Чудовище с зелеными глазами: 4 способа "укротить" ревность

Психологи утверждают, что фразы вроде "Ревнуют только неуверенные в себе люди" (вариант: деспоты и тираны) — полная ерунда. Равно как и зеркальное: "Не ревнует, значит, не любит".

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Вы можете ревновать. И вас могут ревновать. Любой человек имеет право на любые чувства в любое время и ревность тут не исключение. Другое дело: как вести себя, чтобы ревность не разрушила ни вас, ни отношения. Оказывается, есть 4 способа укротить это, как писал Шекспир, "чудовище с зелеными глазами".

Признать, что ревность бывает абсолютно иррациональной





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Нет поводов, по которым "можно" ревновать, а по которым "нельзя". На каждого из нас это чувство проецируется по-своему. Поэтому, когда психологу задают вопрос: "Стоит ли ревновать, если девушка флиртует с официантами или ставит лайки бывшим?", ему бывает нечего ответить.

Встречаются люди, которые могут искренне порадоваться тому, что у их партнера был секс с кем-то другим, но при этом прийти в бешенство, если любимая, допустим, сходила на вечеринку с кем-то посторонним.

Ревность всегда действует по субъективному механизму — вашему собственному и порой абсолютно иррациональному.

Быть честным с собой



Умение нащупать в себе чувство и идентифицировать его — это не талант, а навык. Просто честно признайтесь себе: "Дело не в проблемах на работе. У меня трясутся руки и дергается глаз, потому что я ревную". Это очень важный навык контакта с собственными чувствами. И чем чаще вы имеете с ними дело, чем активнее в них вслушиваетеь, чем честнее называете, тем быстрее вы научитесь их прорабатывать.



Быть честным с партнером





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"Мне было неприятно смотреть, как ты танцуешь с ним". "Я места себе не могла найти, когда я подумала, что ты с ней…" и т. д. Нет ничего постыдного и унизительного в том, чтобы озвучивать происходящее у вас в душе партнеру. Человек, который способен говорить о своих чувствах, не жалок, а наоборот, силен в своей искренности.

О ревности нужно говорить. Да, это сложно, но это необходимо. Делать это нужно аккуратно нащупывая слова, образы и подачу. Нет универсальных правил, как именно это надо делать. Но есть постулат: все не проговоренное, запрятанное в самый дальний уголок сердца, отравляет и мучает сильнее, чем то, что было предъявлено. Причем, такое замалчивание разъедает и нас, и отношения с партнером.

Распознать свой страх





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Если вдуматься, ревность — она про страх. Страх потери контроля. Страх одиночества. Страх остаться без того комфорта — психологического или бытового — который есть в контексте парных отношений. Словом, каждого пугает свое. Но, если не пытаться разобраться, что именно вы боитесь потерять, внутри будет продолжать бесноваться огненный шар, выжигающий все подряд.

Поэтому надо обязательно говорить с собой, нащупывать самые напряженные моменты: поверьте, "просто бояться" гораздо страшнее, чем бояться чего-то конкретного.

Например, можно бояться потерять классный секс. Бояться переехать из уютной квартиры, которую вы вместе обустраивали. Бояться сломать психику ребенку разводом. В этом случае можно попробовать смоделировать в голове, как вести себя, в случае если все случится ровно так, как вам мерещится.

Разумеется, это не самое комфортное занятие — исследовать механизм своей зависимости от партнера. Но исключительно полезное. Такой анализ проливает свет не только на природу ревности, но и на характер отношений в целом.