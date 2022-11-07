Когда что-то пошло не так. Ошибки в постели, которые допускают мужчины и женщины

Сексуальная жизнь пары может быть страстной или превратиться в рутину, пишет nur.kz Часто к ухудшению интима ведет не отсутствие любви, а ошибки, которые допускают партнеры. Где ошибаются мужчины и женщины, как это влияет на качество их интимной жизни, знает психолог Павел Раков и личностный тренер Ярослав Самойлов.
Какие есть женские ошибки в постели?
В числе самых распространенных женских ошибок в постели секс из чувства долга, отсутствие коммуникации с партнером и попытки манипулировать им через интим. К ошибкам, влияющим на качество сексуальной жизни женщины, также можно отнести пассивность и сравнение с бывшими любовниками.
- Секс из чувства долга
Одна из главных женских ошибок в постели ― отдавать долг партнеру. Многие женщины занимаются сексом из чувства долга, потому что надо. Зачастую они не хотят партнера, не умеют объяснить собственные сексуальные предпочтения и не понимают, как получать удовольствие. Незнание собственного тела и игнорирование своих желаний наносит вред женщине, снижает качество ее сексуальных отношений.
- Отсутствие коммуникации с партнером
Из-за воспитания и различных социальных и религиозных табу женщины часто боятся разговаривать с партнером о сексе. Они стесняются обсуждать свои сексуальные желания, рассказать партнеру об интимных фантазиях и собственных эрогенных зонах. Отсутствие коммуникации приводит к разочарованиям и ухудшению качества интимной жизни. Чтобы избежать подобного, практикующий психолог Павел Раков рекомендует чаще обсуждать с партнером интимные отношения, расспрашивать о его тайных желаниях и рассказывать о своих. Это повысит степень доверия и поможет партнерам испытать настоящую страсть.
- Попытки манипулировать
Некоторые женщины используют интимную близость как способ получить желаемое. К примеру, заполучить новую шубу или склонить партнера к нужному решению. По мнению семейного психолога и сексолога Евгения Кульгавчука, такой подход унижает представителей сильного пола.
- Сравнение с бывшими
Мужчины не любят, когда их с кем-то сравнивают, в особенности если подобное происходит в постели. Даже когда партнер спрашивает о бывших, он не хочет услышать, что кто-то из прежних любовников был более опытным, страстным и любвеобильным. Задавая подобные вопросы, мужчина скорее хочет потешить самолюбие, нежели услышать правду. Поэтому не делитесь воспоминаниями о бурных любовных приключениях.
- Пассивность
Некоторые представительницы прекрасного пола ведут себя в постели так, будто партнер им что-то должен. Они ждут, что мужчина все сделает сам и при этом подарит женщине неземное наслаждение. При этом сами практически не принимают участия в процессе, забывая об ответных ласках и проявлении инициативы. Такой подход — серьезная ошибка, ведь в процессе участвуют двое, качество интимной близости зависит от обоих партнеров.
Какие ошибки в постели допускают мужчины?
Мужчины не рождаются гигантами секса. В постели они склонны совершать ошибки так же часто, как и женщины. К самым частым мужским промахам в сексе можно отнести неоригинальность, отсутствие прелюдии, попытки воссоздать сложные сцены из порнофильмов и привычку засыпать сразу после секса.
- Отсутствие прелюдии
Мужчины быстро возбуждаются и готовы к интимной близости уже после пары поцелуев, поэтому они часто недооценивают важность прелюдии. Для женщин эта часть сексуальных игр просто необходима. Чтобы возбудиться, им требуется больше времени и усилий со стороны партнера. Не спешите, уделяйте достаточно времени стимуляции эрогенных зон партнерши. В этом случае любовные утехи принесут обоим больше удовольствия.
- Сон сразу после секса
Как утверждает личностный тренер и психолог Ярослав Самойлов, быстрое засыпание после интима ― результат мужской физиологии. Мужчина отдает все силы и эмоции процессу. Сразу после секса в его организме происходит мощный выброс гормонов. Под влиянием этого в коре головного мозга снижается активность, мужчина чувствует вялость и засыпает.
- Попытки воссоздать порнофильм
Некоторые мужчины уверены, что просмотр десятка порнофильмов делает их богами секса. Уже с первых минут в спальне они готовы демонстрировать партнерше чудеса акробатики и замысловатые позы, на которые женское тело не всегда откликается. Пытаясь воссоздать сцены из происходящего на экране, мужчины часто забывают об элементарных ласках и стимуляции эрогенных зон партнерши. Подобное поведение женщины воспринимают как проявление незрелости или неуважение к их потребностям. В результате ее сексуальный интерес снижается, и вместо бурного оргазма пара испытывает разочарование.
- Неоригинальность в постели
Банальность интимных отношений и их однообразие плохо сказываются на качестве сексуальной жизни. Мужчина выбирает 1–2 понравившиеся позы, которые приносят ему максимум удовольствия. Во время интимной близости он использует только их, не считая нужным тратить силы на что-то еще. Постепенно его движения становятся излишне автоматическими, а поведение в постели ― предсказуемым. Это не добавляет мужчине сексуальности и не возбуждает в партнерше сексуальный огонь.