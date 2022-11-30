Кризис, депрессия, безысходность. Где искать бесплатную помощь на русском языке

Марта (имя изменено), жертва эмоционального и сексуализированного насилия, уже почти год лечится от депрессии и тревожного расстройства. Пройдя курс лечения в амбулаторном центре, ей удалось прийти в себя, вернуться к работе, снова радоваться жизни и почти каждый день чувствовать себя хорошо. В период кризиса, растущих цен, темного времени года, таким людям, как Марта, особенно тяжело. Что делать, если вас охватило отчаяние и в голову лезут неприятные мысли? Куда обращаться, если вы стали жертвой насилия, были свидетелем преступления или если вам просто невыносимо одиноко?

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В октябре этого года у Марты случился тяжелый день. С утра ничего не предвещало беды, но к середине рабочего дня у нее внутри что-то сломалось. Она поймала себя на том, что стоит на кухне над горой немытой посуды и не чувствует желания жить. В тот момент она подумала о друзьях, ведь близких родственников у нее нет, а те, кто есть, живут в другой стране. Друзья — на работе, с детьми, с мужьями и женами. Ей было страшно кому-то звонить и не дозвониться. Это бы только усилило чувство одиночества.

Когда она поняла, что в голове сами по себе возникают мысли о том, как можно было бы распрощаться с жизнью и что надо до этого успеть — сходить к нотариусу, привести в порядок документы на квартиру, она поняла, что нужно куда-то позвонить. Но куда? С кем поговорить, кому рассказать о своей боли, с кем поплакать?

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Марта стала искать в интернете номера телефонов доверия. Первый поисковый результат предложил ей номер телефона доверия для подростков. Но Марта — уже взрослый человек, поэтому это был неподходящий вариант. Просмотрев первую и вторую страницу поиска, она разозлилась. Вот есть она, взрослый человек, который, получается, не нуждается в помощи? Только на третьей странице поиска Марта нашла информацию о едином телефоне доверия для взрослых.

Выходит, что в Латвии нет единого ресурса (а в идеале — приложения в телефоне), где были бы обобщены все варианты поддержки? Есть много разных кризисных центров и фондов, есть отдельные проекты, например, по предотвращению буллинга в школах. Но одного сайта с запоминающимся названием, где можно было бы получить всю необходимую информацию, нет (или есть, но найти его трудно или невозможно, особенно, в кризисной ситуации).

Мы составили небольшой список ресурсов, куда можно обратиться за помощью по телефону, проконсультироваться, а иногда и просто поговорить, чтобы получить психологическую поддержку.

Что такое кризисная ситуация?

Кризис может быть вызван внезапными изменениями или неожиданными поворотами, нарушающими обычный порядок вещей. Например, болезнь или потеря близкого человека, разочарования, профессиональные или финансовые потери и многое другое. Вы можете чувствовать страх, глубокое отчаяние, панику, внутреннее бессилие. У вас может возникнуть желание причинить вред себе или кому-то другому. Возможно, вы стали жертвой эмоционального или физического насилия или были свидетелем насилия над кем-то другим.

В такие моменты важно как можно быстрее получить эмоциональную поддержку, которая поможет преодолеть внезапно возникшую кризисную ситуацию. Важно помнить, что обращаться за помощью — не стыдно. Это необходимо делать в любой кризисной ситуации, даже если вам кажется, что вы справитесь самостоятельно или не заслуживаете поддержки.

Неутешительная статистика

В декабре 2021 года компанией IKEA в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat был проведен онлайн-опрос. По результатам опроса, половина из тех (51%), кто подвергся домашнему насилию, не обращались за помощью и никому об этом не рассказывали, а те, кто поделился с другими, признаются, что это помогло почувствовать себя в большей безопасности, не быть одинокими и стать сильнее, чтобы справиться.

К сожалению, часть тех, кто пережил домашнее насилие, предпочитают молчать — они скрывают это, потому что им стыдно (33%), и считают, что рассказывать кому-то бесполезно, и это ничего не изменит (22%). До сих пор существуют мнение, что факт домашнего насилия нельзя обсуждать вне семьи, так как это семейное дело (31%), а если рассказать об этом другим, то может пострадать общественный имидж семьи (17%).

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Узнав о домашнем насилии, многие посторонние начинали действовать (22% предложили помощь, 14% вмешались в конфликт напрямую, а 8% вызвали полицию), но 46% опрошенных признались, что не могли вмешаться, так как узнали о насилии спустя долгое время после того, как оно произошло.

Кризисные центры, телефоны доверия и проекты помощи открыты для всех, вне зависимости от пола, возраста, города проживания, социального положения, сексуальной ориентации и других параметров.

Единый европейский телефон психоэмоциональной поддержки 116123

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Номер телефона 116123 — единый круглосуточный европейский телефон доверия, предназначенный для оказания психоэмоциональной поддержки взрослым (на латышском, русском и английском языках). Консультации проводят специалисты, имеющие опыт консультирования в кризисных ситуациях. Во время разговора консультант оказывает звонящему первую психологическую помощь.

По просьбе звонящего, при необходимости, консультант может предложить обратиться за соответствующей помощью в другие учреждения, включая социальную службу, сиротский суд, полицию, кризисные центры.

