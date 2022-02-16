"Главное — верить": помогут ли духи с феромонами в соблазнении

"Духи с феромонами и афродизиаками — это маркетинговый ход", — уверена Любовь Берлянская, специалист по парфюмерным композициям. Она не отрицает, что обоняние — мощный инструмент эмоционального воздействия, но парфюмерия, по ее словам, несет исключительно декоративную функцию. "Нет ни одного запаха, который бы действовал на человека, как феромон на насекомых. Мы более сложно устроенные существа, и одним только запахом для привлечения персоны противоположного (или своего) пола ограничиться невозможно", — говорит она.

Берлянская объясняет, что в качестве феромонов в парфюмерию обычно добавляют андростенол — половой гормон свиньи, который содержится в том числе в слюне кабана, цитоплазме сельдерея и грибах трюфелях. "Кого именно вы сможете привлечь с помощью этого вещества — большой вопрос", — иронизирует Берлянская.

Это касается и духов с афродизиаками. "По определению, афродизиак — это некое вещество, которое усиливает половое влечение, если вы употребляете его внутрь. Пить духи настоятельно не рекомендую, на упаковке об этом даже специально пишут", — отмечает парфюмерный эксперт.

Другое дело — что в некоторых ароматах мы сами можем чувствовать себя увереннее, сексуальнее, желаннее, агрессивнее, привлекательнее — есть вероятность, что и воспринимать нас в таком случае будут так же. Но гарантии, что другой человек будет воспринимать запах так же, нет.

"Мы все слишком разные. И если один запах вызывает у вас положительные эмоции, то есть огромная вероятность, что тот же самый аромат вызовет у предмета вашей страсти эмоции негативные, аллергию или еще чего похуже", — предупреждает Любовь Берлянская.

Какие ноты притягивают, а какие отпугивают

Foto: Publicitātes attēls

Существуют исследования, согласно которым сердца мужчин откликаются на ноты розы, а лаванда повышает сексуальное влечение у женщин. Как это работает?

Частный парфюмер Екатерина Сиордия обращает внимание, что вкусы в отношении ароматов у мужчин и женщин совершенно разные и стандартизировать их невозможно. "В ароматерапии считается, что жасмин способствует выработке тестостерона у мужского пола. По моим наблюдениям, многие мужчины действительно считают его сексуальным", — рассуждает она. Но некоторые мужчины, по ее словам, считают привлекательными духи с легкими молочными нотами, а также аромат ванили. "Эти ноты чаще всего ассоциируются со спокойствием и безопасностью, но аромат ни в коем случае не должен быть слишком сладкий и приторный", — рассказывает она.

А вот оттолкнуть мужчин могут резкие и тяжелые ноты. "Более привлекательны для них легкие, прозрачные ароматы, не перекрывающие естественный аромат тела женщины", — дополняет Сиордия.