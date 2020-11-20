Десять качеств женщин, которых боготворят мужчины

Как быть женщиной на всю жизнь, которой весь мир к ногам и звезды с неба? Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт в области сексологии и семейных отношений Ольга Хорошавина предлагает проверить себя по чек-листу качеств женщины, которые боготворят мужчины.

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Безграничное обаяние

Это про принятия себя, ухоженность, открытость, дружелюбие, теплоту, позитивное отношение к миру, умение радоваться простым вещам.

Легкий характер

Мужчины с высоким уровнем эмоционального интеллекта выбирают такую же спутницу. Она легка в общении, наслаждается жизнью, умеет безусловно любить, адекватно выражает свои эмоции (без крика и невроза).

Истинная женственность

Она не в проявлении инфантильной слабости, безоговорочном ношении юбок и не в длинных волосах. Это чувства, с которыми вы живете. Уникальные эмоции, которые дарите своему мужчине (нежность, забота, гибкая женская психика). Это то, что природа заложила в вас вместе с материнским инстинктом.

Высокая самооценка

Никому не нужны токсичные жертвы, которые всем недовольны.

Мужчин восхищает:

женская уверенность, яркость и незаурядность личности;

умение грамотно очерчивать личные границы, не перегибая палку в феминизм;

уверенность делает эффектной женщину с любыми внешними данными.

Востребованность

Люди социальны и любят конкуренцию, а мужчины особенно. Когда вами интересуется кто-то равный вашему мужчине (или выше по социальному статусу) — интерес увеличивается.

Адекватный психологический возраст

Мужчины любят, когда рядом не инфантильная девочка, день которой может испортиться от сломанного ногтя. А та, которая не пропадет. Если ей 18+, то она финансово самостоятельна, при этом не меряется размерами кошелька с партнером. Содержанки у здравых мужчин не вызывают ничего кроме брезгливости. Денежный паразитизм не в почете.

Чувство меры

Когда женщина не перекармливает собой, не душит, не нависает, не липнет. Она не мечтает часами о нем. У нее есть свои дела и планы, которые она не отменит.

Чувство собственного достоинства

Мужчины нутром чувствуют, когда женщина в себе сомневается, не уверенна, старается быть удобной, лишь бы быть рядом. Рядом с такой женщиной мужчина может превратиться в тирана. И наоборот, когда женщина уважительно к себе относится — мужчина готов носить ее на руках. А это импонирует его мужской природе, он раскрывает свои высокие мужские качества и совершает ради нее подвиги.

Умение хранить верность

Мужчины практически не способны пережить измену. Тем более, что если женщина обманывает, она — невротик, неспособный решать проблемы внутри семьи.

Сексуальность⠀

Это длинная история, о которой мужчины могут говорить часами. Для них — чистый кайф, когда женщина испытывает радость от близости. Когда ее либидо на высоте. А секс — источник энергии для нее и любимого мужчины.

Помните, что разным мужчинам нравятся разные женщины. И не надо себя исправлять под чей-то вкус, пытаясь влезть в неудобные рамки псевдоидеалов. Лучше развивайте свою уникальность и тогда рядом с вами будет именно тот, которому нужны именно вы.

Мужчины ищут спутницу жизни. Не хранительницу очага, не мать детей — это, скорее, цель из разряда "потому что надо". А именно спутницу. Любовь равной. Той, которой мужчина будет восхищаться, которую будет уважать. И как такой быть?