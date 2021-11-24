Это не стыдно: как интимный дневник может улучшить сексуальную жизнь

Чтобы не держать в памяти подробности своих романов и секс-приключений, эротических фантазий и фривольных снов — хорошо бы начать вести интимный дневник. Психологи уверяют, что это отличный способ разобраться со своей сексуальной жизнью, и, если необходимо, сделать "работу над ошибками".

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Описание происходящих с нами событий и чувств, которые мы испытываем, позволяет абстрагироваться от ситуации и заметить в своем поведении определенные закономерности. "Очень многие проблемы мы не считаем серьезными, — рассказывает семейный психотерапевт Эндрю Маршалл, — подумаешь, сильно переутомился, не высыпаюсь, снова сорвалась… Мы их игнорируем и пытаемся где-то в другом месте найти причину неприятностей.

Мы концентрируемся на том, что не получается, и принимаем как должное то, что идет хорошо. Начните вести дневник, и вы сможете понять, какова на самом деле ваша сексуальная жизнь. Привыкая записывать все свои мысли о сексе, свои желания, фантазии и действия, мы начинаем больше думать об этой стороне жизни, что благоприятно отражается на нашем либидо". Как это лучше делать? Вот несколько советов.

Пишите ежедневно

Делайте необходимые пометки в дневнике в течение дня. Фиксируйте состояния ума и телесные ощущения, отмечайте возникающее желание или раздражение, анализируйте с чем они связаны.

Главное — честность

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Какие мысли вызвала у вас откровенная реклама на билборде, который встретился по дороге на работу? О чем видели сон этой ночью? Что вы думаете про нового коллегу по работе? Будьте абсолютно честными, так как эти записи адресованы исключительно вам самим.

Уделяйте внимание мелочам

Старайтесь замечать частности и мелочи — повседневные объятия, прикосновения, поцелуи (неважно, закончились они сексом или нет). Описание этого необходимо, потому что такие нюансы помогают достроить полную картину вашей сексуальной жизни. Опишите фантазии, которые возникают во время мастурбации, какие приемы и действия партнера вызывают самые яркие, интенсивные ощущения. Все это поможет вам лучше понять свое тело.

Подводите итоги

Если у вас стабильные отношения с одним постоянным партнером, регулярно следите за тем, как долго длится любовная прелюдия, непосредственно секс и, наконец, объятия и нежная болтовня после него. Постепенно вы научитесь поддерживать равновесие между сексом "по-быстрому" и долгими, чувственными играми. "Подведите итоги своих наблюдений в конце первой недели, а затем примерно через месяц, — рекомендует Эндрю Маршалл. — На этом этапе обсудите с партнером, что помогает достичь максимальное удовольствие в сексе.

Близость и дистанция одинаково важны

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Обратите внимание на игры или эксперименты в постели, которые доставили вам больше всего наслаждения, и обсудите, можно ли сделать их частью вашей повседневной жизни. Поговорите с партнером о том, помогает ли наличие интимного пространства (описание в дневнике личных фантазий и, возможно, мастурбация без присутствия партнера) улучшить вашу любовную жизнь или нет. Хороший секс нуждается в близости, но он требует и дистанции тоже. Иначе вы рискуете превратиться из любовников в родственников.

Оставайтесь "сексуально заряженными"

Если постоянного партнера нет, обобщите свои дневниковые записи в кратком резюме. Вы начнете осознавать, что доставляет вам особое удовольствие и позволяет оставаться чувственным, сексуально заряженным. Потенциальные партнеры всегда замечают людей, которые уверены в своей сексуальности.

Дневник как метод самоанализа

Интимный дневник поможет разобраться в своих чувствах, проанализировать как постоянный секс, так и эпизодические встречи. И пусть вас не пугает перспектива много писать. Сначала это действительно может показаться слишком утомительным. Но потом вы войдете во вкус и эта работа окупится сполна — вы поймете про себя много нового.