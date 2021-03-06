Чем лучше подарок, тем сильнее любовь? Как пережить 8 марта и не поссориться

Ожидания, подарки, разочарования… Именно этими словами можно описать 3 недели с 14 февраля по 8 марта. Причем, если после 14 февраля у мужчины еще есть шанс реабилитироваться, а у женщины надежда, то после 8 марта все — пиши пропало. Как же так получается, что праздники любви, весны и счастья превращаются в предлоги для ссор разочарования и депрессии? Как снизить ожидания и получить удовольствие от праздника? Разобраться в этом DELFI Woman поможет психолог, психотерапевт Вероника Серединская.

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"Так уж получилось, что многие женщины, даже состоящие в отношениях и имеющие семью, живут в постоянном внутреннем дефиците любви. Им кажется, что их не любят, любят как-то не так или любят недостаточно сильно. Они очень ждут внимания, причем не от мужчин всего мира, коллег по работе и друзей, а от одного конкретного мужчины — самого важного и значимого.

Что в этот момент происходит с мужчинами? Как правило, они с ужасом ждут приближения этой череды праздников, так как появляется сильная тревога от непонимания того, что именно от него ждут и/или раздражение по поводу того, что он должен, обязан в этот день подарить "тот самый подарок" и уделить женщине особое внимание. И что из всего этого женщина сделает выводы о том, как он на самом деле к ней относится. Хотя по факту эти подарки совершенно не демонстрируют истинное отношение мужчины к своей женщине.

Многие с детства привыкли, что когда родители любят, они дарят классные подарки. А еще каким-то чудом угадывают желания. О том, что полгода назад ребенок сам ясно и четко ответил родителю на вопрос, что он хочет, он, конечно, не помнит.

Потом девочка вырастает, но все равно продолжает жить в мире материальных ценностей и уровнем подарка измерять уровень любви. И, вроде бы, мы все помним: главное — не подарок, а внимание. Но что получается на деле?

Муж одной моей клиентки долго ломал голову над подарком на 14 февраля, хотел удивить и принес ей коробку клубники. Ему казалось это очень романтичным, клубника — зимой. "Да. Я люблю клубнику, но я то подарила ему дорогой подарок, а он мне какую-то клубнику" — пожаловалась она.

А моей коллеге муж сказал: "Я не собираюсь жить по правилам, которые придумал не я. Никаких подарков не будет вообще."

У подруги все было очень красиво: серьги в подарок, цветы, шампанское. Думаете она обрадовалась? Нет. "Это же праздник, он просто выполнил свой мужской долг, сегодня всем подарки дарят".

Таким образом: подарил не тот подарок — плохо, не подарил ничего — плохо, сделал все по списку — тоже плохо. Мы в любом случае можем остаться недовольны. Всему виной наши завышенные ожидания.

Накануне 8 марта я предлагаю вам от них избавиться. Не стоит ничего ждать, поставьте перед собой цель: насладиться праздником, как бы он не прошел. И не делать никаких выводов.

Главное помнить:

Большинство мужчин не умеют читать мысли и угадывать желания

Намеки тоже понимают не все

Дорогой подарок не признак большой и чистой любви

Коробка клубники и воздушный шарик в подарок — не означает что он к вам охладел.

Не дарите дорогой подарок с целью получить ценный в ответ.

Самый простой путь получить то, что вы хотите — попросить об этом заранее и напрямую.

И не забывайте: настоящая любовь не измеряется стоимостью и оригинальностью подарка на праздник влюбленных или в Международный женский день 8 марта. Она не ждет особого случая и не требует подтверждения. Она с нами каждый день и ее ни с чем не перепутать.

Желаю вам любить и быть любимыми вне зависимости от даты на календаре!".