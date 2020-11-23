7 вещей для секс-экспериментов из ближайшего магазина
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Многие признаются в том, что не отказались бы разнообразить свою сексуальную жизнь, но заходить с такой целью в магазины интим-товаров боятся. Стыдно, а экспериментов хочется! Что же делать? Во-первых, можно все заказать онлайн. Во-вторых, даже в обычном супермаркете реально найти вещи, которые можно использовать в спальне. Список таких вещей составила сексолог Оксана Александрова.

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Заходим в обычный хозяйственный или продуктовый магазин и выбираем то, что может пригодиться для любовных утех. Причем зачастую обойдется это намного дешевле, чем покупка в секс-шопе. Итак, вот те вещи, на которые вы можете для начала обратить свое внимание.

Малярный скотч⠀


Ну, а что только Кристиану Грею можно? Скотчем можно слегка скрепить руки и устроить игры в стиле БДСМ или "преступник-полицейский". Только не увлекайтесь, не стягивайте сильно.⠀

Маска⠀


Да, карнавальная маска (только не зайчика, конечно, хотя как знать). Ищите любую ажурную маску и надевайте кружевное белье, чулки и каблуки. Чем не Мулен Руж? Партнер оценит точно!⠀

Атласная лента⠀


Ей можно завязать глаза и устроить чувственную ночь. Также можно использовать для связывания рук.⠀

Взбитые сливки⠀


Скорее всего, не надо объяснять, что с ними делать. Главное не наносите на половые органы. А в другие места можно.⠀

Кисть для рисования⠀


Замечательно работает для возбуждения. Пробуйте и сухую, и мокрую кисточку. Ощущения разные.⠀

Перчатки⠀


Только хирургические, а не хозяйственные. Натягиваете их с характерным звуком, и вперед — за медицинские ролевые игры.⠀

Мороженое⠀


Облизните его, охладив язык, и коснитесь самых чувствительных зон. Кстати, вместо мороженого можно использовать, к примеру, конфетки c холодком, который во время оральных ласк будет безумно будоражить. В свою очередь глоток теплого напитка даст обратное согревающее действие. А при чередовании можно улететь на другую планету.

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