Двойная жизнь. Что делать, если вы узнали об измене или в ней уличили вас

К сожалению, отношения нельзя застраховать от измены. И причины, и реакции на это событие бывают разные. В своем блоге в Instagram психолог, психотерапевт Наталья Вольперте отмечает, что измены входят в "топ три самых распространенных причин разводов". Она подробно рассказывает о классификации измен, а также делится советами, что делать, если вы узнали об измене или в ней уличили вас.

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Классификация измен весьма условна. Она используется психологами, поскольку помогает увидеть основную мотивацию изменившего партнера. Зачем это нужно? Такой анализ дает шанс осмыслить потребность, которую человек пытался удовлетворить посредством измены и лучше понять себя.

Вот классификация измен, которую предлагает психолог и семейный консультант Скотт Вули (Scott R.Wooley).

Романтическая измена



Это такая раздвоенность, когда изменяющий партнер удовлетворяет часть потребностей с супругом в браке, а недостающее "добирает" в отношениях на стороне. Такая измена "помогает" уйти от проблем, которые ассоциируются у нас с семьей, работой, отношениями, рутиной. Человек убегает в фантазию, в которой существует иллюзорное ощущение, что там "понимают без слов и принимают безусловно". К такому типу измен относятся, например, "курортные романы", когда кажется, что это "лучшее что случалось со мной".

Но это не значит, что фантазийная измена всегда кратковременна. Некоторые люди могут долгие годы жить "двойной жизнью", когда с супругой, например, надежно и спокойно, а любовница любит и понимает. Однако, по сути, такой мужчина не близок ни с одной из женщин. Каждая из них для него "недостаточна". Мотивация такой измены — потребность в "идеальной" любви и страх не получить ее в жизни (а вы же помните, что идеальных отношений нет).

При изменах такого типа часто присутствует сильное чувство вины. Человек разрывается и не может найти решение.

Протестная измена



Такая измена происходит, когда отношения с постоянным партнером напряжены, переполнены взаимными обидами и эмоционально дистантны. Партнер не чувствует понимания, отзывчивости и заботы со стороны другого. Он ощущает эмоциональную недоступность и отстранение.

Как реакция на такое отношение появляются чувства несправедливости, гнев, обида. И желание отомстить, как форма протеста. В этом случае изменяющий партнер считает себя "имеющим право" на измену и возлагает ответственность и вину на своего партнера.

Измена для привлечения внимания



При помощи измены партнер пытается заставить супруга ревновать. Часто так происходит, если человек не уверен в своей важности и ценности для партнера. Тогда измена становится способом проверить, так ли это.

Измена — это послание супругу: посмотри, я нужен кому-то еще! Отношения на стороне в этом случае скрываются не слишком тщательно, ведь для того, чтобы план сработал, нужно, чтобы об измене стало известно.

Такого рода измена, как ни парадоксально, свидетельствует о важности супружеских отношений. Но важность эта доносится очень деструктивным способом.

Измена от выгорания



Причины такой измены — это усталость, эмоциональное истощение, накопившееся в браке. Часто это ситуации, когда супруги уже не хотят быть вместе, но существуют причины, которые удерживают их от развода: дети, совместная ипотека, обязательства ухаживать за больным супругом и т.д. И когда попытки наладить отношения с треском провалились и уже никто ни во что не верит.

Такая измена часто является провокацией в надежде на то, что партнер "психанет" и подаст на развод. Потому измена обычно не скрывается и происходит максимально вызывающе.

Страховочная измена



Изменяющий партнер боится двух вещей: близости с супругом и быть оставленным этим же супругом. Это выглядит так: человек знает про себя, что он недостаточно близок и открыт с супругом и тревожится, что недовольный таким положением дел супруг захочет закончить отношения. Но отношения для этого человека ценны и он боится, что разрыв может причинить ему сильную боль.

Как страховка от такой боли появляются отношения на стороне. При такой измене отношения на стороне также не являются эмоционально близкими, но помогают справляться с тревогой.

Измены властного игрока



Такого рода измена — способ сказать другому: "Я здесь главный, все будет так, как я хочу". К этому же типу относится компульсивная измена, когда изменяющий не может и не хочет противостоять своему сексуальному желанию. Чаще такие измены происходят по "взаимной финансовой договоренности". Такой тип измен свойственен людям с признаками социопатии. Поэтому изменяющий партнер обычно не заботится о чувствах супруга и не испытывает чувство вины и стыда.

Если вы узнали в данной классификации себя или партнера, постарайтесь увидеть измену через потребность, которую она обслуживала. Это может быть неприятно, однако полезно для того, чтобы увидеть реальность и себя в ней.