Была любимая, стала нужная. 6 причин, почему так происходит

"Почему женщина сначала была любимая, а потом становится просто нужной?" — такой вопрос задали врачу-сексологу, психотерапевту Андрею Булах его подписчики в Instagram. Отвечая на него, он назвал сразу несколько наиболее частых тому причин.

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1. Возможно, уже в начале отношений женщина была не столько любимая, сколько "человек хороший", надежная, заботливая, с ней было комфортно и удобно. А потом партнеры привыкли друг к другу, возможно, наступила беременность, поэтому так и живут.

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2. Любовь изначально была взаимной, но женщина больше "вкладывалась" в отношения, а мужчина постепенно привык и стал меньше ценить — стал отдаляться. Женщина почувствовала это и стала еще больше "давать любви", что привело к еще большему "расслаблению" мужчины — "зачем напрягаться, если тебя и так любят".

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3. Женщина влюбилась в мужчину и решила своей любовью "растопить его сердце", на какое-то время это удалось, но продолжать "вкачивать" любовь в таком объеме долго невозможно и мужчина "остыл".

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4. Женщина привыкла с детства, что любовь нужно "заслужить" — тебя любят, если ты хорошая, исполнительная, нужная и так далее. Она не может поверить, что мужчина может любить ее просто так "ни за что", поэтому или выбирает мужчину, любовь которого нужно заслужить (так спокойнее и привычнее) или избыточно пытается "отблагодарить" мужчину за любовь, чем в конце концов его "портит".

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5. Сублимация любви к детям. Женщина направляет не реализованную любовь и заботу к детям на мужчину, если их нет (сейчас часто пары заводят детей через несколько лет после начала отношений) или если они уже выросли (раньше обычно детей было много, поэтому всегда были те, кто требовал внимания женщины). Постепенно ее избыточная "мамская забота" приводит к тому, что мужчина становится пассивным и уходит в позицию ребенка или пытается "вырваться" и отдаляется.

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6. Модель поведения из семьи. Женщина с детства видит, как мама или бабушка всячески заботятся о мужчинах. В нашей стране такой перекос активно начался после войны. Проблема усугубляется, когда у мужчины в семье была такая же ситуация. Многие мужчины и женщины не видели примера любви в родительских семьях, поэтому у них у самих нет понимания, что значит любить.

Из всего этого следует вывод, что в целом такая проблема чаще всего связана с диспропорцией "брать-давать".

Часто мальчикам с детства дают больше любви и заботы, при этом мало что требуют от них, а от девочек, наоборот, много чего хотят (чтобы чего-то добиться в жизни "ты ДОЛЖНА") и почти ничего не дают за "красивые глазки". Если же в семье мальчика не научили любить и заботиться, то откуда это возьмется во взрослом возрасте?