Можно не только получить немедленную эмоциональную поддержку, но и записаться на прием к сертифицированному психологу. Каждый взрослый житель Латвии может получить до десяти бесплатных консультаций, которые организуются на одной из онлайн-площадок. Сейчас над этим проектом работают шесть психологов, которые проводят в общей сложности 330 консультаций в месяц.

Ресурсный центр для подростков (Pusaudžu resursu centrs)

Кризисный телефон для подростков, родителей и опекунов для немедленной консультации специалиста и поддержки на русском и латышском языках (в рабочие дни с 12.00 до 19.00) — 25737363.

Кроме того, записаться на консультацию к специалисту можно по телефону 29164747, а также через WhatsApp.

Сайт ресурсного центра для подростков.

Государственная инспекция по защите прав детей (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija)

Сюда можно обращаться по всем вопросам, связанным с детьми. Могут звонить сами дети, родители, учителя, соседи, прохожие на улице, которые увидели что-то подозрительное в отношении ребенка.

Бесплатная психологическая помощь по горячей линии 116111 в любое время суток на русском и латышском языках, адрес электронной почты — uzticibaspasts116111@bti.gov.lv, чат на сайте VBTAI в правом нижнем углу по будням с 12.00 до 20.00 или в приложении Uzticības tālrunis (AppStore, Google play).

Кроме того, по телефону 116111 могут звонить дети и подростки, которые просто хотят поговорить. Специалисты помогут ребенку, если у него проблемы в школе, он стал жертвой буллинга, чувствует себя усталым, поссорился с друзьями, столкнулся с проблемами в интернете и так далее.

Подробнее на сайте Uzticības tālrunis.

Сайт Государственной инспекции по защите прав детей.

Foto: Shutterstock

Центр Dardedze

Dardedze — неправительственная организация, выступающая за безопасное детство для каждого ребенка. В центре верят, что насилие можно предотвратить и каждый ребенок в Латвии может расти в безопасности, при условии, что взрослые и сами дети получат необходимые знания, навыки и поддержку.

Центр оказывает поддержку в предотвращении насилия в отношении детей и их семей.

Бесплатный телефон для записи на консультацию со специалистом — 29556680, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (информацию о возможностях поддержки предоставляют на латышском и русском языках, подробнее на сайте центра).

Центр Marta

Профессиональные социальные, юридические, психологические услуги для совершеннолетних жертв насилия (физического, эмоционального, сексуализированного, экономического и так далее) и торговли людьми.

Бесплатный телефон для записи на консультацию — 67378539 по рабочим дням с 10.00 до 18.00. Помощь можно получить на латышском и русском языках. В центре Marta можно получить бесплатную консультацию социального работника, юриста, психолога и других специалистов.

Сайт центра Marta.

Кризисно-консультационный центр Skalbes (Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes")

Профессиональная помощь, поддержка и информация в кризисной ситуации для всех. Бесплатные круглосуточные телефоны экстренной помощи на русском и латышском языках — 67222922 или 27722292.

116006 — поддержка жертвам преступлений

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Цель проекта Cietusajiem.lv — способствовать тому, чтобы люди не становились пострадавшими в результате преступных деяний, улучшив поддержку пострадавших и способствуя справедливой и эффективной реакции государства на преступления.

Если вы стали жертвой преступления, звоните по телефону 116006, каждый день с 12.00 до 22.00 (консультации проводятся на латышском и русском языках). Вы также можете позвонить по телефону, если вы стали свидетелем преступления.

Сайт проекта Cietusajiem.lv.

Горячая линия для тех, кто просто хочет поговорить

Любой, кто чувствует себя одиноко и хочет просто поговорить, может звонить на линию "Поговорим?", созданную социальным предприятием Sonido по телефону 26564564 (стоимость звонка определяется оператором). Вы можете звонить по телефону каждый рабочий день с 11.00 до 19.00.

На горячей линии "Поговорим?" не оказывается психологическая поддержка, операторы готовы вас выслушать и просто побеседовать. Максимальная продолжительность звонка 40 минут.

Подробнее — на сайте проекта.

Латвийская ассоциация Детских поселков SOS

Латвийская ассоциация Детских поселков SOS — благотворительная организация, которая с 1997 года создает и поддерживает семьи SOS для детей, оставшихся без родителей, а также поддерживает работу центров SOS для семей, оказавшихся в кризисных ситуациях.

Если вам нужна помощь, вы можете обратиться по телефону 67378353 или по электронной почте birojs@sosbca.lv.

Подробнее на сайте ассоциации.

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Поддержка молодых родителей

Если вы мать ребенка в возрасте до 3 лет и нуждаетесь в помощи, PEP-матери (Pirmās emocionālās palīdzības mamma), проходящие обучение, могут бесплатно посетить вас на дому или провести консультацию онлайн.

PEP-мама — это профессиональный помощник для матерей с детьми от рождения до трех лет. Такая мама может помочь, когда матери нужна практическая информация или эмоциональная поддержка. Это проект Латвийской ассоциации Детских поселков SOS.

За помощью можно обращаться по телефону 27333100 или по электронной почте pep.mammas@gmail.com.

Подробнее о проекте здесь и здесь.

Также список кризисных телефонов можно найти здесь.