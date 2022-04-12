Гаджет вместо секса: 6 привычек в постели, которые могут разрушить ваш брак

Время, которое партнеры проводят в постели перед тем, как уснуть, — самое главное за день. Однако часто пары делают одни и те же ошибки, которые могут стоить им брака.
Ложиться в постель в разное время
Один из приятных моментов в семейной жизни: устроиться рядом друг с другом, в тишине и покое, когда уютно светит лампа на прикроватном столике, когда вам не нужно никуда торопиться, потому что вы дома и рядом с вами — любимый человек… Ложась в постель в разное время, вы лишаете себя этой радости и дополнительных минут душевной близости.
Не принимать во внимание рабочий график партнера
Возможно, у вас уже сложились свои вечерние привычки — почитать пару страниц, посмотреть шоу по телевизору или поболтать с подругой в мессенджере, когда не спится. Однако подумайте о комфорте партнера. Например, вам в офис к полудню, а ему на совещание к восьми. Или у вас завтра экзамен, а он, наоборот, успешно сдал проект. А еще есть врачи, учителя, у который свой сложный рабочий график…
Молчать и не делиться эмоциями
После долгого дня, дороги домой, хлопот по хозяйству, вы просто запрыгиваете в постель, закрываете глаза и объявляете, что ночь уже наступила? Стоит все же постараться выкроить маленький кусочек из пестрой ткани дня и для партнера. Кому же еще рассказать обо всех радостях и печалях каждого дня? Не нужно ничего обсуждать или давать советы, просто поделитесь эмоциями.
Ложиться в постель с гаджетом в руках
Позаботьтесь о себе и партнере и откажитесь от просмотра соцсетей до следующего дня. Если вы оба спите со смартфонами, это вредно по двум причинам. Во-первых, синий экран изолирует вас эмоционально друг от друга, во-вторых, цвета синего спектра характерны для утренних лучей, и организм отзывается на него повышенной бодростью. А это значит, что сегодня вы не выспитесь, а со временем недосыпание обернется раздражительностью и нетерпимостью по отношению друг к другу.
Избегать близости
Начинается все с того, что вы позволяете партнеру спокойно уснуть, пока вы заканчиваете дела, а затем на цыпочках пробираетесь в кровать. Первое предположение, которое приходит в голову, — вы не хотите секса. А может быть, так и есть? Вы незаметно превратились в хороших соседей по комнате и избегаете заниматься любовью?
Ругаться и придираться друг к другу
Как говорил Бернард Шоу, брак — это союз между мужчиной, который не может спать при закрытом окне, и женщиной, которая не может спать при открытом. В любом случае делать замечания нужно так, чтобы никого не обидеть и затем корректно и тактично вместе искать выход из положения.