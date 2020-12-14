Две важные составляющие счастливых отношений

Есть два противоположных мнения — с отношениями работать нужно, само по себе ничего не происходит, и с отношениями работать не нужно, все должно происходить естественно, само по себе. Есть ли правильный ответ? В своем блоге в Instargram рассказывает педагог, психолог, публицист, писатель, который исследует личностные и межличностные взаимоотношения, Олег Денисенко.

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"Когда мы встречаем человека который цепляет, все действительно происходит само по себе. Уровень гормонов высок, что мы не просто хотим быть с человеком, а мы просто не можем не быть с ним.

В первые дни, недели и месяцы знакомства у мужчин откладываются все дела и ноги сами его несут в магазин за цветами, чтобы после чего бежать (нестись, лететь) к ней. У женщин наверное немного по-другому. Больше глубоких вздыханий, желания писать длинные сообщения и разговаривать часами по телефону. Ну или примерно так.

А что дальше? Проходит время, уровень гормонов падает и мы начинаем смотреть друг на друга немного другими глазами. Нет, чувства есть, но жизнь возвращается в привычное русло.

Дом, быт, работа, дела, друзья и многое еще чего. И позитивный эмоциональный фон падает. Если еще добавить некие конфликтные ситуации (а они всегда есть), то можно понять, почему это происходит. Стоит с этим что-то делать или нет?

Еще интересно, что находясь в отношениях мы не можем не влиять друг на друга. Мы делаем это неосознанно. Да, у нас так психика устроена. Причем влиять мы можем друг на друга как положительно, так и отрицательно. Поэтому не принимать это во внимание нельзя.

Отрицать необходимость работать с отношениями глупо. Хотим мы этого или нет, но мы это и так делаем не осознанно. Кто-то лучше, кто-то хуже. А вот относиться к отношениям как к работе, не нужно. Само понятие "работа" уже делает это чем-то не очень привлекательным. Отношения — это процесс! А процесс может и должен быть положительным. Где-то похвалить человека, где-то что-то принять, а где-то и обратить внимание на то, чего делать не нужно. И да, начинать надо с себя и со своего отношения как к человеку, так и к процессу взаимоотношений. Когда мы переключаем вектор внимания на себя, тогда меняется и наш партнер.

На самом деле есть две важные составляющие счастливых отношений. Первая составляющая — это желание отдавать. Отдавать следует не потому, что это нужно, а потому, что хочется отдавать. Вот сколько раз в день вы думаете о том, чтобы сделать своему любимому человеку хорошо? Просто так. Чтобы ему было удобно, комфортно, радостно. Сколько?

Вот так вот, бессознательно, не задумываясь, чего и сколько он должен сделать взамен. Купить, помочь, организовать и т.д. Скорее всего, сейчас многие осознают, что мало или совсем они об этом не думают. Так часто бывает потому, что нас никто не учит этого делать, у многих нет этого в сценарии поведения. Зато есть обиды, претензии, которые выливаются на партнера.

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Их из себя надо искоренить даже потому, что они влияют на вторую важную составляющую счастливых отношений. В целом, ее можно назвать любовь к себе, в частности же это личные границы. Они уравновешивают первый аспект, жертвенное желание отдавать: "Я отдаю не потому, что хочу, а потому, что так надо!".

Когда вам перестало хотеться отдавать, когда вы почувствовали дискомфорт? Вот именно тогда и нужно было остановиться и начать разбираться с этим. Но нет, тут другая психология, отдавать до самого конца, жалея себя, старая и проваливаясь в жуткую жертвенность так, что потом собирать себя приходится на консультациях у психолога.

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Мужчинам больше внимания стоит уделять тому, что они отдают и меньше внимания своим границам, поскольку женщины больше нуждаются в том, чтобы им отдавали и меньше покушаются на границы мужчин. Так уже они в массе своей сформированы, хотя и тут бывает по-разному.

У каждого человека есть набор неких базовых и дополнительных потребностей, которые они удовлетворяют. В том числе в отношениях. По большому счету люди хотят, чтобы им было хорошо и спокойно. А вот это хорошо и спокойно для каждого что-то свое. Кто-то идет в отношения, кто-то нет, кто-то идет туда чтобы больше отдавать, кто-то, чтобы больше получать, кто-то хочет детей, кто-то нет, кто-то думает, что хочет, а на самом деле нет.

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Безусловно, все мы индивидуальны, поэтому общего правильного подхода строить отношения нет. Главное, чтобы вы делали друг для друга то, что хочется, так, как это заложено в вашем сценарии, и взаимно принимали это. Идеально, когда мужчина и женщина ничего не просят друг от друга, а то, что они делают, радует их и так. Каждый живёт своей жизнью, но эта жизнь подходит для другого.

Представьте на секунду, вы встретили мужчину, который делает именно то, что вам нужно, что вы всегда ждали: интересуется вашей жизнью, старается в ней участвовать, приглашает на свидания, дарит цветы и всё остальное, что нужно вам. И делает он это сам. А вы делаете для него то, что считаете важным и нужным и это несёт радость ему, делает его жизнь лучше. Его жизнь и сценарий отвечает вашим запросам, а ваши его. Никто ни от кого ничего не просит и тем более не требует, всем хорошо от того, что есть. Вот и весь секрет".