Гаджет вместо секса: 6 привычек в постели, которые могут разрушить ваш брак

Время, которое партнеры проводят в постели перед тем, как уснуть, — самое главное за день. Однако часто пары делают одни и те же ошибки, которые могут стоить им брака.

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Ложиться в постель в разное время



Один из приятных моментов в семейной жизни: устроиться рядом друг с другом, в тишине и покое, когда уютно светит лампа на прикроватном столике, когда вам не нужно никуда торопиться, потому что вы дома и рядом с вами — любимый человек… Ложась в постель в разное время, вы лишаете себя этой радости и дополнительных минут душевной близости.



Не принимать во внимание рабочий график партнера



Возможно, у вас уже сложились свои вечерние привычки — почитать пару страниц, посмотреть шоу по телевизору или поболтать с подругой в мессенджере, когда не спится. Однако подумайте о комфорте партнера. Например, вам в офис к полудню, а ему на совещание к восьми. Или у вас завтра экзамен, а он, наоборот, успешно сдал проект. А еще есть врачи, учителя, у который свой сложный рабочий график…