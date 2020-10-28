10 табу в сексе: что мужчина вам никогда не простит

Некоторые женщины уверяют, что благодаря жаркому и качественному сексy можно влюбить в себя мужчину. Мол, это точно привяжет его и он не захочет никуда уходить. Но так ли это на самом деле и чего мужчина в сексе никогда не простит, в своем блоге в Instagram рассказала секс-коуч и эксперт по отношениям Алина Довгаль.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Секс занимает примерно 50% успеха, но если это все, что вы можете дать мужчине, то и не надо рассчитывать на большее. Такие отношения будут длиться до тех пор, пока мужчина не найдет себе женщину, которая будет ему давать больше, чем просто хороший секс.

Да, конечно, мужчины любят сексуальных и горячих женщин, но это не единственный фактор, в котором они нуждаются и в которых выбирают себе спутницу для жизни. Мужчина начинает глубоко привязываться лишь к той женщине, с которой у него есть эмоциональный контакт. От таких отношений и от такой близости они черпают энергию и силу, что помогает им в повседневной жизни. Лишь секс, построенный на чувствах, способен удержать мужчину надолго.

Далее — 10 табу в сексе: это то, что мужчина вам никогда не простит.

1. Не имитируйте оргазм и свои ощущения. Ни в коем случае и ни под каким предлогом.

⠀

2. Никогда ни с кем его не сравнивайте, даже в его пользу. Вы хотите быть для него единственной? И он хочет того же.

3. Не режьте правду-матку в глаза. От того, что вы скажете о размере, он больше не станет.

4. Во время секса думайте только о сексе. Забудьте о люстрах, работе и прочих неважных в этот момент вещах.

5. Не будьте самкой ленивца и не считайте, что вы расположитесь поудобнее, он поработает и может быть получится финишировать.

⠀

6. Но и не стоит превращать секс в марафон. Быстро и резко не равно качественно.

7. Не стесняйтесь своего тела. Позвольте ему любить вас глазами, будьте обнаженными и не выключайте свет.

8. Не надо терять интерес к процессу после того, как вы испытали оргазм, а ваш мужчина еще не дошел до высшей точки наслаждения.

⠀

9. Не превращайтесь в спящую красавицу или немую. Выражайте свои эмоции в крике, смехе, шепоте.

10. Секс — не обязанность, не работа. Не хочется? Говорите об этом прямо.