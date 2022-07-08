Красные флажки отношений: как избежать насилия в семье

Когда встречаются два разных человека, неизбежен процесс притирания друг к другу. Преодоление взлетов и падений в отношениях нередко бывает сложным. Иногда появляются красные флажки — сигналы серьезных проблем, которые могут закончиться насилием в семье. Важно знать, на что следует обратить внимание на ранней стадии отношений, пишет sovets.net

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Слишком быстрое развитие событий



Если партнер осыпает избытком любви, комплиментов и подарков, давит, чтобы вы съехались или вышли за него замуж, — стоит задуматься. Должно быть время лучше узнать друг друга. Быстрое развитие отношений может привести к их дисбалансу в последующем.



Неуважение к своим бывшим



Красный флажок — обвинение в предыдущих неудачах другого. Если партнер унижает человека, с которым до этого был в отношениях, не берет ответственности на себя, стоит насторожиться.



Расширение ваших физических границ



Опасно, если партнер заставляет делать то, что другому некомфортно. Он не желает прислушиваться к вашим чувствам, переходит личную черту.



Гнев, вызывающий страх



Нужно подальше бежать от человека, при злости которого появляется ощущение опасности. Внезапный гнев может закончиться домашним насилием.



Развитие чувства вины



Это способ установления власти над личностью. Партнер подвергает сомнению то, что вы сказали или сделали. Он заставляет почувствовать ответственность за происходящее, хотя вашей вины нет.



Изоляция



Тревогу должна вызвать ситуация, когда партнер отрезает вас от окружающего мира. Он не разрешает встречаться с семьей, друзьями, устраивает сцены ревности. Проявление власти одного человека над другим нередко заканчивается насилием.



Отсутствие уважения к личному пространству



Если партнера не интересуют ваши планы, увлечения, он требует внимания к собственной персоне — это красный флажок возникающих проблем. Контроль над действиями нередко заканчивается эмоциональным насилием.

