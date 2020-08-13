7 признаков того, что мужчина тайно вами увлечен

Большинство мужчин не умеют признаваться в своих чувствах. Иногда они даже пытаются скрывать их от женщины, которая им нравится, но это не всегда удается. Power of Positivity предлагает обратить внимание на семь особенностей поведения мужчины, которые говорят о его увлечении вами.

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Он на вас пристально смотрит и ищет зрительного контакта

Создание зрительного контакта — первый способ, которым мужчина показывает, что женщина ему нравится. Такое поведение практиковали еще пещерные люди.

Как объясняют эксперты, зрительный контакт помогает людям лучше вас запомнить. Поэтому, когда мужчина хочет произвести на женщину хорошее и длительное впечатление, он попытается удержать ее взгляд. А пристальный взгляд в сочетании с очаровательной улыбкой может подтолкнуть женщину к положительному ответу.

Эксперты также отмечают, что мужчины испытывают сильные чувства к женщине, на которую они смотрят, по крайней мере, 10 секунд. Так что "любовь с первого взгляда" — не фантазии писателей.

Зрительный контакт — это мощное средство, с помощью которого мужчина показывает женщине, что она его притягивает. Но это только первый шаг для более близкого знакомства.

Он стремится к вам прикоснуться

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Тот, кого вы сильно привлекаете, будет находить разные поводы, чтобы к вам прикоснуться. Он попытается приобнять вас за плечи или легко коснуться вашей руки или колена. Если вы находитесь в переполненном людьми месте, то он будет рад встать к вам поближе.

При встрече он будет радостно жать вам руку, а мужчина посмелее может и попытаться обнять вас. Он может даже поправить ваши волосы и наклониться к вам поближе, когда вы разговариваете.

Эти физические контакты помогают мужчине увидеть, как женщина ответит на его инициативу. Такие прикосновения могут вас буквально обжигать. Но если он хороший человек, то будет реагировать на ваши ответные действия и уважать ваши границы комфорта. Если он почувствует, что вы к нему расположены, то будет смелее проявлять свою симпатию, ведь одно прикосновение может сказать женщине о чувствах мужчины гораздо больше, чем слова или выражение лица.

Глядя на ваши губы, он облизывается или прикасается к своим губам

Порядочный мужчина, скорее всего, попытается контролировать свою тягу к вам, особенно если вы только что познакомились. Но язык тела все равно его выдаст. Если при разговоре с вами он часто облизывает и кусает свои губы или прикасается к ним, то это явный признак сильных чувств. Если его взгляд сосредотачивается на ваших губах, и он пристально смотрит на них, пока вы говорите, то вы ему очень нравитесь.

Губы — один из самых эротических участков тела человека. И мужчина может их инстинктивно использовать, чтобы продемонстрировать женщине, что она его привлекает. Он, вероятно, даже борется с желанием поцеловать вас, потому что еще не время.

Но он также может облизывать свои губы или прикасаться к ним, чтобы успокоиться. Это означает, что он нервничает или чувствует себя рядом с вами напряженно, особенно если понятия не имеет, нравится ли вам. Однако это показывает и его сильные чувства.

Он копирует ваши жесты и мимикрирует под вас

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Влюбленный в вас мужчина будет подражать вашим жестам, движениям и позам. Таким способом он может чувствовать себя ближе к вам, хотя ваши отношения еще не глубокие.

Мимикрирование может быть сознательным и бессознательным. Если вы понаблюдаете на улице за пожилыми супружескими парами, то увидите, что они, как правило, отлично синхронизированы.

Такое поведение помогает установить взаимопонимание. Человек может делать это специально, чтобы вы знали, что он вами увлечен. Чтобы проверить это, во время долгой беседы измените свою позу и несколько секунд наблюдайте за мужчиной.

Мужчина может копировать не только ваши движения. Он может начать носить одежду тех же цветов, которые предпочитаете вы, или надеть похожий браслет и т.д.

Он также может начать использовать те же слова или выражения, которые часто используете вы, или похоже жестикулировать. Так он подсознательно сигнализирует, что влюблен в вас.

Он будет смеяться над всеми вашими шутками

Если мужчина смеется над любыми вашими шутками, даже неудачными, тогда, скорее всего, вы ему нравитесь. Ваши банальные шутки его не отпугивают, потому что, когда он с вами, количество гормона любви (окситоцина) в его мозгу настолько высоко, что все, что вы говорите, будет ему интересно.

Мужчина может даже похвалить вас, сказав, как легко вам удается его рассмешить. А если он говорит, что вы очаровательны и остроумны, то он точно с вами флиртует.

Многие люди считают юмор очень сексуальным. Если у женщины острое чувство юмора, мужчины могут не обращать внимания на ее физическую красоту. Юмор помогает мужчине чувствовать себя рядом с девушкой непринужденно, а также усиливает его связь с ней.

Он будет стремиться защитить вас

Когда вы идете с увлеченным вами мужчиной по улице, он выберет ту часть тротуара, которая ближе к машинам, и будет осторожно переходить вместе с вами дорогу с оживленным движением. В переполненном баре он поможет вам добраться до другой стороны помещения, держа за руку.

Это может показаться просто братским жестом, но на самом деле мужчина с вами флиртует, потому что его к вам тянет. Он надеется заслужить ваше доверие и хочет вам понравиться. В каких-либо спорах или конфликтной ситуации он встанет на вашу сторону и постарается защитить вас.

Но подобным образом может действовать и властный мужчина с собственническими замашками, поэтому умейте различать таких поклонников.

У мужчины, который о вас искренне заботится, здоровый образ мышления. Он не хочет, чтобы вы чувствовали себя одинокой, обиженной или несчастной, но при этом будет уважать ваше личное пространство.

А мужчина-собственник может выдавать за заботу о вас постоянный контроль — он будет нарушать все ваши личные границы: стремиться без спроса проверять ваш телефон и сообщения электронной почты или препятствовать вашим встречам с людьми, которые, по его мнению, могут представлять какую-либо угрозу.

Он будет предлагать вам свою помощь

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Мужчина, которому вы нравитесь, будет стремиться оказаться вам полезным и прилагать для этого дополнительные усилия. Иногда он будет подстраивать под вас свое расписание. Для других людей он этого делать не стал бы.

Например, если вы куда-то уезжаете, он может вызваться отвезти вас в аэропорт, потому что это позволит ему провести с вами несколько лишних минут. Он также может предложить и забрать вас, когда вы вернетесь.

Но давайте посмотрим правде в глаза: он делает это не только потому, что у него доброе сердце, но и потому, что в долгосрочной перспективе ожидает от вас большего, чем просто "спасибо". Тем не менее, он не хочет просто вами воспользоваться. Он пытается вас завоевать, потому что вы ему очень нравитесь, и показывает, что вы можете на него положиться.