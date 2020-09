Агенты любви и развода. Зачем японцы нанимают соблазнителей-вакаресасея

В Японии вы можете нанять частного агента, называемого "вакаресасея" (разлучник), чтобы соблазнить вашу супругу или супруга. Или того, с кем у них роман.

В 2010 году Такеси Кувабара был признан виновным в убийстве любовницы Рие Исохаты. Но почему преступление на бытовой почве привлекло внимание всего мира? Кувабара был вакаресасея — профессионал, нанятый мужем Исохаты для того, чтобы разрушить их брак.

Агент Кувабара, женатый мужчина, у которого были дети, подстроил встречу с Исохатой в супермаркете. Он сказался инженером-компьютерщиком, и его внешность "ботаника", его очки вроде бы подтверждали это.

У парочки завязался роман, который в конце концов перерос в настоящие отношения. Тем временем коллега Кувабары сфотографировал их в отеле для влюбленных, а муж Исохаты использовал снимки в качестве доказательства измены, необходимого по японским законам для развода.

Когда Исохата узнала об обмане, она была в гневе и попыталась разорвать отношения с Кувабарой. Однако тот не хотел ее отпускать. Кончилось все тем, что он задушил свою возлюбленную. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

После убийства Исохаты индустрия вакаресасея на некоторое время пришла в упадок. Трагедия подтолкнула к реформам в этом бизнесе, среди прочего было выдвинуто требование к частным детективным агентствам работать только по лицензии.

Юсуке Мотидзуки, агент специализирующейся на расставаниях компании First Group, рассказывает, что услуги вакаресасея было запрещено рекламировать онлайн и часть общества стала с подозрением относиться к "разлучникам", что затруднило работу агентов.

Но после убийства Рие Исохаты прошло 10 лет, и рекламные объявления вернулись в интернет, а бизнес вновь процветает — несмотря на высокие расценки и продолжающиеся в обществе споры по поводу его этичности.

Спрос на услуги "разлучников"

Этот бизнес — по-прежнему нишевый. Как показало одно из исследований, около 270 агентств вакаресасея рекламируют свои услуги в интернете. Многие из них действуют как подразделения частных детективных фирм. "Эти услуги стоят довольно дорого", — признает Мотидзуки. Так что его клиенты — обычно люди зажиточные.

Мотидзуки, бывший музыкант, превративший давнее свое увлечение детективной практикой в карьеру, говорит, что относительно простое дело, в котором о человеке многое известно, может стоить 400 000 иен (3700 долларов, 277 тысяч рублей — Ред.), но цена резко возрастает, если тот, которого надо соблазнить, живет затворником.

Расценки могут достигать 20 млн иен (189 тысяч долларов, 14 млн рублей — Ред.), если клиент — политик или знаменитость и требуется высокий уровень секретности.

Мотидзуки утверждает, что его фирма гарантирует высокий уровень вероятности успешного исхода дела. Впрочем, консультативная контора по вопросам деятельности агентств-"разлучников" предупреждает, что на самом деле к таким гарантиям надо относиться с известной долей скептицизма и быть готовым к тому, что агентов постигнет неудача в выполнении задания.

Роман писательницы из Лондона Стефани Скотт "Что от меня осталось — то твое" (What's Left of Me Is Yours) написан по мотивам дела Исохаты. Скотт настолько глубоко исследовала тему, что ее пригласили быть наблюдателем в Британо-японской правовой ассоциации.

Она говорит, что агент-разлучник помогает вам избежать конфронтации. "Это способ выйти из сложной ситуации, не вступая в конфликт [с близким человеком, с которым пришло время расстаться]. Да и ваша жена с гораздо большей долей вероятности согласится на развод, если в это время будет влюблена в кого-то".

Получается, эти услуги особенно полезны, если один из супругов не соглашается на развод. Однако большинство клиентов Мотидзуки — не супруги, желающие развестись, а те, кто хочет разрушить роман своей жены или мужа на стороне. Вот как он описывает типичное развитие событий в таких случаях.

Предположим, Айя считает, что у ее мужа Бунго роман с кем-то. Она обращается за помощью к агенту-вакаресасея Тикахиде.

Тикахиде начинает изучать материалы, которые Айя ему предоставляет, отслеживает передвижения Бунго, знакомится с его профилем в соцсетях, смотрит, с кем он дружит, чем занимается в течение дня. Агент делает необходимые фотографии и в итоге приходит к твердому выводу, что Бунго изменяет жене.

