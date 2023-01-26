Что такое "развод на время сна" и полезен ли он для брака

"Слишком жарко", "Слишком тесно", "Перестань ворочаться!" — знакомые фразы? Они хорошо известны миллионам людей, состоящим в серьезных отношениях. Выход найден! "Развод на время сна". Ночи, проведенные в отдельных кроватях, могут решить многие проблемы, пишет www.woman.ru Но как это скажется на вашей эмоциональной близости?
Устали просыпаться без одеяла или от невыносимого храпа партнера? Возможно, пришло время подумать о "разводе на время сна" — именно так эксперты называют знакомый всем раздельный сон. Во всем мире уже много лет изучают этот феномен в попытках помочь людям качественно отдохнуть в течение ночи.
Для большинства современных людей качественный ночной сон является заоблачной мечтой. Пандемия, которая столкнула многие пары "лбами" во всех смыслах этого слова, только усугубила ситуацию. Как бы вы ни любили обниматься со своей второй половиной, последнее, что вам нужно во время сна, так это просыпаться от яркого света чужого телефона или случайного удара в бок.
Венди Троксель, автор руководства по сну для пар, отмечает: "Учитывая ту небывалую близость, которая установилась в наших семьях в разгар пандемии, ''развод на время сна'' способен хотя бы временно принести облегчение тем парам, которые скучают по времени наедине с собой. Однако, главное — принять это решение совместно и проговорить друг с другом, что эти меры идут на пользу вам и вашим взаимоотношениям и не являются признаком скорого расставания".
Действительно, ведь не нужно быть ученым и проводить тысячи испытаний, чтобы понять: сон полезен для здоровья как эмоционального, так и физического. А значит, можно смело утверждать, что качественный ночной отдых является важным фактором для развития и поддержания длительных отношений.
Особенно это важно в периоды, когда пара сталкивается с рождением ребенка. Предоставление своему партнеру время от времени права на раздельный сон — это отличный способ гарантировать, что оба родителя равноправно будут справляться со своей ролью и не столкнутся с хроническим недосыпом.
Вспомним еще один случай? Что если вы — сова, в то время как ваша половина — неисправимый жаворонок, и наоборот. Пока один из вас будет вставать на работу, попутно пробуждая ото сна весь дом, другой будет сталкиваться с приступами агрессии и желанием запустить в партнера чем-нибудь тяжелым. В часы бодрствования оба будут испытывать чувство вины и негодования, что на самом деле является обычным явлением среди недосыпающих.
Исследование, проведенное в 2013 году Калифорнийским университетом в Беркли, показало, что беспокойная ночь одного партнера, вызванная беспокойством другого, может привести к конфликтам в отношениях на следующий же день. Другой же эксперимент подтвердил: проблемы со сном и проблемы в отношениях обычно возникают одновременно. Именно таких случаев и поможет избежать "развод на время сна".
Вся эта идея о "разделении сна" звучит многообещающе, но давайте вернемся к вопросу, который волнует всех: а как насчет секса? Помешает ли сон в отдельных комнатах или кроватях интимной жизни пары?
Нет! Исследования показали, что сон в раздельных кроватях наоборот позволяет людям качественно высыпаться, что положительно сказывается и на их интимных отношениях. Ну а в случае, если вам вдруг захочется обняться ночью — разве что-то может помешать вам "навестить" своего возлюбленного в его кровати?
Только представьте: вы просыпаетесь, уже соскучившись друг по другу, так как вам не приходилось всю ночь думать о том, как добиться комфорта для себя.
Суджай Кансагра, доцент Медицинского центра Университета Дьюка и эксперт по здоровью сна Mattress Firm, это подтвердил: "На самом деле кровати следует использовать только для двух целей — сна и секса. Когда вы входите в спальню, ваш разум должен сосредоточиться либо на сне, либо на близости, а не на таких вещах, как работа, просмотр телевизора или неудобства. Если вы признаете этот факт — он поможет сохранить интимность в качестве приоритета в спальне, в случае, если вы решите "развестись во сне"".
Для пар, которые категорически не принимают идею "развода на время сна", но хотят улучшить режим, есть вариант попробовать синхронизировать режимы, не допуская в кровати чтение книг или просмотр телевизора после того, как один из партнеров уснул.
"Если вы готовы синхронизировать ваши режимы сна, то есть масса отличных занятий, которые помогут вам в этом. Пейте травяной чай на ночь, устройте друг другу сеанс расслабляющего массажа или организуйте романтический вечер", — предложил Кансагра.
Самое важное, когда вы решаете работать над качеством своего отдыха посредством "развода на время сна" — убедитесь, что вы четко доносите до партнера свои ожидания и границы приемлемого в отношениях.
Если вы уже решились на "развод на время сна", потому что вам нужен отдых, ваш партнер поймет вас. В конце концов, нам всем нужен сон.
Если же вы спите отдельно, чтобы сбежать от партнера каждую ночь, вам, вероятно, нужно подумать о расставании с ним.