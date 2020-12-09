7 правил идеального секса, которые повысят уровень удовольствия

Сегодня модно писать на тему секса, разбирать лучшие техники для глубокого проникновения, обсуждать уровни оргазма у женщины, делать обзоры на полезные игрушки для взрослых. Но что важнее — техника или чувственный аспект отношений? Ведь если партнеры не испытывают друг к другу эмоций, не будет и удовольствия. Как добиться по-настоящему качественного секса? Универсального рецепта не существует, но портал FurnishHome предлагает попробовать найти тот, который подойдет именно вам.

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Изучите тело и фантазии друг друга



Как часто женщины молчат о том, что не чувствуют разрядки, или хуже того — секс причиняет им боль и дискомфорт. Мужчины замалчивают свои фантазии, не делятся чувствами. Привычка терпеть приводит к напряжению в паре, которое выливается в ссоры и охлаждение. Не доводите до точки невозврата — говорите на интимные темы, обсуждайте сексуальные предпочтения, иначе вы никогда не поймете, как доставить партнеру удовольствие. Хорошая игра: направлять руку любимого человека по своему телу, показывать ему эрогенные точки, силу нажатия, как именно лучше ласкать. Уже после первого "урока" вы сможете угадывать желания друг друга.

Установите доверительный контакт

Полностью раскрыться в сексе можно только тогда, когда вы хорошо знаете друг друга, чувствуете внимание и заботу. Доверие создает атмосферу принятия и безопасности, мужчина не боится ударить в грязь лицом и не оправдать ожиданий, женщина чувствует себя более раскованно и расслабленно, а это главное условие на пути к оргазму. В доверительных отношениях мы можем быть собой, честно озвучивать свои желания, выражать эмоции во всей полноте. Когда нет никаких рамок и запретов, секс становится свободным и дарит массу приятных ощущений.

Большее практики

Стать идеальным любовником легко, этот навык прокачивается, как езда на велосипеде. Все, что вам нужно — узнать правила эксплуатации, выучить технику безопасности, а затем катать и катать. Чем лучше вы узнаете партнера, чем больше будет практики, тем приятнее станет процесс. То, что требовало осознанной концентрации раньше, запишется на подкорке и больше не будет вызывать напряжение. Хотя… если вы пересядете на новый велосипед (поменяете партнера), придется привыкать к новому сиденью, узнавать все нюансы управления. Возможно, поэтому качественный секс осуществим только в длительных отношениях с постоянным партнером, чьи сексуальные предпочтения хорошо известны.

Поддерживайте правильную атмосферу

Женщины часто жалуются на отсутствие в сексе прелюдии, мол, она только пришла с работы, дала детям нагоняй, встала у плиты — как нарисовался муж и потащил ее в спальню. Она не успела отдохнуть, настроиться на романтический лад, у нее нет никакого возбуждения, поэтому секс вызывает отторжение и недовольство. Как быть? Учитывать, что женская сексуальность отличается от мужской. Если парню достаточно увидеть торчащие соски или слегка оголенные бедра любимой, у нее включается позднее зажигание, ей нужно время на раскачку. Помочь женщине просто — учитесь уделять ей внимание не только перед сексом, но в течении всего дня, говорите комплименты, помогайте по дому, интересуйтесь ее мыслями и планами, дайте ей время отдохнуть. Тогда она будет чувствовать себя нужной и любимой, у нее пропадет ощущение, что ее используют.

Вводите эксперименты

Если устали от монотонности в сексе, супружеское ложе изъезжено вдоль и поперек — самое время попробовать что-то новенькое, наведаться в секс-шоп, поиграть в ролевые игры, изучить технику эротического массажа. Если хотите чего-то более экстремального — пригласить к себе в постель еще одну девушку или поменяться партнерами — подумайте о последствиях. Не спешите сами и не давите на партнера, действуйте аккуратно. Лучше заранее прощупать почву, предложить посмотреть фильм на интересующую тематику, рассказать об экспериментах своих друзей. А затем смотрите на реакцию любимого человека, по ней будет понятно, как действовать дальше. Можно играть в игры на раскрепощение: писать друг другу пошлые сообщения, оставлять письма с сексуальными фантазиями в неожиданных местах, стимулировать либидо фотографиями "ню", снять домашнее видео.

Голод лучше пресыщения

Каким бы качественным ни был секс, рано или поздно он приедается, особенно если партнер находится в шаговой доступности и никогда не отказывает. Изобилие развращает, невозможно бесконечно есть торты и пирожные — влечение будет падать. В какой-то момент вы поймете, что знаете друг о друге все, вам больше неинтересно! Изменить это просто — прекратите заниматься сексом. Поцелуи, прикосновения и объятия — пожалуйста, но переходить в горизонтальную плоскость нельзя. Спустя неделю-две вы почувствуете голод, "запретный плод" снова станет желанным — и все вернется на круги своя. Просто научитесь делать паузы и держать интригу, воздержание — полезная штука.

Будьте готовы к изменениям

В течение жизни сексуальность может меняться и у вас, и у вашего партнера. Не нужно реагировать на это бурными ссорами и истериками, просто продолжайте изучать вкусы и предпочтения друг друга, не останавливайтесь в самопознании. Естественно, могут возникать проблемы в сексе — мы все живые люди, которые подвержены влиянию эмоций и внешнего мира. На сексуальном удовольствии сказываются трудные роды, неудачи на работе, хронические болезни, стрессы, депрессия, лишний вес. Не уходите в себя, старайтесь все обсуждать со своим партнером или специалистом в этой области. Чем раньше вы возьметесь за проблему — тем легче будет ее исправить.

Помните, в каждой паре свои уникальные отношения, не нужно ни на кого равняться. Будьте честны друг с другом, не бойтесь открыто говорить о своих желаниях, импровизировать, оставлять небольшое чувство голода — и секс никогда не будет для вас проблемой.