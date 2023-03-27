Как стать приятным собеседником и больше нравиться людям: 13 простых, но полезных лайфхаков

Всем людям важно чувствовать себя в безопасности, знать, что нас слушают и слышат, уважают наше мнение. Специалисты Business Insider и Entrepreneur рассказали о нескольких психологических лайфхаках, которые помогут сделать коммуникацию более приятной и полезной для всех сторон.

Проводите время с людьми, с которыми хочется установить отношения

Людям с большей вероятностью нравятся люди, которые хорошо нам знакомы. Психологи провели такой эксперимент: на лекции в университете стали ходить четыре девушки, неизвестные студентам. Какие-то девушки приходили чаще, какие-то реже. После этого студентам показывали фотографии этих девушек и просили сказать, какие из них вызывают наибольшую симпатию. Оказалось — те, которые чаще появлялись на лекциях.

Отмечайте положительные качества собеседника

Прилагательные, которые вы говорите о людях, когда хвалите их, связывают с вашей личностью. Это явление называется самопроизвольной передачей свойств. Это работает и наоборот: если вы все время говорите о человеке негативно, то, что вы говорите, будет приписываться вам самим.