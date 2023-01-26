Что такое "развод на время сна" и полезен ли он для брака

Вся эта идея о "разделении сна" звучит многообещающе, но давайте вернемся к вопросу, который волнует всех: а как насчет секса? Помешает ли сон в отдельных комнатах или кроватях интимной жизни пары?

Нет! Исследования показали, что сон в раздельных кроватях наоборот позволяет людям качественно высыпаться, что положительно сказывается и на их интимных отношениях. Ну а в случае, если вам вдруг захочется обняться ночью — разве что-то может помешать вам "навестить" своего возлюбленного в его кровати?

Только представьте: вы просыпаетесь, уже соскучившись друг по другу, так как вам не приходилось всю ночь думать о том, как добиться комфорта для себя.

Суджай Кансагра, доцент Медицинского центра Университета Дьюка и эксперт по здоровью сна Mattress Firm, это подтвердил: "На самом деле кровати следует использовать только для двух целей — сна и секса. Когда вы входите в спальню, ваш разум должен сосредоточиться либо на сне, либо на близости, а не на таких вещах, как работа, просмотр телевизора или неудобства. Если вы признаете этот факт — он поможет сохранить интимность в качестве приоритета в спальне, в случае, если вы решите "развестись во сне"".

Для пар, которые категорически не принимают идею "развода на время сна", но хотят улучшить режим, есть вариант попробовать синхронизировать режимы, не допуская в кровати чтение книг или просмотр телевизора после того, как один из партнеров уснул.

"Если вы готовы синхронизировать ваши режимы сна, то есть масса отличных занятий, которые помогут вам в этом. Пейте травяной чай на ночь, устройте друг другу сеанс расслабляющего массажа или организуйте романтический вечер", — предложил Кансагра.

Самое важное, когда вы решаете работать над качеством своего отдыха посредством "развода на время сна" — убедитесь, что вы четко доносите до партнера свои ожидания и границы приемлемого в отношениях.

Если вы уже решились на "развод на время сна", потому что вам нужен отдых, ваш партнер поймет вас. В конце концов, нам всем нужен сон.

Если же вы спите отдельно, чтобы сбежать от партнера каждую ночь, вам, вероятно, нужно подумать о расставании с ним.