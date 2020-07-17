Дольше и крепче: как запах любимого влияет на сон

Запах романтического партнера улучшает сон, выяснили канадские психологи. Те, кто в дни разлуки берет в постель ношеную футболку любимого, спят дольше и крепче. Это можно использовать для борьбы с бессонницей, считают ученые.

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Одежда любимого человека, пропитанная его запахом, может улучшить качество сна, выяснили психологи из Университета Британской Колумбии. С ношеной футболкой партнера на подушке испытуемые спали дольше и меньше ворочались. О результатах исследователи рассказали в статье в журнале Psychological Science.

Авторы работы подчеркивают социальную значимость запахов — так, младенцев успокаивает запах матери, снижая выработку кортизола. Для детей мать — человек, к которому они наиболее привязаны. Для взрослых же еще одним важным человеком становится их романтический партнер. Известно, что тесный контакт с партнером способствует появлению чувства безопасности. Кроме того, близкие люди лучше спят, когда находятся в постели вместе.

Однако в периоды разлуки сон может ухудшаться.

Исследователи предположили, что для улучшения сна в такие дни может быть достаточно запаха партнера. Интересно, что люди, особенно женщины, во время разлуки часто спят с одеждой партнера. Ученые решили выяснить, действительно ли это может сделать сон лучше.

"Тесный контакт с близкими людьми, как известно, положительно влияет на здоровье (уменьшает стресс, улучшает сон и т.д.). Мне было интересно, как близкие люди влияют на состояние здоровья и может ли их аромат сам по себе приносить такую же пользу", — объясняет Марлиз Хофер, автор исследования.

В исследовании приняли участие более ста человек, состоящих в длительных романтических отношениях. Один из партнеров в течение суток носил обычную хлопчатобумажную футболку, не пользуясь дезодорантом или духами, а также избегая активных физических нагрузок, потребления острой пищи и прочих занятий, которые могли бы изменить его обычный запах. Затем второй партнер две из возможных трех футболок — та, которую носил партнер, та, которую носил другой человек, либо чистая. Испытуемый должен положить одну из футболок на подушку и провести с ней две ночи, а потом еще две — со второй. В это время на его руке находилось специальное устройство, регистрирующее особенности сна.

Как оказалось, люди, которым досталась футболка партнера, в среднем спали на девять минут больше. Также они меньше ворочались во сне. "Эффект, который мы наблюдали в нашем исследовании, был аналогичен эффекту, о котором сообщалось в случае с мелатониновыми добавками — широко используемым вспомогательным средством для сна. Полученные данные свидетельствуют о том, что аромат наших близких может сильно влиять на наше здоровье", — говорит Хофер.

Когда участники исследования считали, что они спят с футболкой, пропахшей партнером, они сообщали, что качество их сна улучшилось. При этом они неправильно определили запах своего партнера примерно в 30% случаев, а воздействие реального запаха партнера приводило к улучшению сна в меньшей степени, чем об этом сообщали испытуемые.

Внимание исследователей привлек тот факт, что даже если испытуемые не сообщали об улучшении качества сна, это было заметно по данным устройства.

"Это первая статья, в которой рассматривается, улучшает ли запах близкого человека сон, и необходимо больше наблюдений, чтобы удостовериться, что этот эффект воспроизводится, прежде чем утверждать что-то наверняка, — говорит Хофер. -— Тем не менее, наши результаты показывают, что запах романтического партнера может улучшить качество сна. Если у людей возникают проблемы со сном, когда их партнер находится в отъезде, они могут попробовать спать с ношеной футболкой партнера.Это способно помочь и вряд ли повлечет за собой негативные последствия".

Испытуемые были в основном молодыми женщинами, отмечают авторы исследования. Так что еще предстоит выяснить, какой эффект сон с одеждой партнера оказывает на людей другого пола и возраста.

Ранее ученые обратили внимание, что люди трогают себя за лицо гораздо чаще, чем им самим кажется — и это, по всей видимости, тоже связано с запахами. Так, одна из работ показывает, что частота вдыхания увеличивается более чем в два раза, если поднести руки к лицу и прикоснуться к области носа или рядом с ним. "Иными словами, люди нюхают свои руки, — заключают ученые. — Каким-то образом мы все время это видели, но не замечали".

В онлайн-опросе из 400 человек 94% признались — они обнюхивают себя и близких родственников. Мужчины и женщины обнюхивали своих партнеров в равной степени, но детей женщины нюхали чаще. Также около 60% людей нюхают незнакомцев.

Кроме того, газохроматографическая масс-спектрометрия показывает: после рукопожатия на руках обоих его участников остается большое количество летучих молекул с кожи приятеля или коллеги. Интересно, что люди одного пола после рукопожатия обнюхивали свои руки чаще, чем разнополые. Причины этого пока непонятны.

В целом, все эти наблюдения позволяют делать выводы о важности запахов как социального фактора и обнюхивания как способа получить дополнительную информацию о себе и окружающих.