"Хочешь, поточу ножи?" 15 историй о странных свиданиях от читателей Delfi

"Заблевал собаку". "Обвинил в расизме". "Поточил у меня дома все ножи и загадочно исчез". "На свидание пришла мама". Мы попросили читателей Delfi рассказать о самых странных и неудачных свиданиях, на которых им довелось побывать. А теперь делимся этими историями с вами.

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Самую длинную и самую смешную историю мы сначала хотели сократить, но потом решили, что это будет надругательством над литературным талантом автора, так что просто поставили ее первой, чтобы читатель устать не успел.

Был у меня однокурсник по имени, допустим, Арнольд (хотя, конечно же, звали его по-другому, ни одного Арнольда я живьем никогда не видела). Тихий молодой человек, но не забитый ботан, а такой, знаете ли, ЗАГАДОЧНЫЙ. Но красивый, с хвостиком, на Колина Фаррелла ужасно похож. Хотя для меня все наоборот, это Колин Фаррелл вылитый Арнольд! Я даже начала подумывать, не влюбиться ли мне, часом, но полной уверенности не было. Я ж люблю чтобы трындеть бесконечно, всласть, а тут — ну очень загадочный.

"Неси, Марина, ножи и простыню!"

И вот однажды звонит мне Арнольд по телефону и спрашивает: "Марина. Скажи. У тебя дома ножи острые?"

Я от неожиданности давай бурно рассказывать, какие они у меня не острые совсем, что папа уж очень не любит их точить, а мама его все-время за это ругает, а сестра моя…

Загадочный Арнольд слушал, слушал, да и продолжил: "А давай я к тебе сегодня приеду, ножи поточу? У меня оселок есть как раз хороший, большой…"

Я тогда в эвфемизмах мало понимала, но на всякий случай насторожилась.

"Ээээ… Давай. Только у меня дома мама, папа, сестра и наряд полиции, чай пьют. Уверен, что придешь?"

"Приду! Что ж не прийти?" — говорит. И трубку положил. Загадочно.

Я заметалась, одной рукой глаз крашу, другой ногой под шкаф пыль задвигаю. Маме кричу: "Маааааам, сейчас ко мне однокурсник придет!"

Мама тоже давай пыль под шкаф задвигать, чайниками на кухне греметь всячески.

А я суечусь и думаю: "Странный повод в гости напроситься, но мало ли… Тут два варианта — либо ах-ах СВИДАНИЕ/ПОЖЕНИМСЯ/ДЕТИПОЙДУТ, либо срисовать натюрморт хочет."

У нас как в колледже заведено было — если тебя на уроке рисунка не было, это не повод натюрморт на смотр не принести. Поэтому особо сообразительные товарищи прикладывали чей-то готовый натюрморт к окну и на свой чистый лист переводили, творчески переосмыслив. Так что я ко всему была готова, жадничать бы не стала. Вон как раз свежий куб с пирамидкою в углу белеет.

И вот явился Арнольд. Красивый такой, вежливый, с оселком. Тапочки надел, протопал в мою комнату.

"Неси, — говорит, — Марина, ножи и простыню!"

Никто доселе так со мной кратко и конкретно не разговаривал. Скажи он: "Неси водку и бородавочника!" я б наверное тоже принесла безропотно. Даже с интересом.

Foto: Shutterstock

Но Арнольд удовлетворился ножами. Вернее не удовлетворился, поначалу. Трогал загадочным пальцем, цыкал огорченно, даже головой покачивал, как бы осуждая.

Я сокрушенно вздыхала, мea culpa, мea culpa… Хоте не mea, конечно, а папина, но я ж отца не сдам!

И вот точит Арнольд ножи мои не острые, а наоборот, тупые и молчит. Молчит и точит. Со знанием дела. Оселок и вправду большой, хороший, не соврал.

И я молчу. То есть сначала я как-то пыталась поддерживать беседу, про погоду там, про домашку, про поэтов Серебряного века. А Арнольд снисходительно улыбается моему чириканью и точит, и молчит. Тут мне как-то не по себе стало. Ножи-то теперь уж острые, а я девица не спортивная, убежать не успею. Пока родители на мои крики прибегут, уже поздно будет! Так что я решила Арнольда на всякий случай задобрить:

"А не хочешь ли ты часом, Арнольд, чаю? Возможно даже с конфетами?"

"Нет, — говорит хладнокровный Арнольд. — Спасибо, но нет".

Ох… Сердце сжалось, душа в пятки! Ладно, у меня еще в запасе кое-что имелось.

"Арнольд, а как тогда насчет натюрморт срисовать? Свежий, с кубом и пирамидкою?"

