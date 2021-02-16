ФОТО. 42 свадьбы за 20 лет. Как эстонские студенты находят свое счастье, продавая книги в Америке

Ровно 20 лет назад, в 2001 году, эстонские студенты впервые приняли участие в летней программе продажи книг в США. Четверо из первых 11 студентов позже нашли среди продавцов книг супругу или супруга. А за 20 лет было создано 42 таких союза.

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"Всего в программе Southwestern Advantage в Эстонии приняли участие 2670 студентов. При этом каждый год в среднем четыре человека в компании находят себе партнера на всю жизнь, что составляет 2,1 брака в год, — отметил представитель Southwestern Advantage в Эстонии Экри Кукк. — На самом деле пар еще больше, но не все официально подтвердили свой статус, заключив брак. Пока что".

В этом году также планируется, как минимум, четыре новых брака. "Можно сказать, что у продавцов книг теперь есть собственный организатор свадеб, который сам когда-то продавал книги и женат на другом продавце книг", — сказал Кукк. Кроме того, теперь появились еще и фотографы, ведущие, музыкальные группы и другие профессионалы, которых часто приглашают на свадьбы.

Андрес Мяртин, бывший одним из первых 11 прилетевших в Соединенные Штаты студентов, и также женившийся на продавщице книг, добавил, что компания неоднократно обсуждала и анализировала причины многочисленных браков и появления новых пар и пришла к выводу, что, вероятно, причиной является достаточно схожий образ жизни и мышления участвующих в программе людей.

"Молодые люди у нас примерно одного возраста, и на другом конце земного шара они сталкиваются с трудной задачей, которую предстоит решать вместе. Это сближает людей и раскрывает характеры. Также говорят, что для того, чтобы по-настоящему познакомиться с партнером, нужно вместе преодолеть трудности и отправиться в путешествие", — пояснил Мяртин, добавив, что, помимо заграничных поездок, участники программы проводят много времени вместе, практикуясь в продажах, отправляясь в поездки, лагеря и т. д.

Впервые эстонские студенты участвовали в летней работе Southwestern Advantage в 2001 году. Сегодня из этой программы выросла одна из наиболее успешных в странах Балтии студенческих организаций, участвуя в которой, опыт жизни и работы за границей уже получили около 3000 эстонских студентов.