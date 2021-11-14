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Домашний театр, салон красоты, игра в пиратов: чем занять ребенка дома?
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Причины домашней изоляции могут быть различными: школьные каникулы или карантин, подхваченная простуда или локдаун. В конце концов, просто плохая погода… И перед каждым родителем неизбежно встает вопрос: чем занять ребенка дома?

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Захватывающие квесты и сюжетно-ролевые игры, в которых дети представляют себя в роли взрослых, наверное, самые увлекательные и любимые. Дети ведь с раннего возраста начинают подражать родителям: укладывают спать любимые игрушки, катают коляски с куклами, строят дом или готовят еду на игрушечной плите. Подыграть ребенку или поменяться с ним ролями, разрешая ему стать мамой, папой, учителем, продавцом, строителем, парикмахером или врачом, — очень просто, а ребенок будет занят и доволен. Мы подготовили для вас семь увлекательных игр, которые наверняка понравятся вашему сыну или дочке и включат их фантазию на полную катушку.

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