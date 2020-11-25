4 совета, как вдохновлять мужчину на успех
Foto: Shutterstock

Женщины часто интересуются, как вдохновлять мужчину больше зарабатывать и мотивировать его на успех. Подробнее об этом в своем блоге в Instagram рассказывает психолог Александра Зинькова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Сразу скажу, что я не сторонник того, что женщина ДОЛЖНА не работать и ОБЯЗАНА вдохновлять мужчину. Сколько я видела ситуаций, когда женщины после тренингов "ведических жен" бросали работу в надежде вырастить из мужа настоящего мужчину. Если мама не вырастила — не питайте иллюзий, что вырастите вы.

А теперь по существу о том, как же вдохновлять мужчину на успех.

Будьте поддержкой

Без этого вообще трудно представить гармоничные отношения.

Не обесценивайте труд мужчины

Ему важно почувствовать то, что вы верите в него. Это по-настоящему окрыляет. А упреки в том, что все еще недостаточно хорошо, скорее отобьют желание вообще что либо делать. Или, как вариант, найдется та, которая будет ценить.

Не сравнивайте

"А вот Людке муж BMW купил!". Здесь вы тоже не замотивируете на духе соперничества, скорее, "кастрируете", говоря психологическим языком. То есть укажете на его "неполноценность" в сравнении с другим мужчиной.

Уважайте и не унижайте

Если вы не можете уважать вашего мужчину в принципе, то как вы вообще находитесь в этих отношениях? Возможна ли любовь к партнеру без уважения?

При этом не отказывайте в развитии и росте себе. Ваше увольнение с перспективной должности вряд ли вырастит успешного бизнесмена из потомственного возлежателя на диване".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

1

Source

DELFI Woman

Tags

Отношения
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!