Хочешь жениться? Сдай тест на коронавирус!
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В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха предъявить перед свадьбой результаты теста на коронавирус, поскольку девушка испугалась возможного заражения от будущего супруга. Об этом со ссылкой на газету "Аль-Оказ" пишет портал Lenta.ru.

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Как сообщает издание, одна из родственниц невесты умерла от осложнений, возникших после перенесенного Covid-19.

Предоставил ли жених результаты анализов, не сообщается, однако свадьба в итоге состоялась.

РИА Новости уточняет, что обычай проходить медобследование перед бракосочетанием — стандартная процедура для пар в странах Персидского залива. Некоторые врачи полагают, что в список такого осмотра нужно включить и тест на Covid-19, ведь процедура его проведения довольно простая и не требует много времени.

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DELFI Woman

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жизнь в карантине Коронавирус Свадьба
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