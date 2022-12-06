Кризис свадьбе не помеха: сколько стоит торжество и на чем можно сэкономить

Очередной экономический кризис охватил практически все сферы нашей жизни. Латвийцы находят этому подтверждение и в своих счетах за коммунальные услуги, и в росте цен на продукты первой необходимости и разнообразные профессиональные услуги. Свадебная отрасль отреагировала на кризис ростом цен в среднем в полтора раза.

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Яна Милле, владелица и директор свадебного агентства, поделилась ценовым прогнозом на следующий свадебный сезон, с также дала полезные рекомендации будущим молодоженам.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, я бы не стала ставить рядом слова "свадьба" и "кризис", — говорит Яна. — Свадьба — это особое событие в жизни влюбленных, и оно не должно быть ничем омрачено. Поэтому если в связи с кризисом пара не может позволить себе не считать денег, стоит подумать, как оптимизировать расходы и организовать такое важное событие на качественном уровне".

Foto: Privātā arhīva foto

Яна Милле

Если говорить об общем бюджете, то если в прошедшем свадебном сезоне можно было организовать свадьбу на 40 человек за 15 тысяч евро, и это без "вау-эффекта", то сейчас без 20 тысяч молодоженам не обойтись. Подорожало все: аренда помещений, продукты и обслуживание банкетов, услуги всех свадебных подрядчиков, начиная от фотографа и заканчивая флористом.

Примеры актуальных цен за свадебные услуги:

Фотограф — от 1000 евро или 100 евро в час, тот же тариф за услуги видеосъемки.

Ведущий — от 800 евро за свадебный вечер.

DJ — от 50 евро в час.

Задекорировать свадьбу на 50 человек — примерно 5000 евро.



Что делать, если замуж невтерпеж, но бюджет скромный? Как опытный эксперт, переживший два года пандемии и сохранивший свой бизнес на прежнем уровне, Яна рекомендует разные варианты. Можно организовать камерную свадьбу и пригласить только самых близких людей. Другой вариант: ограничиться торжественной росписью с легким фуршетом и отказаться от дорогостоящего банкета.

Если же пара хочет устроить полноценный праздник, стоит пересмотреть список всех услуг и сделать выбор в рамках бюджета, но не экономить на обязательных позициях:

Тщательно подходить к выбору места проведения свадьбы. Не обязательно выбирать vip-площадку, главное, чтобы место было атмосферным и нравилось молодоженам. Не экономить на фотографе, ведь свадебные фото — это ваши воспоминания на всю жизнь. Сейчас от фотографов сложно получить скидку, но можно договориться о бонусах, например, о love story, которую так любят пары. Образы невесты и жениха также должны быть безупречны, поэтому услуги всех, кто участвует в создании этих образов, должны быть качественными. Если хотите украсить вашу свадьбу цветами, пусть их будет меньше, но это будут живые, а не искусственные цветы. К цветам можно добавить свечи и гирлянды из лампочек — получится очень красиво.



От чего можно отказаться:



Прокат машины. Современный свадебный тренд — проводить роспись и банкет в одном месте. Туда можно приехать на своей машине. Полиграфия. Вместо печати бумажных приглашений можно сделать стильные приглашения в электронном виде. Салют. Вместо него можно взять бенгальские огни, они смотрятся очень эффектно. Шоу-программа. Foto: Publicitātes attēli



"Ради экономии пара может взять на себя весь процесс организации свадьбы. Это возможно, но надо учесть важные моменты. Для начала стоит составить список всех свадебных подрядчиков, изучить портфолио их работ, встретиться со всеми, чтобы почувствовать своего человека, с которым вы на одной волне и который сделает этот день незабываемым. Это большая работа, которая требует времени и нервов. Именно поэтому есть профессиональные организаторы свадеб, готовые снять с вас такую нагрузку и весь сопутствующий стресс. Кроме того, организатор знает, как оптимизировать расходы, от чего отказаться не в ущерб празднику. И еще на его стороне опыт и обширный список проверенных в деле контактов. Если вы все же сами будете организовывать свадьбу, я советую не полагаться на сарафанное радио, — говорит Яна. — У всех разные вкусы и предпочтения. Что понравилось вашим знакомым, может совершенно не подойти вам. Поэтому со всеми подрядчиками надо встречаться и говорить лично.

Есть такая шутка: свадьба — это когда двое заняты, а остальные гуляют. В каждой шутке есть доля правды. Поэтому чтобы молодожены меньше "работали" на собственной свадьбе, а больше отдыхали и наслаждались, очень важно профессионально подойти к ее организации и выбирать надежных партнеров. А еще не забывать, что любой кризис — это еще новые возможности и креативные идеи. Главное, чтобы рядом был тот самый человек, который скажет тебе "да".