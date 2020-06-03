Год без мужчин. Почему женатые люди получают не больше удовольствия от жизни, чем одинокие и свободные

"В среднем брак увеличивает ваше счастье на один процент", — считает психолог Дженнифер Л. Тайц. Чтобы чувствовать себя полноценным, необходимо быть в отношениях, — миф, который стоит забыть

"До сих пор не замужем? Так и останешься старой девой. Тебе нужно найти кого-то. Молодость проходит!" — набор фраз, которые слышала каждая женщина, не состоящая в отношениях. Несмотря на то что в последнее время патриархальное общество сдает свои позиции под натиском феминизма, в головах многих по-прежнему живет стереотип, что одинокие люди непременно ищут отношений и только в них могут обрести счастье.

Журналистка Кэтрин Грэй решила опровергнуть этот миф и пойти на эксперимент — целый год она не ходила на свидания. По итогу эксперимента она написала книгу "Год без мужчин. Чему я научилась без свиданий и отношений", перевод которой выходит в июне в издательстве "Бомбора".

Forbes Woman публикует фрагмент о том, почему брак не панацея и необязательно сделает вас счастливым.

"В обществе бытует стойкий миф, постоянное заблуждение, что женатые люди счастливее одиноких.

Что и приводит к этому разговору.

1. Доброжелательный женатый мужчина пытается вылечить мою одиночество, советуя (ненужное зачеркнуть) быть менее разборчивой, тратить меньше времени на карьеру, оставаться на месте и перестать летать по разным странам или встретиться с их другом (с которым я не хочу встречаться).

2. Я улыбаюсь, благодарю и говорю, что со мной все в порядке.

3. Он сочувственно наклоняет голову и говорит: "Мне просто хочется увидеть тебя счастливой".

Если бы я получала фунт за каждый такой разговор, у меня бы было… Ладно, только около £9. Но это же тоже деньги — почти десятка. Не знаю ни одного одиночки, которому бы много раз не говорили: "Я просто хочу видеть тебя счастливым".

Однако все эти исследования, показывающие, что это "женатые люди намного счастливее", полная чушь.

Боюсь, нет никаких доказательств этого общемирового заблуждения. Я поискала. Так что извините, Комитет по брачным мифам, ваши претензии — песчаные замки.

Верно только то, что как пары, так и одиночки считают, что значимость другого делает их счастливее. Опрос 2012 года 20 000 взрослых, проведенный в 24 странах, показал, что 45% одиночек считают, что обретение партнера сделает их счастливее. А почти две трети супружеских пар и людей с постоянным и надежным партнером говорят, что их другая половинка — это самый важный источник счастья в их жизни.

Стереотип "Они жили долго и счастливо" можно трактовать точнее — "Некоторое время они были счастливы".

Примерно то же самое мне сказал какой-то ковбойский дантист, к которому я пошла отбелить зубы. В конечном итоге мои зубы остались такими же, а дантист смеялся всю дорогу до банка, утверждая, что "счастье женатых людей заканчивается, лишь только оседает конфетти".

Белла ДеПауло, бывший профессор психологии Калифорнийского университета, используя графики, показывает тот же эффект в своем выступлении на TED: "То, что никто и никогда не говорил вам об одиноких людях".

Группе студентов колледжа было предложено предсказать их будущее счастье, в одиночку или в браке. Как и ожидалось, их прогнозы семейного счастья были астрономическими, какого-то звездного уровня. Далеко внизу на графике печальной маленькой линией отмечены их мрачные прогнозы уровня счастья в одиночестве.

Затем ДеПауло выдает точные данные о долгосрочном счастье бессемейного человека, что оказывается намного выше студенческих прогнозов. Затем она показывает, что происходит в действительности со вступающими в брак, реальные данные, а не воображаемые цифры из сказочной страны. На самом деле как раз перед свадьбой и после нее наблюдается небольшой подъем, повышение уровня счастья, продолжающееся у обеих сторон примерно год.

А потом происходит нечто неожиданное: уровень счастья женатиков возвращается к прежнему показателю в добрачное время. И что? То же самое счастье.

Может быть, сами приготовления, восторг и постсвадебный период делают людей счастливыми, а не сам брак.

Самое основательное исследование супружеского и одинокого счастья, в котором рассматривалось более 24 000 человек за 15 лет, также показало, что взлет уровня счастья до и после брака был минимальным. "В среднем брак увеличивает ваше счастье на один процент", — говорит психолог Дженнифер Л. Тайц.

Страх альтернативы

Нам так промывают мозги мифом "вместе счастливее", что, вступая в отношения, мы хватаемся за партнера, как за спасательный круг. Ужасающее исследование, проведенное среди 20 000 взрослых, показало, что четверть из них считала, что обретение нового партнера сделает их счастливее.

Обратите внимание — четверть! Эти люди явно одиноки. Это так грустно. Страх одиночества держит в своих лапах много людей.

Итак, подводя итог: одиночество не лучше чем брак, но и не хуже, если не считать этого двухлетнего свадебного восторга.

Одинокие люди не менее счастливы, что показывают исследования. Переманивание экзистенциальной радости имеет очень мало общего с тем, есть ли кольцо на вашем пальце".