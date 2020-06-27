Гормон любви и ненависти: почему окситоцин вызывает агрессию

Окситоцин вызывает не только привязанность, но и агрессию — все зависит от условий, в которых он вырабатывается, и характера, выяснили израильские ученые. Это ставит под вопрос восприятие окситоцина как "гормона любви" — скорее, он просто обостряет те или иные проявления социального поведения.

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Пандемия заставила семейные пары проводить много времени вместе, и если для одних это стало поводом освежить чувства, то других привело к ссорам и разводу. Дело может быть в окситоцине — как предполагают нейробиологи из израильского Института Вейцмана, он не только помогает формировать привязанность, но и приводит к агрессии. "Газета.Ru" ознакомилась с выводами исследования, опубликованного в журнале Neuron.

Окситоцин называют "гормоном любви, привязанности и нежности" — ряд исследований показывает, что он вызывает чувство удовлетворения, снижения тревоги и спокойствия рядом с партнером. Но большинство выводов основаны на исследованиях животных. Эксперименты на людях показывают довольно неоднозначные результаты.

Однако эксперименты на животных проводятся в основном в лабораторных условиях и сводятся к наблюдениям в контролируемой среде. Это позволяет делать лишь приблизительные выводы о том, как нейромедиаторы работают вне смоделированных поведенческих экспериментов.

Чтобы выяснить это, команда специалистов создала экспериментальную установку для мышей, условия в которой были приближены к естественным. В отличие от обычных лабораторных мышей, здесь у животных была возможность исследовать различные объекты и взаимодействовать с ними. Активность мышей круглосуточно отслеживалась с помощью камер. Это не первая попытка создать для животных схожую с естественной среду, однако здесь ученые также использовали оптогенетику — метод, позволяющий активировать определенные нейроны с помощью света.

Ученые ввели в мозг мышам специальные белки, способствующие выработке окситоцина. С помощью специального устройства они активировали необходимые нейроны, повышая их чувствительность к окситоцину. "Нашей основной целью было достичь наилучшего баланса, при котором мы можем держать животных в условиях, близких к естественным, при этом имея возможность изучать функции мозга", — отмечают авторы работы.

Обычно в экспериментальных установках животным не хватает стимулов, а измерения ведутся всего несколько минут, поясняют они. Здесь же у исследователей была возможность наблюдать за почти естественной социальной динамикой по несколько дней.

Изучение роли окситоцина стало своеобразным тест-драйвом новой системы. Считалось, что окситоцин играет важную роль в просоциальном поведении — по крайней мере, на это указывали выводы большинства более ранних исследований.

Однако часть предыдущих экспериментов показала довольно противоречивые результаты, поэтому гипотеза оказалась следующей — окситоцин, вероятно, усиливает восприятие социальных сигналов, а будет ли поведение животного просоциальным или антисоциальным, зависит от его характера и окружающих условий.

В качестве контрольной группы ученые использовали мышей, находившихся в обычных лабораторных условиях, без дополнительных стимулов и возможности исследовать какие-либо предметы. В полуестественной среде, когда восприимчивость к окситоцину повышалась, мыши сначала проявляли интерес друг другу, но вскоре он сменялся раздражением и агрессией. Однако в лабораторных условиях агрессия, наоборот, снижалась.

"В естественной среде мы бы увидели воинственное поведение, потому что животным нужно бороться за территорию и пищу, — отмечают исследователи. — То есть, социальные условия благоприятствуют конкуренции и агрессии. Но в лабораторных условиях иная социальная обстановка, и окситоцин дает другой эффект".

Если "гормон любви" — на самом деле "гормон социального поведения", то что это значит для его фармацевтического применения? Хотя окситоцин предлагается использовать при терапии аутизма и некоторых других расстройств, возможно, он оказывает совсем не тот эффект, на который рассчитывают врачи. "Как показали предыдущие эксперименты, окситоцин участвует в таких аспектах социального поведения, как зрительный контакт или ощущение близости, — говорит Ноа Эрен, одна из авторов исследования. — Но наша работа показывает, что он не приводит к безусловному улучшению коммуникабельности. Его воздействие зависит как от контекста, так и от личности".

Это означает, что для терапевтического применения окситоцина требуется изучить гораздо больше нюансов, поясняет Эрен. Для начала нужно разобраться, как он на самом деле работает в естественной среде у животных. И только потом пытаться делать выводы о людях.