Дети и гаджеты. Так ли страшна виртуальная среда, когда бить тревогу и чем вредны запреты

Это дети из семей со сложной атмосферой: агрессия в адрес ребенка, игнорирование или постоянные поучения со стороны родителей, конфликты со старшими братьями и сестрами, трудности в установлении дружеских отношений со сверстниками. Любой из перечисленных факторов может стать причиной побега в виртуальную реальность.

Таким детям часто бывает нужна профессиональная помощь. Даже если окружающая реальность поменяется, привычка жить в виртуальном и безопасном мире останется. Детям бывает очень сложно преодолеть страх общения с реальными людьми, потому что у них уже есть богатый негативный опыт боли и непонимания. Здесь речь идет о патологической зависимости от игр, которая если встречается, то нечасто. Дети, которые просто любят играть и проводят много времени перед экраном, часто все же четко ощущают разницу между реальной жизнью и виртуальной. Для родителей важным признаком отсутствия зависимости будет адекватность ребенка в реальном общении со сверстниками и взрослыми.

К ситуации, когда перед ребенком стоит выбор — поиграть или сделать уроки, надо относиться с пониманием. Конечно, компьютерные игры возьмут верх, потому что там, как ни странно, жизнь выглядит более настоящей, чем в тетрадке…

Нейропсихологи утверждают, что до трех лет ребенку гаджеты лучше не давать. Никакие полезные навыки сформировать еще нельзя, а вот дать излишнюю нагрузку на зрительный анализатор и другие не до конца сформированные отделы мозга — можно. Мамы хорошо знают, что если дать ребенку телефон, то какое-то время он не будет мешать взрослой беседе. Однако каждый раз надо отдавать себе отчет, что никакой пользы для ребенка от этого не будет и он может просто перевозбудиться. В итоге мы получим неконтролируемые двигательные и эмоциональные реакции от малыша, потому что скопившееся напряжение надо как-то разрядить.

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В дошкольном возрасте количество гаджетов лучше ограничивать до одного-полутора часов в день, включая просмотр мультфильмов по телевизору. В этом возрасте крайне важно живое общение со сверстниками и взрослыми, потому что так ребенок усваивает социальные нормы и развивает эмоции. Лучше, если это будет происходить при взаимодействии с живыми людьми, а не с компьютерными программами или героями аниме.

Самый сложный возраст с точки зрения ограничений использования гаджетов — это начальная школа, потому что ребенок может активно пользоваться интернетом. При этом, ему не хватает самодисциплины, чтобы добровольно отказаться от развлечения ради выполнения домашних заданий или похода на тренировку. Роль родителя в ограничении использования гаджетов становится особенно важной, но часто наша борьба приводит только к конфликтам и непониманию.

Что делать, чтобы справиться с этой ситуацией?





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Важно понять, что ребенку в телефоне, планшете или компьютере намного интереснее, чем в реальности. Нужны ограничивающие правила: сколько времени в день можно играть, в какое время играть нельзя (например, перед сном).

Дать ребенку свободу принимать самостоятельное решение, как использовать отведенное на игры и интернет время. Играть два часа кряду, дозировать развлечения, сидеть в соцсетях и так далее. Здесь речь идет только про время, а не про отбор разрешенных для посещения сайтов. Чтобы проконтролировать, какой именно контент доступен ребенку, можно установить родительский контроль.

После 12-14 лет у ребенка уже созревает способность самостоятельно выстраивать приоритеты, ограничивать себя и принимать решения. В этом возрасте контроль можно ослабить и посмотреть, как ребенок самостоятельно справляется со школьной программой и дополнительными занятиями, как у него строятся отношения с друзьями. Если вас ничего не настораживает, можно спокойно встать на позицию мудрого родителя, понимающего происходящее и доверяющего своему ребенку.

Если вы считаете, что ребенок слишком много времени тратит на игры и интернет, то прямыми запретами и наказаниями вы вряд ли добьетесь хороших результатов. Придется искать точки соприкосновения, понять позицию и интересы ребенка, искать причины его излишней тяги к жизни в виртуальной реальности.

Существует много страхов и мифов о цифровых технологиях. Все новое нас пугает и мы отчаянно пытаемся найти в том же интернете "разумные доводы", которые подпитывают наши страхи. Мы неосознанно читаем материалы о вреде и опасности информационных ресурсов, обесценивая их преимущества. Или наоборот — ищем доказательства счастливого будущего в информационной эре, полностью игнорируя потенциальные риски.