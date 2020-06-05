8 причин, почему вам не хочется секса, и как это исправить

Периодически у всех нас снижается желание заниматься сексом, и это абсолютно нормально. Но если желание не восстанавливается долгое время, то это может указывать на более серьезные проблемы с сексом, физическим и эмоциональным благополучием. The Sun рассказывает о восьми самых распространенных причин пониженного либидо и что делать в таких случаях.

Стресс

По словам специалистов, множество взрослых людей слишком заняты, чтобы уделять сексу достаточно времени и внимания.

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Это весьма печально, поскольку секс и мастурбация благотворно влияют на здоровье — улучшают гормональный фон, понижают риск депрессии и заболеваний.

Постарайтесь найти время для секса, а затем еще раз — сделайте секс такой же необходимостью как сон, занятия спортом, здоровое питание. Это очень важно.