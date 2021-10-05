Кризис нежного возраста: 5 советов родителям, как найти контакт с подростком

Рядом с вами был улыбчивый, добрый, ласковый ребенок, но вдруг, когда ему "стукнуло" 13, что-то пошло не так? Это совершенно нормально. Когда ребенок становится подростком, меняется не только его физиология, но и социальный статус. Все это отражается на эмоциональном состоянии ребенка и на его взаимодействии с окружающими.

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Психологи уверяют, что подростковый возраст — самый нежный. Уже не ребенок, но еще не взрослый. Стремящийся совершать взрослые поступки, но не готовый брать за них ответственность. Нуждающийся в маминой ласке, но демонстративно показывающий, что это не так. Родителям важно набраться терпения и помнить: кризис — временное явление, но проработать проблему стоит. И есть правила, которые в этом помогут.

