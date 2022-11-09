Дети и гаджеты. Так ли страшна виртуальная среда, когда бить тревогу и чем вредны запреты

Ребенок, постоянно "залипающий" в телефоне или в планшете, несомненно, может вызвать гнев и страх у родителей. Что-то придумывать или наказывать бесполезно — гаджет все равно оказывается сильнее. Виртуальная реальность часто манит нас больше, чем происходящее вокруг. Что же делать, если кажется, что ребенок зависим от гаджетов?
Многим родителям бывает страшно — а вдруг ребенок вырастет необразованным, зависимым от телефона, научится в интернете чему-то плохому или попадет в какую-нибудь секту? В школе тоже подливают масла в огонь, рассказывая о вреде чрезмерного увлечения современными устройствами. Учителя требуют ограничивать время, проведенное в интернете, в пользу выполнения уроков. Все бы хорошо, но подобная практика чаще становится поводом для конфликтов, чем решением проблемы.
В интернете и СМИ полно статей про использование гаджетов, которые часто приводят к растерянности: одни эксперты говорят, что увлекаться гаджетами вредно, другие, как правило те, кто помоложе, утверждают, что за цифрой будущее, и беспокоиться незачем. Где же правда?
Дело в том, что правды никто не знает: цифровая реальность для человечества — явление новое, поэтому на эту тему много спекуляций. При этом, никому достоверно неизвестно, что происходит с нами в этой реальности, чем она опасна и чем полезна, каким будет мир, построенный теми, кто "родился с телефоном в руках".
Посмотрим на три больших кластера информационной культуры: социальные сети, информация (от новостей до университетских лекций) и игры. Именно они вызывают больше всего вопросов и страхов.
Мой ребенок пропадает в соцсетях!
Конечно, замена живого общения виртуальным настораживает. Виртуальное общение способно исказить формирование социальных навыков и ослабить способности строить длительные и близкие отношения. Молодежь все чаще жалуется, что найти свою "вторую половинку" и поддерживать с ней длительный контакт становится очень трудно. Все потому, что сейчас ценность контакта с другим человеком низкая как никогда. Если нам что-то не нравится, мы быстро находим в интернете замену, вместо того, чтобы работать над собой и учиться сосуществовать, несмотря на недостатки друг друга.
Полная замена живого общения социальными сетями вовсе не выход для формирующейся личности. Человек по своей природе — существо социальное, нам необходимо окружение других людей. Очень важно живое общение, так как взаимодействие на уровне эмоций помогает сформировать полноценные отношения.
Конечно, интернет дает возможность общаться с людьми из разных уголков мира. Можно находить единомышленников и друзей по интересам, можно изучить культуры других стран и народов.
Есть люди с инвалидностью, есть те, кому не удается построить нормальные отношения со сверстниками в реальности, есть люди с разными формами расстройств аутического спектра. Для них соцсети — это окно в мир, пусть и виртуальный, но дающий возможность делиться тем, что их волнует, и получать обратную связь.
Как понять, что ребенок нормально балансирует между виртуальным и реальным общением? Если он все время в телефоне, зависим от количества лайков и начинает нервничать из-за того, что несколько часов не выходил в интернет, если жизнь в телефоне заменяет живое общение, то пора бить тревогу.
Современные дети, несмотря на активное использование соцсетей, чаще все же делают выбор в пользу живого общения, а не виртуального. Общение исключительно в интернете свойственно тем, кто в реальности не смог выстроить продуктивные отношения со сверстниками. Почему? Здесь может быть множество причин, но в первую очередь надо обратить внимание на обстановку в семье. Возможно, родители уделяют ребенку недостаточно внимания, обесценивают его достижения, выдвигают завышенные требования. Все это возможные причины бегства в социальные сети за признанием и пониманием. На ситуацию также влияют физическое и психологическое насилие, отчужденность и непонимание со стороны взрослых, алкоголизм или тяжелая болезнь одного из членов семьи.
"Дешевый" дофамин новостей
"В сети можно найти все!" — такое утверждение все чаще можно услышать от активных пользователей интернета. По большому счету так и есть, но важно уметь пользоваться этой информацией.
Проблема современного пользователя интернета в том, что информации очень много, а человеческий мозг настроен на получение новых знаний. Это эволюционно закрепленное свойство высокоразвитой психики: чем больше информации об окружающем мире есть в нашем арсенале, тем выше вероятность, что в опасной ситуации мы найдем самое оптимальное решение для спасения жизни.
