Финансы ни при чем. Почему люди не умеют создавать долгосрочные отношения?
Foto: Shutterstock

Наиболее распространенными причинами, по которым людям не удается сформировать долгосрочные партнерские отношения, являются неспособность разрешать разногласия и различные ценности и приоритеты.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это выяснилось в ходе опроса населения, проведенного Центром семейной психологии LĪNA. 48% респондентов сказали, что это неспособность разрешать разногласия. В свою очередь, 43% отметили, что проблемы вызваны разными ценностями и приоритетами. Третий по популярности ответ, который выбрали 30% респондентов, — неспособность преодолевать кризисы и проблемы, а за ним следует 29% опрошенных, ответивших, что причина в завышенных и несбыточных ожидания от партнера.

"Разногласия естественным образом возникают в каждом партнерстве, но не все пары знают, как успешно с ними справляться. Также огромной проблемой современного общества является неспособность преодолевать кризисы.

Мы слишком быстро готовы махнуть рукой на такие отношения, часто полагая, что просто не нашли подходящего человека

Но гораздо важнее, чем искать "того самого" человека, знать себя, свои модели разрешения конфликтов и освоить необходимые навыки, чтобы остаться вместе и в трудные времена — говорит основатель Центра семейной психологии LĪNA Вита Калниня. — Хотя может показаться, что причиной того, почему некоторые семьи распадаются, могут быть финансовые трудности или влияние близких, а также навязанные обществом стереотипы, исследование показывает, что чаще всего настоящие причины совсем другие, и их можно разрешить при помощи профессионалов".

Анализируя данные, можно сделать вывод, что неспособность разрешать разногласия особенно актуальна среди молодежи, что признают 53% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет, при этом люди старшего возраста (от 40 до 74 лет) отметили этот вариант в 46% случаев. Также молодые люди чаще сталкиваются с проблемами доверия, на что указали 24%, в то время как те, кто достиг 40-летнего возраста, чувствуют себя намного увереннее в своих партнерских отношениях, — они выбрали этот ответ лишь в 14% случаев.

"Проблемы доверия обычно являются отражением того, насколько безопасно человек чувствовал себя в предыдущих отношениях, в том числе и в отношениях со своими родителями. Однако молодые люди часто ощущают большую внутреннюю неуверенность в себе, что отражается и на отношениях. Опрос населения показывает, что с годами ситуация улучшается", — добавляет Калниня.

В ходе опроса также выяснилось, сколько партнерских отношений было у респондентов за последние пять лет. Более половины или 69% респондентов состояли в одном партнерстве, а 15% не состояли в отношениях. 10% населения два раза состояли в отношениях, при этом молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет выбрали этот ответ в 28 % случаев, а в возрасте от 30 до 39 лет только в 7%.

"Молодые люди более гибко относятся к тому факту, что отношения не сложились, и отправляются на поиски следующего партнера, тем более что партнеров в молодости гораздо реже связывают общие дети, имущество и кредитные обязательства, которые позже, как правило, становятся фактором, усложняющим прекращение отношений. Следует также отметить — именно то, что в более позднем возрасте из-за различных внешних факторов труднее прекратить отношения, как правило, становится мотивом для решения взаимных разногласий, а не для разрыва отношений", — объясняет Калниня.

Опрос был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу Центра семейной психологии LĪNA в марте 2023 года. Всего было опрошено более 1000 жителей со всей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Покупки в интернете как в обычном магазине
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов