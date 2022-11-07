Когда что-то пошло не так. Ошибки в постели, которые допускают мужчины и женщины

Сексуальная жизнь пары может быть страстной или превратиться в рутину, пишет nur.kz Часто к ухудшению интима ведет не отсутствие любви, а ошибки, которые допускают партнеры. Где ошибаются мужчины и женщины, как это влияет на качество их интимной жизни, знает психолог Павел Раков и личностный тренер Ярослав Самойлов.

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Какие есть женские ошибки в постели?

В числе самых распространенных женских ошибок в постели секс из чувства долга, отсутствие коммуникации с партнером и попытки манипулировать им через интим. К ошибкам, влияющим на качество сексуальной жизни женщины, также можно отнести пассивность и сравнение с бывшими любовниками.

Секс из чувства долга

Одна из главных женских ошибок в постели ― отдавать долг партнеру. Многие женщины занимаются сексом из чувства долга, потому что надо. Зачастую они не хотят партнера, не умеют объяснить собственные сексуальные предпочтения и не понимают, как получать удовольствие. Незнание собственного тела и игнорирование своих желаний наносит вред женщине, снижает качество ее сексуальных отношений.

Отсутствие коммуникации с партнером

Из-за воспитания и различных социальных и религиозных табу женщины часто боятся разговаривать с партнером о сексе. Они стесняются обсуждать свои сексуальные желания, рассказать партнеру об интимных фантазиях и собственных эрогенных зонах. Отсутствие коммуникации приводит к разочарованиям и ухудшению качества интимной жизни. Чтобы избежать подобного, практикующий психолог Павел Раков рекомендует чаще обсуждать с партнером интимные отношения, расспрашивать о его тайных желаниях и рассказывать о своих. Это повысит степень доверия и поможет партнерам испытать настоящую страсть.

Попытки манипулировать

Некоторые женщины используют интимную близость как способ получить желаемое. К примеру, заполучить новую шубу или склонить партнера к нужному решению. По мнению семейного психолога и сексолога Евгения Кульгавчука, такой подход унижает представителей сильного пола.