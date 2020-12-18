5 вещей, которых страстно желают все мужчины, но стесняются попросить

Самый главный инструмент для построения и развития каких-либо отношений — это умение разговаривать и слышать друг друга. Если вам удалось создать доверительную и дружескую атмосферу, то, скорее всего, вы можете обсуждать с партнером любые темы. Если же в этом направлении еще стоило бы поработать, то знайте, что есть вещи, о которых мужчины, например, стесняются говорить. О чем именно, в своем блоге в Instagram раскрывает психолог, сексолог Екатерина Иванова.

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Он хочет, чтобы близость инициировали вы

Мужчине приятно, когда женщина внезапно его целует, заигрывает, флиртует. Ему хочется, чтобы иногда именно вы были инициатором близости, а не просто отзывались на его предложение.

Мужчина хочет чувствовать себя желанным, но как попросить женщину быть более раскованной, чувственной, если она сама этого не захочет? Ведь если попросит, то получит не искреннее проявление чувств, а наигранность, что разрушит все очарование близкого общения.

Он хочет слышать ваши комплименты в свой адрес

Мужчины любят комплименты, им важно слышать приятные слова в адрес своей внешности, личных качеств. Он должен быть уверен, что вы восхищаетесь им, любите, чтобы у него не было соблазна пойти искать внимания на стороне.

Он хочет, чтобы вы не притворялись

Мужчина хочет простых и прозрачных отношений без глупых обид, сплетен и обсуждений личных проблем с подругами. Он хочет быть уверенным в том, что может доверять избраннице, а не тратить энергию на подозрения, выявление предательств. Ему важно, чтобы оба развивались, двигались вместе дальше, помогая друг другу, а не выматывая ревностью и претензиями.

Он не хочет гадать, почему у вас плохое настроение или что вы хотите на день рождения и будет рад, если сможете говорить с ним искренне и прямо.

Он хочет быть вашим героем

Ему важно знать, что любимая женщина нуждается в его помощи и поддержке. Он готов стараться для семьи, но хочет видеть, что это приносит пользу, а не слышать критику и укоры в том, что что-то делает не так.

Каждый человек чувствует себя уникальным и неповторимым, а когда также считает и партнер, то это вдохновляет и заставляет достигать все новых высот.

Он хочет, чтобы вы ценили его помощь, считались с его мнением — это простые вещи, которые не замечаются в отношениях, если все в порядке. Но если мужчиной пренебрегают и недооценивают, то это сразу сказывается на чувствах.

Он желает, чтобы его любимая женщина была ему другом

Любовь — это прекрасно, но когда женщина может выслушать и дать совет — это бесценно.

Мужчина хочет не просто ярких и пылких взаимоотношений, но и взаимопонимания, уверенности в своей избраннице. Он хочет проводить с работы и знать, что может поделиться с женщиной проблемами, что она не отмахнется, потому что устала, а выслушает и подбодрит.

Об этих вещах неудобно просить. Это то же самое, что требовать любви или верности: вторая половинка или понимает, чего хочет мужчина, или не замечает желаний, потому что так удобнее.