Именно эту особенность мозга мы активно эксплуатируем, проводя много времени в новостной ленте или пролистывая соцсети. К сожалению, в интернете очень много "мусора", а отличить полезную информацию от неполезной наш мозг не умеет. Все потому, что доступ к огромным объемам данных открылся для нас совсем недавно, за последние 15-20 лет. У нас нет навыков отсеивания бесполезных знаний. Сегодня в информационном поле наблюдается ситуация "переедания", которую человек пока с трудом может контролировать. Систематизации и цензуры в интернете еще нет, что делает нас, наивных пользователей, уязвимыми для информационной зависимости.
Есть еще одна особенность, о которой надо знать: головной мозг, воспринимая контент из интернета, работает в основном на прием информации. В эти моменты он не способен полноценно ее обрабатывать или критически оценивать. Особенно это характерно для детей, которые принимают все сказанное за чистую монету. Еще один риск неконтролируемого информационного потребления: мозг не успевает формировать или не задействует уже сформированные нейронные сети, которые отвечают за мышление, создание новых продуктов и идей. Получается, что мозг работает на вход, а не на выход. Нам становится все труднее решать нестандартные задачи, заниматься творчеством и критически относиться к тому, что приходит к нам из информационных источников, будь то YouTube или новостной портал.
Помочь может только жесткая цифровая дисциплина — сознательное ограничение времени, проведенного в интернете. Взрослые могут сами себя ограничивать, а детям это сделать намного сложнее, поэтому им нужна поддержка со стороны родителей. Здесь в ход идут любые уловки: ограничение времени в интернете и использование электронных устройств по расписанию. Речь идет не про отбор конкретных сайтов, а именно про время, потраченное на потребление интернет-контента. Пока мы потребляем информацию, мы ничего не производим, а для человека важно именно последнее.
Поиграть на компьютере или сделать уроки?
Погружение в иную реальность и проживание другой жизни вместе с героем сюжета всем нам известная история. Художественная литература давно дает такую возможность. Позже появилось кино, где героев можно было не только представить, но и увидеть, что делало вымышленный мир понятнее и ближе к реальности.
Сегодня стали модными компьютерные игры, где мы не просто наблюдаем за происходящим на экране, но и можем активно влиять на ход сюжета. От наших решений и выборов зависит судьба героев. Игры становятся все затейливей — усложняются сюжеты, появляется возможность играть в команде, используя интернет. Имитация все больше напоминает реальность, но надо понимать, что это только игра, где все понарошку, а значит безопасно.
Устоять перед соблазном окунуться в интересную и яркую жизнь в виртуальной реальности очень сложно. Мозг ощущает все переживания и процессы принятия решений как реальные. Жизнь в игре часто гораздо более динамичная, чем наша собственная.
Это дети из семей со сложной атмосферой: агрессия в адрес ребенка, игнорирование или постоянные поучения со стороны родителей, конфликты со старшими братьями и сестрами, трудности в установлении дружеских отношений со сверстниками. Любой из перечисленных факторов может стать причиной побега в виртуальную реальность.
Таким детям часто бывает нужна профессиональная помощь. Даже если окружающая реальность поменяется, привычка жить в виртуальном и безопасном мире останется. Детям бывает очень сложно преодолеть страх общения с реальными людьми, потому что у них уже есть богатый негативный опыт боли и непонимания. Здесь речь идет о патологической зависимости от игр, которая если встречается, то нечасто. Дети, которые просто любят играть и проводят много времени перед экраном, часто все же четко ощущают разницу между реальной жизнью и виртуальной. Для родителей важным признаком отсутствия зависимости будет адекватность ребенка в реальном общении со сверстниками и взрослыми.
К ситуации, когда перед ребенком стоит выбор — поиграть или сделать уроки, надо относиться с пониманием. Конечно, компьютерные игры возьмут верх, потому что там, как ни странно, жизнь выглядит более настоящей, чем в тетрадке…
Нейропсихологи утверждают, что до трех лет ребенку гаджеты лучше не давать. Никакие полезные навыки сформировать еще нельзя, а вот дать излишнюю нагрузку на зрительный анализатор и другие не до конца сформированные отделы мозга — можно. Мамы хорошо знают, что если дать ребенку телефон, то какое-то время он не будет мешать взрослой беседе. Однако каждый раз надо отдавать себе отчет, что никакой пользы для ребенка от этого не будет и он может просто перевозбудиться. В итоге мы получим неконтролируемые двигательные и эмоциональные реакции от малыша, потому что скопившееся напряжение надо как-то разрядить.
