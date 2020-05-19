4 причины, почему вы выбираете мужчин, которые мало зарабатывают

Часто женщины жалуются на своих партнеров, мол, ничего им от жизни не нужно — кружка пива, компьютер, и чтобы никто не трогал. В голосе девушек сквозит обида и злость — она, красивая, амбициозная, с тремя дипломами, вынуждена влачить жалкое существование с недомужчиной. Ну почему он не хочет найти нормальную работу, отказаться от вредных привычек, взять на себя ответственность?

Увы, проблема не в нем, причина в ней — она сама привлекла в свою жизнь этого человека, годами жалуясь и плача, продолжает с ним жить. Виновата не слепая любовь, просто ей выгодно быть рядом с лентяем и простаком, она получает свои бонусы. Какие? Портал FurnishHome предлагает разобраться, почему вы выбираете мужчин, которые мало зарабатывают

Выгода №1. С ними не нужно напрягаться

Жизнь с сильным, обеспеченным, ресурсным мужчиной вызывает у такой женщины страх, ведь ей придется соответствовать его уровню, работать над собой, следить за внешностью и фигурой.

Высокий статус мужчины обязывает быть лучшей версией себя — чаще бывать в салоне красоты, носить дизайнерские вещи, уделять внимание не только телу, но и внутреннему миру. Такое напряжение не всем по нраву — то ли встречать любимого в дешевом халате и тапочках, то ли работать над своими привычками и внешностью, вкалывая до седьмого пота. С Ванькой, который мало зарабатывает, можно расслабиться и ни о чем не переживать. С Иваном Федоровичем, бизнесменом и видным мужчиной, такие фокусы не прокатят.

Выгода №2. Можно все держать под контролем

С ленивым, неказистым, слабохарактерным партнером жить проще — ну кому он нужен, кроме вас? Плохенький, зато свой, никто на него не позарится. Он будет стойко сносить капризы и ругань, подстраиваться под удобный вам ритм жизни, сидя дома на поводке.

С успешным самореализованным мужчиной возникает масса переживаний, он будет нравиться не только вам, но и всем женщинам вокруг. А вдруг на горизонте появится кто-то лучше вас, красивее, моложе, интереснее? Это вызывает дискомфорт, чувство неуверенности и незащищенности.

Кроме того, богатые мужчины всегда чем-то заняты — у них масса хобби и друзей, они постоянно строят планы, разъезжают по командировкам, их сложно контролировать. Женщинам, не привыкшим быть на вторых ролях, трудно выдержать подобные порядки. Она хочет быть главной, диктовать свои условия, вот и притягивает к себе нерешительных маменькиных сынков.

Выгода №3. Легко оправдать свою несостоятельность

"Если бы ты хорошо зарабатывал, я бы любила и уважала тебя, смогла бы закончить институт, развить свои таланты, стать ого-го!" — говорит такая женщина, хотя на деле ничего собой не представляет и не умеет. Жизнь с неудачником помогает ей закрывать глаза на собственные недостатки — продолжать злиться, лениться, упускать возможности. На фоне алкоголика и тунеядца она всегда будет выглядеть образцом святости и трудолюбия. Свинопас и сердобольная королева. Дурак и умница-рукодельница, которой просто "не повезло".

Проживая с неуспешным мужчиной, легко найти оправдание своим слабостям: он мало зарабатывает, поэтому она так и не состоялась в жизни, не смогла построить карьеру, родить ребенка, похудеть. У нее не было вдохновения и поддержки, из-за него ее жизнь не удалась. Свою ответственность женщина перебрасывает на мужчину, делая партнера виновником всех своих бед и слабостей. И это удобно.

Выгода №4. Можно быть эгоисткой, ничего не давая взамен

Раз ее мужчина далек от образа принца и не оправдывает возложенных ожиданий, значит, можно в него не вкладываться — не готовить ему завтраки и ужины, не поддерживать дома уют, не заниматься его детьми, отказывая в сексе, внимании и поддержке. Зачем под него подстраиваться и отдавать ему часть себя? Он этого не заслужил. В итоге женщина дает себе разрешение жить свободной жизнью — заводить любовников, строить карьеру, уезжать в длительные командировки без оглядки на мнение партнера. Кто он такой, чтобы с ним считаться? Она больше зарабатывает, значит, главнее.

Рядом с неуспешным мужчиной легко жить для себя и ничего не бояться. Так безопаснее — никаких разочарований и потерь. Она так до конца и не доверилась ему, не открыла свое сердце — это отличная страховка от боли.

Как впустить в свою жизнь достойного мужчину?

Прежде всего осознать истинные мотивы, которыми вы руководствуетесь при выборе партнера. Чем честнее вы будете, тем быстрее сможете сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Для чего вы выбираете проблемных мужчин, которые мало зарабатывают, какая вам с этого польза? Как только вы поймете свои мотивы, вы сможете выйти из неудобных отношений и начать строить что-то новое, более здоровое.

С другой стороны, если вы уже состоите в отношениях с хорошим зрелым парнем, который не может нормально заработать — ищите, где нарушен энергообмен? Возможно, вы поменялись ролями в паре, стали лидером и добытчиком, не оставив мужчине другого выбора. Или боитесь довериться партнеру — продолжаете страховать себя, искать что-то лучшее, не уважая любимого человека, не признавая его ценности? В этом случае нужно работать со своими травмами, развивать осознанность, учиться зрелой любви, иначе далеко не уедете.

Помните, вы сами выбираете свою судьбу. Если вас что-то не устраивает, но вы ничего не меняете, значит, для чего-то вам это нужно.