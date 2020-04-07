ФОТО. Поцелуй в масках — влюбленные пары запустили в соцсетях флешмоб

В мире сейчас наблюдается беспрецедентная ситуация. Однако даже в таких условиях люди продолжают как знакомиться, так и отмечать свадьбу. В любом случае наличие близкого и родного человека позволяет намного легче перенести происходящее вокруг.

Мы уже рассказывали истории о том, что карантин — любви не помеха, а даже повод для знакомства и порой для проведения необычной свадебной фотосессии.

На сей раз наше внимание привлекли снимки влюбленных пар, на которых они целуются в различных масках.

В целом эксперты настоятельно рекомендуют избегать столь тесного контакта, но если вы живете с этим человеком и у вас общее жизненное пространство, то ничего не меняется. Однако если у одного из вас есть симптомы коронавируса, тогда вам следует соблюдать дистанцию и изолироваться. Подробнее об этом мы писали здесь.

Надеемся, что все пары, которые опубликовали соответствующие снимки, соблюдают все необходимые меры профилактики. Будьте здоровы, и пусть любовь спасет мир!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Noel True (@noeltrue) 17 Мар 2020 в 3:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktoria Kytsia (@kytsia_v_a) 5 Апр 2020 в 7:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от corona news (@coronavirus_worldmap) 4 Апр 2020 в 10:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luana Kuratomi (@lookatmebitches_luh511) 31 Мар 2020 в 6:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kunstkönner (@kunstkoenner) 30 Мар 2020 в 1:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Steve (@soundsgood2steve) 30 Мар 2020 в 11:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mrsshin❤ (@kormancouple) 28 Мар 2020 в 8:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vali🖤 (@valca_seckarova) 28 Мар 2020 в 4:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JAKE ❤️ANNA CORTEZ (@happycouplerituals) 25 Мар 2020 в 1:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tony Gonzalez (@real_life_with_tony_and_jen) 25 Мар 2020 в 11:41 PDT

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от alejo Calderón (@alejocalderon) 15 Мар 2020 в 5:28 PDT

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