В дошкольном возрасте количество гаджетов лучше ограничивать до одного-полутора часов в день, включая просмотр мультфильмов по телевизору. В этом возрасте крайне важно живое общение со сверстниками и взрослыми, потому что так ребенок усваивает социальные нормы и развивает эмоции. Лучше, если это будет происходить при взаимодействии с живыми людьми, а не с компьютерными программами или героями аниме.
Самый сложный возраст с точки зрения ограничений использования гаджетов — это начальная школа, потому что ребенок может активно пользоваться интернетом. При этом, ему не хватает самодисциплины, чтобы добровольно отказаться от развлечения ради выполнения домашних заданий или похода на тренировку. Роль родителя в ограничении использования гаджетов становится особенно важной, но часто наша борьба приводит только к конфликтам и непониманию.
Что делать, чтобы справиться с этой ситуацией?
Важно понять, что ребенку в телефоне, планшете или компьютере намного интереснее, чем в реальности. Нужны ограничивающие правила: сколько времени в день можно играть, в какое время играть нельзя (например, перед сном).
Дать ребенку свободу принимать самостоятельное решение, как использовать отведенное на игры и интернет время. Играть два часа кряду, дозировать развлечения, сидеть в соцсетях и так далее. Здесь речь идет только про время, а не про отбор разрешенных для посещения сайтов. Чтобы проконтролировать, какой именно контент доступен ребенку, можно установить родительский контроль.
После 12-14 лет у ребенка уже созревает способность самостоятельно выстраивать приоритеты, ограничивать себя и принимать решения. В этом возрасте контроль можно ослабить и посмотреть, как ребенок самостоятельно справляется со школьной программой и дополнительными занятиями, как у него строятся отношения с друзьями. Если вас ничего не настораживает, можно спокойно встать на позицию мудрого родителя, понимающего происходящее и доверяющего своему ребенку.
Если вы считаете, что ребенок слишком много времени тратит на игры и интернет, то прямыми запретами и наказаниями вы вряд ли добьетесь хороших результатов. Придется искать точки соприкосновения, понять позицию и интересы ребенка, искать причины его излишней тяги к жизни в виртуальной реальности.
Существует много страхов и мифов о цифровых технологиях. Все новое нас пугает и мы отчаянно пытаемся найти в том же интернете "разумные доводы", которые подпитывают наши страхи. Мы неосознанно читаем материалы о вреде и опасности информационных ресурсов, обесценивая их преимущества. Или наоборот — ищем доказательства счастливого будущего в информационной эре, полностью игнорируя потенциальные риски.
Наша задача — найти место для цифровой реальности в нашем мире, заставить ее служить нашим интересам, оставаясь в контакте с живыми людьми, самим собой и своими близкими.
Можно начать с самых простых, но очень действенных шагов:
- Чаще уделяйте время живому общению с родными и друзьями. Оно дает мощную выработку дофамина и окситоцина, что резко снижает тягу к гаджетам.
- Проводите больше времени на природе — гуляйте или собирайте грибы. Выделите хотя бы 30-40 минут два раза в неделю просто на общение с природой и что важно — без телефона!
- Займитесь рукоделием или готовкой. Это самый простой способ взаимодействия с реальностью.
Что в итоге? В современном меняющемся мире основная задача любого человека, независимо от возраста, быть хозяином своей жизни, тем, кто принимает осознанные решения и понимает их последствия.
Воспитывая детей, важно объяснить им, что управлять своей жизнью — это привилегия, доступная любому, кто твердо стоит на земле и несет ответственность за свои поступки. Технологии могут сделать жизнь ярче, но они не заменят человеческого общения, хотя многие писатели-фантасты пытаются убедить нас в обратном.
Об авторе:
Светлана Лукка — психолог и консультант, специализирующийся в сфере детско-родительских отношений, детский нейропсихолог. Более 20 лет преподает психологию. Создала авторский курс по детско-родительским отношениям для студентов-психологов. Мать троих детей.