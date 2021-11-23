Кривые домики и похвала в меру. Как развить у ребенка умение учиться самостоятельно

За последние пару лет многое в нашей жизни изменилось, и одна из сфер, претерпевших сильнейшие перемены, это учеба. Школьникам все чаще и с более раннего возраста необходимо уметь осваивать учебный материал самостоятельно. Как развить в ребенке этот навык, рассказывают эксперты программы Skolēna digitālais IQ.

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"Нам очень хорошо известна традиционная модель обучения: учитель стоит перед классом и учит — но это лишь небольшая часть процесса получения знаний. Домашние задания, индивидуальные работы и проекты, подготовка к проверочным работам или поиск информации о непонятом во время урока — все это происходит за пределами класса, и каждый должен научиться делать все это самостоятельно. Нередко дети с ранних лет привыкают к большей поддержке, нежели необходимо, и ожидают ее и тогда, когда со многим могли бы справиться самостоятельно. Сейчас очень много возможностей узнать интересующее, поскольку благодаря развитию технологий информационное пространство стало безграничным и общедоступным. Однако, чтобы этим воспользоваться, необходимо уметь учиться самостоятельно", — считает руководитель программы Skolēna digitālais IQ Эгле Тамелите.

Эксперты признают, что дети, у которых хорошо получается учиться самим, получают знания и развивают навыки в удобном для себя темпе, демонстрируют большую мотивацию и желание добиться результата, а также умеют быть самостоятельными и более уверены в своих силах. Это вовсе не значит, что ребенку больше не нужны советы или помощь взрослых, — просто он сам способен управлять процессом обучения и находить в каждом задании интересное для себя, не теряя мотивацию.

Как родители могут помочь детям развить навык самостоятельной учебы уже с самых ранних лет?