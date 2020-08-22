7 распространенных ошибок женщин в отношениях с мужчинами

Как прекрасен романтический период в отношениях: даже самая скептически настроенная женщина в период влюбленности может превратиться в принцессу, а влюбленный мужчина в настоящего рыцаря. Однако есть "говорящие" знаки, которые помогают распознать, кто перед вами и что это предвещает после того, как закончится конфетно-букетный период, рассказывает автор рубрики DELFI Woman "Школа счастья", психолог Елена Сидорова.

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Нелестные отзывы о бывшей

Он рассказывает вам про бывшую, обзывая ее недобрыми словами, разыгрывая из себя жертву. Это тревожный сигнал для любой женщины. Если мужчина в вашем присутствии позволяет себе высказываться о других женщинах в негативном ключе, то и о вас он будет говорить также. Вопрос времени.

Скоростное сближение

Он раскрывает вам свое сердце и быстро идет на сближение. Многие женщины путают такое поведение с открытостью и искренностью. Однако это типичное искажение в ощущении личных границ.

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Отношения предполагают развития и требуют времени. И любым отношениям предшествует период предотношений, когда люди присматриваются друг к другу. Сближение в естественном режиме — вещь постепенная. И хорошо, когда никто из вас не торопится.

Если вы в буквальном смысле впрыгиваете в отношения, то очень скоро вы зададитесь вопросом "Кто это вообще?". Вот потратьте сперва время на познание друг друга, общение и совместный досуг, с помощью которых поймете — ваш это человек или нет.

Завышенные ожидания

Вечный поиск того единственного может затянуться на долгие годы. Все подруги уже обзавелись семьей, воспитывая детей и параллельно строя карьеру. А вы все еще в поиске, раз за разом разочаровываясь в мужчинах.

Скорее всего, ваши завышенные ожидания и разочарования не имеют никакого отношения к противоположному полу. Вам необходимо разобраться в причинах собственных неудач в кабинете у психолога.

Как показывает моя многолетняя практика, в построении партнерских взаимоотношений имеют место быть проекции детско-родительских сценариев: взрослая женщина, застрявшая психологически в возрасте своей детской или подростковой травмы, ищет в партнере родительскую фигуру. А он, мужчина, не способен стать ей ни мамой, ни отцом. Следовательно, раз за разом, сменяя партнера, женщина проживает один и тот же сценарий жизни, пока в конец не разочаровывается.

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Здесь, в лучшем случае, она, желая разобраться в происходящем и изменить жизнь, идет к специалисту, в худшем — закрывает для себя вопрос отношений, заводит собачку и быстро стареет, поскольку вся агрессия на внутренний мир оборачивается внутрь.

Я сама!

"Ничего не нужно… Я сама!". Классика жанра. Зачем женщина произносит данную фразу? Чтобы показать, какая она сильная, самостоятельная, независимая, удобная. Проходит время, он больше ей и не предлагает, а она уже обижается, в тайне мечтая быть девочкой.

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Задумайтесь, дорогие женщины, стоит ли демонстрировать свою самостоятельность или все же позволить мужчинам проявляться таковыми рядом с вами?

Молчание не всегда золото

"Ой, ну все…!". Эта фраза означает — сама придумала, не получила ожидаемого, обиделась, довыдумывала еще сверху. А на вопрос "Что происходит, что-то не так?", вы продолжаете дуться и говорить металлическим голосом "Все нормально". Пока злобная тетка внутри вас не взорвется и вы не выпалит из себя все, что копилось долгое время. Недоумевающий мужчина слышит теперь не содержание, а тон и ваше выражение лица, похожее на испепеляющего дракона.

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Учитесь говорить, слышать и слушать партнера, обсуждать неудобные темы и разрешать конфликты, а не прятаться в домике, ожидая, что он догадается.

Звоню, пишу, достаю

Этим грешат женщины на начальном этапе отношений. Он не пишет. Он не звонит. Наверное, занят, у него дела. Напишу и позвоню сама. Не раз, а каждое утро. Мне же не сложно, я раньше встаю. Пусть подумает, какая я внимательная и добрая.

А по факту женщина демонстрирует сверх заинтересованность в мужчине и в отношениях. Ему даже делать для вас ничего не нужно. Ни завоевывать ваше внимание, ни ухаживать. Вы сами все сделали. А потом цветы ждете? Не будет их. Идите сами себе купите. И да, позвоните ему.

Любишь — женись

Женился, теперь можно и расслабиться. В мире нет стабильности и не существует никаких гарантий. Все и все постоянно меняется. И ваши отношения в постоянной трансформации.

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Для длительных отношений необходимы объединяющие цели, ценности и совместный темп (рост). Если сказка заканчивается фразой "Они поженились и жили долго и счастливо. Конец", то в жизни с этого момента все только начинается.

Основная задача живущих на Земле — быть счастливым, независимо от внешних обстоятельств. Счастье связано с самодостаточностью и психологической зрелостью.

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