"Не-е-ет, — отвечает коварный Арнольд. — Спасибо, но я уже сам нарисовал!"

Что ты будешь делать! Оставался только вариант со свиданием, но я хоть девушка и не опытная тогда была, но догадалась, что как-то это не так должно выглядеть. Какое-то недопонимание между нами повисло. И звук оселка, скользящего по лезвию не острого, ПОКА еще не острого ножа…

Очнулась я когда Арнольд протянул мне пучок ножей и простыню, над которой все священнодействие происходило, со словами: "Ну вот. Теперь у тебя будут нормальные ножи. Некоторое время. Я пошел, пока!"

Потом меня ждала мини-отповедь от мамы, которая ругалась, что я такая-сякая использовала бедного мальчика (красивого такого!) в своих корыстных целях и даже не предложила ему чаю! И даже натюрморт зажала, с кубом и пирамидкою! А я еще долго стояла у окна, и думала, думала, как буду думать еще много раз в жизни, стоя у многочисленных окон, дверей, открытых фейсбуков: "ЧТО это сейчас такое было?"

На следующий день мы мимолетно поздоровались с Арнольдом в классе, как будто и не было никогда в нашей жизни ножей, простыни и оселка, действительно большого и надежного оселка.

Расистка

"Он пришел ко мне под дверь с бутылкой виски и отказался уходить, пока я ее не заберу. До этого мы виделись один раз — погуляли, сходили в музей. Оказывается, за это время я успела разбить сердце — тем, что не воспылала сходу великой страстью к незнакомцу. Ну, я забрала бутылку и закрыла дверь. Благородный дон окончательно обиделся и сказал, что я расистка. И не люблю его потому, что он наполовину кореец. Именно поэтому, угу".

Папа и болезни

Это было 12 лет назад, на первом курсе. Очень симпатичная барышня позвала меня погулять. Пока мы сидели в кафе, она, видимо, сильно перенервничала, и стала рассказывать про свои болезни — в том числе про недержание мочи с кровью. А потом о любовных похождениях своего отца в студенческие годы. Мне на всю жизнь запомнилась история, как ее отец и его лучший друг ухлестывали за одной девушкой в общаге. Он пришел к ней в комнату с цветами, она его впустила на чай. Вдруг раздался какой-то шум в шкафу, где обнаружился его друг, голый, с разбитой бутылкой шампанского и весь им облитый… Все это девушка рассказывала в непринужденной манеры со смешками. Не знаю, на что она рассчитывала, я месяц игнорировал ее звонки. А когда все-таки ответил, она пригласила меня к себе в гости знакомить с родителями. Я вспомнил про ее батю, подумал, что, наверное, он классный веселый мужик с кучей таких же угарных историй, но решил, что мне это все нахрен не сдалось, и слился.

"Я иду тебя искать"

Как-то пришел в условленное место (после знакомства на дискотеке), три часа прождал (телефонов тогда не было), зима… Натоптал на снегу большими буквами "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" — и ушел искать. До сих пор не знаю, прочитала ли она это. Так себе свидание получилось.

Ее звали не Таня

2001 год. Познакомился с девушкой, позвал на свидание. Она говорит: "Я сегодня вечером иду в клуб. Пошли со мной". А мне семнадцать и денег нет. А ей девятнадцать, и она королева. В общем, вру, что у меня у самого встреча, и договариваюсь, что в три ночи у лаймовских часов встретимся. Проспал. Денег нет вообще. Телефона нет. Из знаний: видел окна квартиры, где она живет. В пять утра воскресенья выхожу из Зиепниеккалнса и иду пешком до Пурвциемса. По пути рву цветы в районе Гризинькалнса. Прихожу в 8 утра к закрытой двери, в которую звонить страшно. Все закончилось шнурком из собственного кеда на дверной ручке ее квартиры, к которому были привязаны цветы и кусок обоев из ее подъезда, где кровью из пальца было написано: "Прости", мой номер домашнего телефона и мое имя. Позвонила. Cказала, что я ненормальный. На следующем свидании я соорудил монолог на десять минут о том, почему она мне нравится, который венчало "Таня, я в тебя влюблен". Ее звали не Таня.

Мамина подруга

Написал мне как-то мужчина. Поговорили. Интереса не было, да и, я бы сказала, что было давление на меня — "не так ты новый год празднуешь, надо с семьей". Но он предложил встретиться, и я пошла посмотреть, что там за чудо-юдо с командирскими замашками. Прихожу. Подходит ко мне женщина и хватает за руку: "Вы сейчас, наверно, не то подумаете" (ну да, честно говоря, на этом моменте я подумала, что мне писала лесбиянка, боящаяся признаться, что она не парень). Примерно через минут 15 пространных текстов выясняется, что она — мать некоего мужчины, который отказался искать себе невесту, ибо девушки измельчали. И вот она придумала шпионский план о том, как я приду к ним в гости под видом ее подруги.

