9 идей, как заманить любимую девушку в ловушку и задать ей главный вопрос

С чего начинается свадьба? С бюджета? Со списка гостей? С выбора платья? Нет! Любая свадьба начинается с самого серьезного решения в жизни пары и с самого волнительного момента, а именно вопроса — "Ты выйдешь за меня замуж?". Руководитель студии Eledarium DECOR Дарья Григорьева для вашего удобства и вдохновения обобщила различные варианты. Выбирайте, какой вам больше по душе и по бюджету!

Прежде, чем мы приступим рассматривать разные идеи, важно обратить ваше внимание на следующие моменты.

1. Кольцо должно быть обязательно, даже скрученное наспех из шоколадной фольги (если у вас внезапный порыв позвать ее замуж прямо сейчас).

2. Не делайте предложение в тот или иной праздник, считая, что это и есть подарок на конкретный праздник. Лучше сделайте предложение в обычный день и таким образом превратите его в самый особенный.

3. Не стоит озвучивать предложение в качестве извинения после ссоры. Сначала все-таки помиритесь и только после этого задайте самый важный вопрос.

4. Откажитесь от идеи делать предложение, если девушка не в духе или плохо выглядит. Она захочет запечатлеть этот момент и расстроится, что оказалась в такой момент в неподходящей форме.

А теперь приступаем непосредственно к подготовке ключевого события.



Главное — порадовать свою любимую (вы же знаете, что доставит ей удовольствие?), удивить и создать волшебный день.