Бунго родом из Кагосимы и страстный поклонник фитнеса. Тикахиде посылает своего сотрудника Дайсуке, у которого выговор уроженца Кагосимы, в тот тренажерный зал, куда обычно ходит Бунго.

Дайсуке знакомится с Бунго и постепенно втирается к нему в доверие — тем более у них, оказывается, столько общего. Завязывается "дружба".

Он уже многое знает о Бунго и его интересах в жизни от Тикахиде, поэтому Дайсуке легко находить общие темы для разговора. В конце концов Бунго рассказывает ему о своей девушке Эми.

После этого на арену выходит Фумика, агент женского пола. Как и в случае Дайсуке и Бунго, Фумика устанавливает дружеские отношения с Эми и узнает о ней как можно больше, в том числе — и о ее предпочтениях в отношениях с противоположным полом, о ее идеальном мужчине.

Фумика организует дружеский обед с Эми и несколькими другими агентами-мужчинами. Один из них — Горо.

Горо уже изучил всю информацию об Эми, предоставленную ему Фумикой, он знает, что ей нравится, что она не любит. Горо старается вести себя как идеальный мужчина Эми.

В итоге он ее соблазняет (хотя наш знакомый Мотидзуки утверждает, что агенты не спят с разрабатываемыми, чтобы избежать нарушения закона о проституции).

Итак, Эми влюблена в другого мужчину и порывает с Бунго. Такой исход дела считается успешным (хотя клиент может через некоторое время вернуться в агентство, если его партнер снова заведет роман на стороне).

Агент Горо тем временем постепенно прекращает отношения с Эми, так и не признавшись ей, что он — вакаресасея.

Как видим, в операции участвовали четыре агента, и на то, чтобы роман на стороне прекратился, потребовалось четыре месяца работы. Весьма трудозатратно. "Вы должны очень хорошо знать японские законы", — рассказывает Мотидзуки. Включая те, которые регулируют брак и развод. И хорошо понимать, где нельзя переступать черту (например, без разрешения проникать в дом или угрожать).

Он допускает, что есть теневые агенты-разлучники, которые действуют без лицензии, но такие фирмы, предполагает Мотидзуки, создаются как разовые, для выполнения одного задания, и после этого исчезают.

Обслуживание отношений между людьми и японский рынок

Хотя некоторые стороны бизнеса вакаресасея выглядят по-японски уникально, по словам Скотт, подобные услуги существуют и в других странах мира. Они могут заключаться в менее формализованном расставлении ловушек или других хитрых операциях. Или же осуществляться под крылом частного детективного агентства.

Скотт предупреждает: Западу свойственно преподносить этот японский бизнес как нечто сенсационное и даже экзотическое. "Создание фальшивой экзотики на пустом месте — довольно частое явление на Западе".

Довольно трудно до конца понять, что движет людьми, прибегающими к подобным услугам, потому что, по словам Скотт, "им очень не хочется, чтобы их имена упоминались в этом контексте, не говоря уже о том, чтобы о них говорили как о жертвах этого". Все-таки у бизнеса вакаресасея — плохая репутация.

Как подчеркивает журналистка Маи Нисияма, "в Японии есть рынок для всего". В том числе и для обслуживания отношений между людьми — например, аренда фальшивых членов семьи, помощь в примирении бывших возлюбленных, избавление сына от неподходящей для него подружки, предотвращение порномести и т.д.

Агентов могут нанять и для того, чтобы собрать доказательства измены одного из супругов — тогда обманутый или обманутая получат при разводе так называемые утешительные выплаты в качестве компенсации разрыва отношений.

Хотя Международный правовой центр Ямагами не работает с агентами-разлучниками, юрист Сего Ямагами отмечает, что некоторые клиенты обращаются за помощью к частным детективам, чтобы собрать доказательства супружеской измены.

Система утешительных выплат означает, что работа вакаресасея приносит пользу не только с точки зрения морального удовлетворения, но и с практической, финансовой стороны.

То, что бизнес вакаресасея продолжает существовать, подтверждает: деньги и обман вплетаются в отношения людей гораздо чаще, чем нам хотелось бы признать.

Законодательство о разводах, социальные нормы в отношении супружеской измены и сложности конфликта с некогда близким человеком — все это вряд ли изменится в ближайшем будущем. Поэтому бизнес Мотидзуки обречен на процветание — на него будет спрос. "Это очень интересная работа", — размышляет он. По его словам, она дает возможность понять, как и когда люди лгут и изворачиваются. "Очень интересно наблюдать, из чего сделаны люди".