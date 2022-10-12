Как научиться правильно флиртовать: 5 советов для мужчин и женщин

Флирт — это искусство играть словами и жестами, намеками и улыбками. Как произвести впечатление, завести знакомство с продолжением — или просто хорошо провести время, флиртуя? 7sisters.ru приводит главные правила флирта.

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Что такое флирт?

Это слова и жесты, которые несут в себе куда больше смыслов, нежели традиционный. Это приглашение к волнующей и чувственной игре, к любовным отношениям или несерьезной беседе, пронизанной юмором и телесным притяжением. Это способ проявить свой интерес к другому человеку, формально оставаясь в рамках этикета. Флирт — это безопасно, легко и приятно.

Где уместен флирт?

Где угодно. Иногда флиртуют коллеги в офисе, старинные друзья в большой и шумной компании. Можно флиртовать с собственным партнером (и это может быть очень волнующим опытом), со случайным попутчиком в поезде или самолете, с незнакомцем на вечеринке. Как флиртовать правильно, чтобы не нарушать личных границ, оставить себе поле для возможного отступления или безопасных маневров?

Демонстрируйте уверенность в себе

Если человек постоянно думает о том, как он думает, что говорит и как его воспринимают, он может показаться занудой. А если он ожидает, что предстанет в невыигрышном свете, флирта точно не получится. Разберитесь со своей самооценкой — и вперед.

Инициируйте контакт

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Просто улыбаться призывно издалека и «стрелять» глазами — это, конечно, здорово. Но так можно провести весь вечер и уйти ни с чем — понравившийся вам человек тоже может оказаться скромным и стесняющимся.