Девственники поневоле: почему японские мужчины избегают секса

В Стране восходящего солнца число девственников-мужчин на порядок выше, чем в любом другом государстве. Но для многих японцев это не сознательный выбор, а результат психологических и социальных трудностей. Что же мешает этим мужчинам заняться сексом с партнершей?

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В современной Японии очень популярны эротические комиксы хентай. Читать хентай не считается зазорным, и многие делают это прямо в общественном транспорте. Ну а проституция в этой стране — вполне распространенное явление, многие пользуются услугами девушек легкого поведения. На этом фоне удивительно, что все чаще встречаются японцы, в жизни которых отсутствует сексуальная сторона.

"Говорящий" факт: у четверти 30-летних японцев никогда не было секса. Для этой категории даже был введен специальный термин — ярамисо ("тридцатилетний, который не делает этого").

И хочется, и колется

"У меня никогда не было девушки, — признается 41-летний Такаси Сакаи. — Не то чтобы меня совершенно не интересовали женщины, вовсе нет. Я восхищаюсь ими. Но я не знаю, как к ним подступиться".

Получается, что девственность для таких, как Такаси, — не сознательный отказ от сексуальных отношений, а неуверенность, доведенная до боязни.

"Они втайне мечтают о сексуальных отношениях, но из-за отсутствия опыта общения с противоположным полом их образ женщины очень идеализирован и далек от реальности", — говорит Синздо Сакатсуме, сотрудник организации "Белые руки", которая помогает таким, как Такаси, наладить личную жизнь.

Еще одно типично японское явление — хикикомори, или добровольное отшельничество. Хикки, как их часто называют, обычно живут в доме родителей на их деньги, не работают, проводят много времени в интернете. Порой они месяцами не покидают пределов своей комнаты и общаются с внешним миром только посредством электронной почты или аккаунтов в соцсетях. Понятно, что у хикки тоже нет романтических отношений и секса.

Стыд, возведенный в культ

Культура Японии славится своим лояльным отношением к сексу и демонстрации обнаженного тела, но одновременно предъявляет высокие требования к поведению человека и его статусу. Антрополог Рут Бенедикт в середине 20 века писала, что главным регулирующим фактором у японцев, в отличие от европейцев, является стыд.

Ошибки, неловкость, проявление слабости вызывают у японцев более сильную реакцию, чем у европейцев. Результатом жестких требований к себе часто становится заниженная самооценка, неуверенность, самоедство. Страх ошибки заставляет задуматься: "А надо ли мне вообще что-то предпринимать?"

Распространение ярамисо во многом связано и с внутренними проблемами Японии. "Экономика страны долго пребывала в состоянии стагнации, — считает маркетинговый аналитик Йоко Итамото. — Найти сегодня хорошую работу и иметь возможность содержать семью становится все труднее. Доход и статус тесно связаны с самооценкой. Только если ты успешен и обеспечен, ты можешь относиться к себе с уважением".

Кроме того в Японию проникают стандарты массовой культуры, что приводит к еще большему перекосу в самооценке жителей: сегодня около 40% японцев признаются, что недовольны своей внешностью.

"Высочайшие требования к себе, воображаемые стандарты, которым почти невозможно соответствовать, страх, что другие узнают о нашей несостоятельности, — все эти проблемы создали ситуацию, при которой многие японцы просто не решаются рисковать, — объясняет Синздо Сакатсуме. — И все это в результате влияет на либидо. Сексуальная апатия — это прямое следствие потерянности, закомплексованности".

Академия девственников

Сейчас в Стране Восходящего Солнца популярны курсы, по "женоведению". В частности, участников знакомят с особенностями женского тела при помощи рисования обнаженной натуры. Организацией курсов занимается общество Virgin Academia (Академия девственников). Большинство посетителей курсов — гетеросексуальные мужчины, многим из них далеко за тридцать.

"К нам приходят мужчины, которых беспокоит, что в их жизни не хватает теплоты отношений, им не удается завести семью, — рассказывают сотрудники Академии. — На наших уроках мы пытаемся помочь им переступить через собственную скованность и неуверенность".

Для таких, как Такаси Сакаи, уже само по себе созерцание обнаженной женщины на расстоянии нескольких шагов — волнующее переживание. "Я стал ходить на курсы и был поражен тем, как прекрасны женские тела", — признается Сакаи. "Теперь я знаю, что женщины — не инопланетяне. А насчет секса — может, когда-нибудь дойдет и до этого".