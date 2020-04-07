ФОТО. Поцелуй в масках — влюбленные пары запустили в соцсетях флешмоб

В мире сейчас наблюдается беспрецедентная ситуация. Однако даже в таких условиях люди продолжают как знакомиться, так и отмечать свадьбу. В любом случае наличие близкого и родного человека позволяет намного легче перенести происходящее вокруг.
Мы уже рассказывали истории о том, что карантин — любви не помеха, а даже повод для знакомства и порой для проведения необычной свадебной фотосессии.
На сей раз наше внимание привлекли снимки влюбленных пар, на которых они целуются в различных масках.
В целом эксперты настоятельно рекомендуют избегать столь тесного контакта, но если вы живете с этим человеком и у вас общее жизненное пространство, то ничего не меняется. Однако если у одного из вас есть симптомы коронавируса, тогда вам следует соблюдать дистанцию и изолироваться. Подробнее об этом мы писали здесь.
Надеемся, что все пары, которые опубликовали соответствующие снимки, соблюдают все необходимые меры профилактики. Будьте здоровы, и пусть любовь спасет мир!