5 кило картошки

Foto: Shutterstock

Было в студенчестве одно первое и последнее с одним кавалером свидание. Сходили с ним в Lido, я скромненько выбрала 2 драника со сметаной, он повторил за мной, но увеличил порцию до трех блинов.

Поели, гуляем, беседуем, проводил до дому и загадочно так говорит: "Мы с тобой сегодня съели пять килограммов картошки". Я начинаю считать как же так? Было то всего 5 блинов на двоих, там полкило или кило. А он мне и расшифровал: " я заплатил за каждый блин столько, сколько на рынке стоит килограмм картошки".

Тут то я и поняла, что нам не по пути. Каждый раз, будучи в Lido, гляжу на драники и прям вот пять килограммов картошки вспоминаю.

Первое, второе и десерт

Однажды пригласил девушку в кафе, а денег на тот момент много не зарабатывал. Но очень хотел шикануть! Она там набрала на умопомрачительную сумму и первое, и второе, и десерт. И еще ее нужно было на такси отвезти домой — такое условие. Вспотел от стресса не на шутку! Но голь на выдумку хитра: увидел напротив ломбард. И, сославшись на то, что нужно в туалет, пошел и заложил там золотую цепочку и мобильный телефон. Еле хватило расплатиться.

Букет на запчасти

"Он бодрым шагом шел ко мне навстречу, лицо растекалось в довольной улыбке. С тем самым огромным букетом, который я раньше видела только в рекламе. И вот откуда взялся на его пути этот чертов курьер на велосипеде? "Лобовое столкновение", букет на запчасти, а вместо свидания — травмпункт… "

А волосы где?

"Мы познакомились в ночном клубе. Она казалась офигенной! Черные длинные волосы, собранные в строгий хвост, каблучища! Протанцевали всю ночь напролет. Утром договорились встретиться. Пришел, стою — подходит какой-то мальчик. Без волос! Я ее спрашиваю: а где волосы-то? Она, даже не смущаясь: дома оставила…"

Казус с собакой

Мне было 19. Пришел друг Артем, принес водку. Мы напились, а потом я решил, что самое время пригласить симпатичную девушку на свидание, а Артем — что время пойти с кем-нибудь подраться. Артема я тогда видел последний раз в жизни. Приехал к девушке, она вышла к метро меня встретить и заодно с собакой погулять. Но я был настолько пьян, что заблевал ее собаку.

Обидчивый жадина

Он на что-то обиделся, слил из бокалов шампанское обратно в бутылку и забрал ее с собой.

Цветы мужчинам

Ой, я как-то пришла на первое свидание, так мне полвечера рассказывали, какие бабы дуры, а я вся такая прекрасная, только вот он расстроен, что цветы ему не подарила на первом свидании! Как он мне сказал — мужчинам надо обязательно дарить цветы, они ведь этого заслуживают! К слову сказать, когда я его спросила, где ж тогда мои цветы, мне заявили, что я для начала должна их отработать и настойчиво полезли целоваться. Ну, надеюсь, ему после моего прощания не понадобилась операция по вправлению носа.

Неудачное сводничество

Мне было 20. Знакомая решила меня свести со своей подругой. Ну ладно, договорились встретиться. Приходит низкая, симпатичная девушка с пышными формами. Пошли гулять по городу. Разговор как то не клеился. Зашли в кафе, тут вроде, что-то пошло. Но по разговору я понимаю, что она дико тупая. И тут она приглашает меня на свое 15-летие.

"Погоди. Тебе 14?!"

"Ну да. Мне нравятся постарше".

Встаю из-за стола, оставляю 10 латов и ухожу. С тех пор с той знакомой я больше не общался.

Я оплатил, ты объясняйся

Свидание через Тиндер. Пошли посидеть на террасу на крыше. Парень выразил желание оплатить ужин, я согласилась. Потом вечером он мне пишет, мол, давай встретимся еще. А мне он вообще не понравился как мужчина. И я ему говорю: наверное, все же нет. Он стал требовать объяснить, почему. Я ему попыталась корректно объяснить. Он сказал, что этих объяснений недостаточно, и стал требовать развернутого ответа, аргументации. Далее - внимание! - он заявил, что я обязана объясниться, так как он все-таки оплатил ужин. На что я сказала, что верну ему деньги, только отстань.