7 типов мужчин, с которыми не стоит строить отношения

Когда вы выбираете себе партнера в интернете или на сайте знакомств, важно распознавать семь типов мужчин, с которыми точно не стоит заводить никаких знакомств, а тем более серьезных отношений. Подробнее о них в своем блоге в Instagram рассказывает психолог, сексолог Екатерина Иванова.

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Лжец

Этот товарищ совсем не похож на заявленного в анкете. Его рост не 180 а 160 см. Грязь под его ногтями говорит о физическом труде, а никак не о заявленном в анкете, умственном. И вообще, на свидание может явиться совершенно другой человек, нежели на фото в анкете.

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Чтобы не попасться в лапы лжеца, используйте видео связь до очной встречи. Несколько минут видео связи дадут вам чёткое понимание, что это не тот человек, за которого он себя выдает.

Парень из другого города или страны

Он может говорить вам, что расстояние не преграда. Но на самом деле это может стать серьёзнейшей преградой для завязывания и развития отношений.

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Общаетесь с теми парнями, с которыми можно пойти на свидание уже завтра.

Женатик. Или несвободный

Шансы, что несвободный парень уйдёт из отношений есть, но мизерные.

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Как выяснить что парень несвободен?

Узнаете у него адрес WK, Instagram, Facebook. Пишите под его фото комментарии и ставите сердечки. Ждёте реакции. Если удалит, значится все понятно. Если открыто отвечает и благодарит, значит можно продолжить общение.

Хамло

Если уже в первом сообщении этот перец пишет вам что-нибудь гаденькое, он точно не уверен в себе. Таким образом он пытается привлечь ваше внимание к своей персоне.

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Вряд ли с хамло можно выстроить какие-то позитивные отношения.

Сладенький

Знаете таких, которые оооочень сладко поют. Согласны на все, что бы не сказала женщина, не оказывают никакого противостояния, льстят на ровном месте.

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От таких в скором времени начинает тошнить. Мужчина, в любом случае, должен быть эмоционально сильнее женщины, а не под каблуком у неё.

Шустрый

У этого типа переписка состоит из нескольких фраз: «привет», «дай свой номер телефона».

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Надеется на то, что этот тип мужчин будет пытаться узнать вас, узнать ваши желания, ваши потребности, не приходится. Он думает и будет думать только о себе.

Молодой папа

Обычно молодые люди не афишируют наличие детей. И вы потом случайно увидите автокресло в его автомобиле, начнёте сталкиваться с тем, что он будет вынужден проводить времени не с вами, а с ребёнком, так как он воскресный папа. Поэтому

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Если вам важно, чтобы у молодого человека не было детей, спросите у него напрямую это заранее.