Финансы ни при чем. Почему люди не умеют создавать долгосрочные отношения?

Но гораздо важнее, чем искать "того самого" человека, знать себя, свои модели разрешения конфликтов и освоить необходимые навыки, чтобы остаться вместе и в трудные времена — говорит основатель Центра семейной психологии LĪNA Вита Калниня. — Хотя может показаться, что причиной того, почему некоторые семьи распадаются, могут быть финансовые трудности или влияние близких, а также навязанные обществом стереотипы, исследование показывает, что чаще всего настоящие причины совсем другие, и их можно разрешить при помощи профессионалов".

Анализируя данные, можно сделать вывод, что неспособность разрешать разногласия особенно актуальна среди молодежи, что признают 53% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет, при этом люди старшего возраста (от 40 до 74 лет) отметили этот вариант в 46% случаев. Также молодые люди чаще сталкиваются с проблемами доверия, на что указали 24%, в то время как те, кто достиг 40-летнего возраста, чувствуют себя намного увереннее в своих партнерских отношениях, — они выбрали этот ответ лишь в 14% случаев.

"Проблемы доверия обычно являются отражением того, насколько безопасно человек чувствовал себя в предыдущих отношениях, в том числе и в отношениях со своими родителями. Однако молодые люди часто ощущают большую внутреннюю неуверенность в себе, что отражается и на отношениях. Опрос населения показывает, что с годами ситуация улучшается", — добавляет Калниня.

В ходе опроса также выяснилось, сколько партнерских отношений было у респондентов за последние пять лет. Более половины или 69% респондентов состояли в одном партнерстве, а 15% не состояли в отношениях. 10% населения два раза состояли в отношениях, при этом молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет выбрали этот ответ в 28 % случаев, а в возрасте от 30 до 39 лет только в 7%.

"Молодые люди более гибко относятся к тому факту, что отношения не сложились, и отправляются на поиски следующего партнера, тем более что партнеров в молодости гораздо реже связывают общие дети, имущество и кредитные обязательства, которые позже, как правило, становятся фактором, усложняющим прекращение отношений. Следует также отметить — именно то, что в более позднем возрасте из-за различных внешних факторов труднее прекратить отношения, как правило, становится мотивом для решения взаимных разногласий, а не для разрыва отношений", — объясняет Калниня.

Опрос был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу Центра семейной психологии LĪNA в марте 2023 года. Всего было опрошено более 1000 жителей со всей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.