"Если ты не моя, значит, ничья". 9 историй девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости

Кислотная атака — один из самых ужасных и варварских способов мести. В Индии до сих пор ежегодно регистрируются до нескольких тысяч кислотных атак. В 97 процентах случаев жертвами становятся женщины. Наиболее частые причины преступлений — безответная любовь или ревность. Цель злоумышленника — лишить женщину лица в прямом смысле этого слова. "Лента.ру" опубликовала истории девушки, которые нашли в себе силы продолжить жить после случившегося с ними кошмара.

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После кислотной атаки девушки страдают не только из-за физической боли, но и получают тяжелейшую психологическую травму. Чтобы вылечить ее, зачастую требуются годы работы со специалистами. Профессиональная психологическая помощь доступна не всем: в некоторых регионах страны она просто отсутствует. А там, где возможность есть, обращаться к психологу до сих пор считается чем-то постыдным, на людей с ментальными проблемами сваливают все неурядицы, например, плохой урожай. В итоге многие жертвы не могут выдержать страданий и кончают жизнь самоубийством.

Индийское общество патриархально. В сельской местности девушек считают красивыми домохозяйками, а лишиться милого личика для девушки равносильно концу жизни. Жертвы нападений ежедневно подвергаются дискриминации. Им говорят, что они сами виноваты, мол, нечего было заставлять мужчину ревновать. На улице несчастную могут обозвать или толкнуть без повода.

Пострадавшие девушки не могут найти подходящую работу, несмотря на то что некоторые из них не потеряли дееспособность. Многие вынуждены отложить или вовсе забыть свои планы и мечты — атака переворачивает жизнь с ног на голову, все меняется в одну секунду и делится на до и после.

Законодательство тоже несовершенно. Очень часто суд не присуждает материальную помощь потерпевшей, которую она могла бы потратить на реабилитацию и пластические операции. Жертва может подать апелляцию, но подобные тяжбы длятся месяцами из-за бюрократии. Им часто помогают всевозможные меценаты и НКО, работающие с этой проблемой в регионе.

Далее — истории девушек, которые приняли участие в проекте фотографа Сергея Строителева.