Как научиться правильно флиртовать: 5 советов для мужчин и женщин

Флирт — это искусство играть словами и жестами, намеками и улыбками. Как произвести впечатление, завести знакомство с продолжением — или просто хорошо провести время, флиртуя? 7sisters.ru приводит главные правила флирта.
Что такое флирт?
Это слова и жесты, которые несут в себе куда больше смыслов, нежели традиционный. Это приглашение к волнующей и чувственной игре, к любовным отношениям или несерьезной беседе, пронизанной юмором и телесным притяжением. Это способ проявить свой интерес к другому человеку, формально оставаясь в рамках этикета. Флирт — это безопасно, легко и приятно.
Где уместен флирт?
Где угодно. Иногда флиртуют коллеги в офисе, старинные друзья в большой и шумной компании. Можно флиртовать с собственным партнером (и это может быть очень волнующим опытом), со случайным попутчиком в поезде или самолете, с незнакомцем на вечеринке. Как флиртовать правильно, чтобы не нарушать личных границ, оставить себе поле для возможного отступления или безопасных маневров?
Демонстрируйте уверенность в себе
Если человек постоянно думает о том, как он думает, что говорит и как его воспринимают, он может показаться занудой. А если он ожидает, что предстанет в невыигрышном свете, флирта точно не получится. Разберитесь со своей самооценкой — и вперед.
Инициируйте контакт
Просто улыбаться призывно издалека и «стрелять» глазами — это, конечно, здорово. Но так можно провести весь вечер и уйти ни с чем — понравившийся вам человек тоже может оказаться скромным и стесняющимся.
Настройтесь получать удовольствие от флирта
Флирт — это и есть цель, он же и средство. Иногда он может привести к более близкому знакомству и долгому продолжению, но бывает и так, что все заканчивается первым и последним разговором. Получите от него удовольствие. Это важно.
Рассказывайте интересно
Вы можете рассказывать о себе или своей работе, пересказывать действительно смешной анекдот или читать правила обработки цветных металлов, если у вас это получается интересно. Или по-настоящему интересует того, с кем вы флиртуете.
Слушайте внимательно
Это игра для двоих, помните? Дайте собеседнику тоже проявить себя, рассказать то, что ему или ей кажется важным и интересным. Человек, который умеет слушать, часто кажется нам очень интересным и хорошим собеседником. Делайте это активно — подбадривайте кивками головы и мимикой, задавайте дополнительные вопросы по теме.