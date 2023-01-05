Как знакомиться в интернете: 10 советов, чтобы не разочароваться

Знакомства в интернете давно перестали считаться чем-то из ряда вон выходящим. Все больше людей предпочитает именно этот способ традиционным первым встречам офлайн. Как познакомиться в сети с потенциальным партнером и избежать разочарований, порталу nur.kz рассказали психологи Евгения Малышева и Николай Марков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Трезво смотрите на вещи

Как знакомиться с мужчиной в интернете? Психолог Евгения Малышева, рекомендует трезво оценивать собеседника и помнить, что противоположности редко находят общий язык. Фактически в любви все происходит наоборот. Подсознательно каждый хочет получать подтверждение правильности своих взглядов на жизнь и мировоззрения. Если с потенциальным партнером одинаковый возраст, социальный статус, культура, политическая ориентация и жизненные ценности, есть все шансы на серьезные отношения.

Определитесь, чего хотите

Четко сформулируйте для себя, что хотите получить от знакомства. Чаще всего люди стремятся:

расширить круг знакомств,

найти новых друзей;

создать коллаборации с людьми и группами, имеющими схожие интересы;

пофлиртовать и вступить в интимные отношения без обязательств;

создать семью.

Изучите анкету и удостоверьтесь, что собеседник ищет того же. Девушка может искать интеллектуального общения, в то время как парень нуждается в новом сексуальном партнере. Если интересы различаются, эксперты журнала Marie Claire рекомендуют не пытаться подстроиться под собеседника в надежде все изменить в будущем.

Заполните анкету

Foto: Shutterstock

Познакомиться с девушкой или женщиной на улице не составляет проблемы, особенно если воспользоваться рекомендациями психологов и коммуникаторов. Но как знакомиться с девушками в интернете? Максимально подробно и правдиво заполняйте собственный профиль в соцсетях или анкету на сайте знакомств. Не стесняйтесь быть узнанным, выставляйте только свои фотографии. Публикуйте снимки с минимумом ретуши и обработки. Указывайте больше информации о себе. Сведения об увлечениях, отношении к домашним животным или любимом блюде помогут привлечь близкого по духу человека. Не стоит публиковать в профиле глубокомысленные цитаты или пафосные стихи. Будьте собой и выражайте свои мысли.

Оцените профиль кандидата

Чтобы не испытывать разочарования после знакомства в интернете, психолог Николай Марков рекомендует внимательно изучить профиль потенциального партнера. Не влюбляйтесь в фотографию на странице. Оцените наполнение профиля и выставленную в нем информацию. Посмотрите внимательно на то, какими фильмами и книгами делится пользователь, чем он гордится, какие жизненные ценности транслирует и какое семейное положение указывает. Оцените грамотность потенциального партнера.

Изучайте человека в процессе общения

Заполняя анкеты на сайтах знакомств или профили в соцсетях, люди не склонны к самокритике. Они легко пишут фразы "Я ― оптимист по жизни", "Целеустремлен и всего добился сам", "Не обделен чувством юмора". Такие самоописания не всегда соответствуют реальности, а скорее демонстрируют восприятие человеком себя, поэтому не следует слепо им доверять. Узнать о личности собеседника и особенностях его характера можно в ходе общения.

Ищите общие интересы

Одним из катализаторов к сближению с собеседником, по мнению экспертов журнала Marie Claire, станут общие хобби, темы для разговора. Прежде чем завязывать диалог с человеком, проанализируйте имеющуюся на странице информацию, тщательно просмотрите фото и найдите что-то общее. Так сможете составить начальное представление о человеке, поймете, будет ли о чем поговорить. Это облегчит общение при интернет-знакомстве.

Подготовьте список актуальных тем

Чтобы не испытывать разочарования, важно на первых этапах знакомства понять, интересен ли этот человек и поддержать взаимный интерес. Чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в общении и узнать больше о собеседнике, задавайте ему вопросы, слушайте и анализируйте ответы. Спрашивайте о событиях текущей недели, планах на ближайшие выходные, карьерных амбициях. В ответ делитесь собственными мыслями на этот счет, воспоминаниями или, к примеру, смешными случаями из детства.

Сравните чувство юмора

Что писать при знакомстве в интернете? Начните общение с потенциальным партнером с легкой шутки. Один из простейших способов избежать разочарований от интернет-знакомств ― оценить чувство юмора человека. Реакция на шутки и саркастические реплики помогут понять, понимаете ли друг друга и стоит ли продолжать общение. Если собеседник с юмором воспринимает сказанное и смеется, схожесть характеров неоспорима.

Не принимайте отказ на свой счет

Относитесь к знакомствам во Всемирной паутине проще. Даже если после знакомства не складывается общение или собеседник внезапно выпадает из переписки, не принимайте это на свой счет. Эксперты газеты The Guardian рекомендуют не искать в себе недостатки и не пытаться подстроится под человека. Не осуждайте себя за провал и не воспринимайте отказ на свой счет. Двигайтесь дальше.

Не забывайте о безопасности

Foto: Shutterstock

Как познакомиться в интернете подростку? Подростки могут знакомиться с противоположным полом в Instagram, Telegram, в чатах онлайн-игр и на других платформах. При знакомстве будьте вежливы, открыты и доброжелательны, это поможет найти друзей. В то же время нужно быть осторожным. Как показывают исследования, в интернете тинейджеры часто подвергаются негативным социальным влиянием, навязчивым ухаживаниям, угрозам, кибербуллингу и другим опасностям. Ощутив в процессе знакомства со стороны собеседника давление, нападки, неуважительное отношение, подростку следует сразу прекратить диалог. Если попытки возобновить общение со стороны собеседника продолжатся, нужно сразу сказать родителям, учителям или психологу.

Люди легко раскрываются перед виртуальным собеседником в интернете, что способствует сближению и зарождению чувств. Однако не стоит идеализировать потенциального партнера и слепо доверять его профилю в социальных сетях. Постарайтесь узнать человека ближе, изучите всю доступную информацию, оцените легкость общения, чувство юмора и схожесть жизненных приоритетов. Это поможет избежать разочарований, ненужных стрессов и даже найти любовь.