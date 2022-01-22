Когда полезны тесты ДНК на родство: объясняют специалисты

Каждый из нас рождается со своим уникальным набором ДНК, одну половину хромосом наследуя от отца, вторую — от матери. Это позволяет в любой момент точно определить родственную связь. Когда же возникает потребность в тестах ДНК на родство?

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Юридически утвержденные тесты ДНК на отцовство

Чаще всего тесты ДНК на родство проводятся для определения отцовства, хотя есть и другие схемы. Обычно биологические родители ребенка известны и потребности в определении этих родственных уз нет, однако бывают ситуации, когда приходится расшифровывать составные части кода ДНК. Путем сравнения профилей ДНК возможного отца, матери и ребенка выясняется, унаследовал ли конкретный ребенок хромосомы от конкретных родителей. Если образец ДНК матери получить невозможно, тест на отцовство может быть проведен только с участием ребенка и потенциального биологического отца.

"Сегодня во избежание любых проблем и недоразумений в будущем, родители нередко проводят такие тесты заранее, чтобы после смерти одного из них у детей был все четко удостоверяющий документ," поясняет Сандра Горбенко, присяжный адвокат.

"По большей части тесты ДНК на отцовство проводятся во время бракоразводного процесса. Нередко случается, что мужчина заявляет — это не его ребенок. Чтобы суд убедился в правомочности взыскания с конкретного мужчины средств на содержание, проводится экспертиза. Кроме того, значительная часть тестов ДНК на родство в нашей лаборатории проводится для уточнения записей в свидетельстве о рождении ребенка. Например, бывают случаи, когда отец изначально не был вписан в свидетельство о рождении, но затем родители решают оформить отношения и внести такую запись. Но для этого надо в первую очередь доказать биологическое отцовство мужчины.

Случается и наоборот, когда супруг узнал или заподозрил, что не является биологическим отцом ребенка, и выражает желание, чтобы его имя было удалено из свидетельства о рождении. Еще важны административные дела, когда определение родства может изменить раздел наследства. Все эти вопросы решаются через суд. Мы — единственная в Латвии частная лаборатория, предлагающая признанные судебными экспертами тесты для решения юридических вопросов. Если результат теста необходим для разрешения юридических споров или как экспертиза степени родства, все причастные лица обязаны лично посетить лабораторию, имея при себе удостоверяющие личность документы," рассказывает председатель правления генетической лаборатории GenEra, генетик, частный судебный эксперт Илзе Радовича-Спалвиня.

Юридические последствия

Суд, рассматривая дела об отцовстве, согласно закону принимает во внимание также любые другие доказательства, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица или исключающие подобный факт, однако тест ДНК служит наиболее точным и убедительным аргументом. "Научно обоснованное доказательство отцовства в суде подтверждает биологическое происхождение ребенка, из чего вытекают определенные права и известные обязанности, включая одну из главных — обязанность содержать ребенка. Если отцовство определено вступившим в законную силу решением суда, оспорить его невозможно уже никогда и никоим образом," поясняет Сандра Горбенко.

Суд по своей инициативе экспертизу не назначает, но принимает о ней решение по прошению заинтересованного лица. Экспертиза платная и, согласно Гражданско-процессуальному закону, оплачивается стороной, потребовавшей ее проведения. Однако, если иск об определении отцовства удовлетворен, истец имеет право потребовать взыскания с ответчика всех судебных издержек, включая расходы на проведение теста ДНК.

В практике присяжного адвоката Сандры Горбенко отказы от проведения теста ДНК встречались нечасто. В основном это случалось, когда лицо, сознавая ожидаемый результат, желало уклониться от теста. "Но отказ от экспертизы не означает, что суд не сможет рассмотреть дело и признать отцовство. Закон определяет, что в подобном случае суд может счесть соответствующие факты доказанными," предупреждает Сандра Горбенко.

Когда полезен анонимный тест ДНК на родство

Анонимный тест ДНК может заказать любой желающий выяснить конкретную степень родства при наличии пригодных для тестирования образцов. Адвокат Сандра Горбенко отмечает: "Причиной добровольных тестов ДНК на родство чаще всего служит желание убедиться в отцовстве. Оба родителя имеют равные права на ребенка, поэтому один из родителей может провести тест ДНК на отцовство, не спрашивая разрешения у второго."

Анонимные тесты ДНК полезны в различных щекотливых ситуациях. Например, когда женщина не совсем уверена в том, кто отец ребенка. Или мужчина не верит утверждениям женщины, что биологический отец ребенка не он, а кто-то другой. "Нередко анонимные тесты ДНК заказывают бабушки, считающие, что их невестки обманывали сыновей," признает председатель правления генетической лаборатории GenEra, генетик Илзе Радовича-Спалвиня.

Другие тесты на родство, например, для выяснения статуса сводных братьев или сестер, проводятся, когда люди желают узнать, связывает ли их биологическое родство через общего отца или мать. Сравнение профилей ДНК двух лиц позволяет определить вероятность их биологической связи. Результаты анонимных тестов ДНК на родство носят информативный характер и не могут использоваться для решения юридических вопросов, если только не назначены самим судом.

Как происходит сдача образцов ДНК

Процедура взятия образцов ДНК проводится быстро и просто — обычно ватной палочкой со слизистой оболочки щеки берется мазок слюны.

Однако образец ДНК, или тестируемый материал можно получить и с различных предметов, которыми пользовался конкретный человек — посуды, зубной щетки, ремешка от часов, пустышки (для младенцев), носового платка. "В лабораторию поступают и нестандартные образцы — волос с корнем, ложки, кружки и другие предметы, использовавшиеся лицом, родство с которым предстоит определить. Нам приносят жевательную резинку, окурки, палочки для ушной серы и пр. Вид образца не влияет на высокую точность и достоверность теста, поскольку ДНК человека одинакова во всех клетках. Важна лишь чистота образца — он должен быть свободен от примесей чужих клеток. Поэтому за несколько часов до взятия мазка слюны для теста не рекомендуется есть, страстно целоваться или кормить ребенка материнским молоком.

Тесты на отцовство могут проводиться в любом возрасте, в том числе и для грудных младенцев. Анонимные тесты удобно проводить удаленно с заказом через наш онлайн-магазин. Тогда в заключение не включаются имена, фамилии или иные персональные данные — тестируются образцы "неизвестного происхождения". Тесты ДНК для судебных нужд никогда не проводятся удаленно," поясняет Илзе Радовича-Спалвиня.