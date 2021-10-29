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Едем по навигатору
Игроизоляция. 9 активных развлечений для детей, в которые можно играть дома
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Самое простое, что приходит на ум, когда надо чем-то занять ребенка во время локдауна — поставить ему мультфильм, дать в руки планшет или смартфон, в крайнем случае, отправить забавляться с игрушками. А что, если вспомнить о простом человеческом общении и классических играх?

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Как давно вы играли с ребенком? В нашем детстве и детстве наших родителей было множество простых и популярных игр, которые затерлись в памяти и незаслуженно утратили актуальность. А ведь игры для детей — не только отличный способ семейного времяпровождения, но и возможность развивать мышление, память, логику, скорость реакции. Предлагаем 9 детских активных игр, которые дадут заряд бодрости и позитива не только детям, но и их родителям.

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Едем по навигатору

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DELFI Woman

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