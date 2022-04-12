Гаджет вместо секса: 6 привычек в постели, которые могут разрушить ваш брак
Foto: Shutterstock

Время, которое партнеры проводят в постели перед тем, как уснуть, — самое главное за день. Однако часто пары делают одни и те же ошибки, которые могут стоить им брака.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ложиться в постель в разное время


Один из приятных моментов в семейной жизни: устроиться рядом друг с другом, в тишине и покое, когда уютно светит лампа на прикроватном столике, когда вам не нужно никуда торопиться, потому что вы дома и рядом с вами — любимый человек… Ложась в постель в разное время, вы лишаете себя этой радости и дополнительных минут душевной близости.

Не принимать во внимание рабочий график партнера


Возможно, у вас уже сложились свои вечерние привычки — почитать пару страниц, посмотреть шоу по телевизору или поболтать с подругой в мессенджере, когда не спится. Однако подумайте о комфорте партнера. Например, вам в офис к полудню, а ему на совещание к восьми. Или у вас завтра экзамен, а он, наоборот, успешно сдал проект. А еще есть врачи, учителя, у который свой сложный рабочий график…

Одна из формул семейного благополучия: свет в спальне выключает тот, кто встает раньше. Любой компромисс в отношении сна бесценен и окупается годами здоровой жизни.

Молчать и не делиться эмоциями


После долгого дня, дороги домой, хлопот по хозяйству, вы просто запрыгиваете в постель, закрываете глаза и объявляете, что ночь уже наступила? Стоит все же постараться выкроить маленький кусочек из пестрой ткани дня и для партнера. Кому же еще рассказать обо всех радостях и печалях каждого дня? Не нужно ничего обсуждать или давать советы, просто поделитесь эмоциями.

Ложиться в постель с гаджетом в руках


Позаботьтесь о себе и партнере и откажитесь от просмотра соцсетей до следующего дня. Если вы оба спите со смартфонами, это вредно по двум причинам. Во-первых, синий экран изолирует вас эмоционально друг от друга, во-вторых, цвета синего спектра характерны для утренних лучей, и организм отзывается на него повышенной бодростью. А это значит, что сегодня вы не выспитесь, а со временем недосыпание обернется раздражительностью и нетерпимостью по отношению друг к другу.

Избегать близости


Начинается все с того, что вы позволяете партнеру спокойно уснуть, пока вы заканчиваете дела, а затем на цыпочках пробираетесь в кровать. Первое предположение, которое приходит в голову, — вы не хотите секса. А может быть, так и есть? Вы незаметно превратились в хороших соседей по комнате и избегаете заниматься любовью?

Ругаться и придираться друг к другу


Как говорил Бернард Шоу, брак — это союз между мужчиной, который не может спать при закрытом окне, и женщиной, которая не может спать при открытом. В любом случае делать замечания нужно так, чтобы никого не обидеть и затем корректно и тактично вместе искать выход из положения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Любовь Секс Эмоции
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara