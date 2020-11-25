4 совета, как вдохновлять мужчину на успех

Женщины часто интересуются, как вдохновлять мужчину больше зарабатывать и мотивировать его на успех. Подробнее об этом в своем блоге в Instagram рассказывает психолог Александра Зинькова.

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"Сразу скажу, что я не сторонник того, что женщина ДОЛЖНА не работать и ОБЯЗАНА вдохновлять мужчину. Сколько я видела ситуаций, когда женщины после тренингов "ведических жен" бросали работу в надежде вырастить из мужа настоящего мужчину. Если мама не вырастила — не питайте иллюзий, что вырастите вы.

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А теперь по существу о том, как же вдохновлять мужчину на успех.

Будьте поддержкой

Без этого вообще трудно представить гармоничные отношения.

Не обесценивайте труд мужчины

Ему важно почувствовать то, что вы верите в него. Это по-настоящему окрыляет. А упреки в том, что все еще недостаточно хорошо, скорее отобьют желание вообще что либо делать. Или, как вариант, найдется та, которая будет ценить.

Не сравнивайте

"А вот Людке муж BMW купил!". Здесь вы тоже не замотивируете на духе соперничества, скорее, "кастрируете", говоря психологическим языком. То есть укажете на его "неполноценность" в сравнении с другим мужчиной.

Уважайте и не унижайте

Если вы не можете уважать вашего мужчину в принципе, то как вы вообще находитесь в этих отношениях? Возможна ли любовь к партнеру без уважения?

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При этом не отказывайте в развитии и росте себе. Ваше увольнение с перспективной должности вряд ли вырастит успешного бизнесмена из потомственного возлежателя на диване".