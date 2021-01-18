"И жили они вместе долго, назло друг другу". Топ-5 убийц отношений

Мы встречаемся, мы влюбляемся, шутим и стараемся дать больше, чем получаем. Это любовь. Но есть и другая сторона медали отношений. Подробнее о ней в своем блоге в Instagram рассказывает психолог и сексолог Елена Фроленко.

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Ложь

Соврав в мелочах, вы рискуете раз и навсегда потерять доверие. Ведь тот, кто врет в мелочах, с такой же легкостью сможет соврать и в важных вопросах. А фраза "Это была ложь во благо", к сожалению, всего лишь выгодная ложь для себя. Она также разрушает ваши отношения и влечет следующую "мелкую или крупную", но все же ложь.

Мы часто требуем от наших партнеров, близких, родных правды. Но задайте себе вопрос, всегда ли вы честны с ними? И вы вспомните, что и у вас поводов соврать было предостаточно даже тогда, когда этого не требовалось. Просто так, на всякий случай, "для верности".

Но обман в отношениях действительно очень серьезная проблема и многие из нас проходили через это. Каждый из нас имеет собственное представление о том, что такое ложь, обман, фантазии или измена, и мы имеем на это право, но в отношениях с партнером важно убедиться, что у вас одно понимание этих выражений. И лучше, если вы только начинаете ваши отношения и у вас есть возможность это выяснить.

А что же делать, когда вы уже глубоко в отношениях? Давайте представим, что одна девушка обнаружила переписку своего мужа с другой. Она простила, но история повторилась. Как жить? И многие из вас могут сказать: "Да брось ты этого "К"!". Легко распоряжаться чужой жизнью, когда вы находитесь за пределами и вас не коснулась эта история.

Когда женщина оказывается в такой ситуации, она как загнанный зверь — и холодно, и голодно, и месть спать не дает. Мы прощаем, потому что желание верить и страх быть отверженной отнимают остатки ресурса, и мы идем на сделку с собой.

Но помните, даже если вы уже попали в такую западню, то задайте себе вопрос: "Это стоящий мужчина?". Если да, то готова ли я его уступить? Здесь нужно ответить честно, отодвинув обиду и страх. Ответ сделает вас уверенной в своем решении, каким бы оно ни было. И вернет вам ваш утраченный ресурс.

Если же вы считаете, что это недостойный мужчина, то лучше закрыть эту дверь и перед вами сразу же откроются другие двери. В противном случае будет как в анекдоте: "Жили они вместе долго, назло друг другу".⠀

Лицемерие

Со своими друзьями вы один человек, а когда приходите домой — абсолютно другой. Или же сегодня говорите о том, что просто ненавидите этого человека, а при встрече с ним рассыпаетесь в комплиментах. В таком случае и партнер рядом с вами не чувствует себя надежно и скрытое ощущение тревоги начинает разъедать. Такое поведение ни у кого не вызывает доверия.

Вспомните, что лицемерие — это:

1) показное поведение, не соответствующее внутреннему расположению души: мыслям, убеждениям, состоянию совести, желаниям, чувствам;

2) несоответствие внешнего поведения внутреннему состоянию души, вызванное желанием выказать себя не таким, каков есть в действительности;

3) (религ.) внешнее, напускное благочестие, фарисейство.

Пожалуй, один из самых порицаемый пороков во всех религиях.

Вот вы только представьте, что вы идете со своим партнером (ваш мужчина/жена, ваш родитель или ваш друг) и ваш партнер на чем свет стоит костерит кого-то, а через некоторое время при встрече с этим человеком сама любезность и заинтересованность, а попрощавшись начинает плеваться. Или как в анекдоте. Один сотрудник выходит из кабинета директора и в коридоре сталкивается с другим сотрудником, и спрашивает у него.

— Ты слышал, что крокодилы летают?

— Ну, ты даешь. Это кто ж тебе такую фигню сказал?

— Дык, директор наш!

— Директор? А, ну наверное низенько, прям над самой землей.

Когда мы попадаем в подобные ситуации, у нас возникает чувство стыда за этого человека, брезгливость и презрения.

Но подождите, каждый из нас может вспомнить, что хотя бы раз скрывал свои искренние чувства от собеседника. Из страха может быть потерять работу или чтобы избежать конфликта. Ведь часто за причиной лицемерия стоят страхи и глубокая неуверенность в себе, а еще катастрофическое желание понравиться, "тогда точно не обидят".

Понимая причины, возможно, вы увидите, что если человек с вами себя так ведет, то вы его чем-то пугаете. Постарайтесь не пугать человека и вы увидите, как он/она начнут расслабляться рядом с вами.

Но не путайте понимание причины лицемерия с жалостью. Если вы примитесь жалеть этого человека, то будете готовы, что в ближайший и неудобный для вас момент или наоборот в момент, когда вам больше всего нужна будет поддержка, он ее вам не даст.

Безответственность

Самое распространенное явление сейчас. Умение нести ответственность за свои поступки весьма важное качество для любого взрослого человека. Когда же обещания не выполняются, встречи переносятся, человека считают ненадежным.

Ответственность — это субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, а также их последствия. Когда эти простые правила нарушаются в отношениях, то начинается шквал взаимных обвинений и упреков. Причина проста — мы перепутали функции друг друга или вовсе не знали о них. Это как если бы мы пришли в кабинет гинекологу, а там вместо него ведет прием окулист.

Равнодушие

Равнодушие — это отсутствие чувств к партнеру. Умение сострадать, сочувствовать, т.е. давать частичку тепла своей души делает нас людьми. Никогда не делайте шагов к близости в ответ на равнодушие. Это когда вас перестает интересовать его или ее жизнь, вы не скучаете друг без друга, предпочитаете общению другие дела, не ревнуете и из вашего лексикона исчезло местоимение "мы".

Равнодушие бывает настоящим и манипулятивным.

Настоящее равнодушие — это защитная реакция на какую-либо ситуацию, которая произошла в отношениях и нанесла партнеру боль и обиду. В таких ситуациях многие люди закрываются, срабатывает защитный механизм, который выключает чувства, дабы сохранить человека и уберечь его от ощущения боли. Если вы осознали, что стали равнодушны к своему партнеру, но все еще хотите быть вместе, то, убирая обиды, ваши чувства начнут возвращаться.

Равнодушие как манипуляция. Манипулятор показывает объекту, что тот его абсолютно не интересует. Именно — показывает! Потому что истинное равнодушие обычно скрывается под маской вежливости и даже легкого интереса. Манипулятор же, проводя прием, буквально обжигает свой объект холодом.

В этом случае вы можете применить способ отзеркаливания. Если вы от него отвернетесь, станете глухой к его вопросам, станете избегать контакта глаз, в каждом из этих случаев реакция будет одинаковой, манипулятор выйдет из себя и потеряет всякий интерес.

Но этот метод можно применять при условии, что вы не планируете отношений с этим человеком. Если же вы живете с манипулятором, то этот метод можно применять только в случае, если вы приняли решение расстаться. И помните, что у манипулятора огромный арсенал и он знает правила игры, а вы нет.

Пренебрежение

Пренебрежение — это отсутствие какой-либо поддержки, в которой нуждается партнер. Люди создают пару ради положительных эмоций и взаимной поддержки, между ними образуется особая эмоциональная связь.

Пренебрежение в том числе высокомерно-презрительное отношение, недостаток уважения к кому-либо, чему-либо. Не путайте с презрением, это уже открытое агрессивное проявление.

Пренебрежение заложено в​ человеке как особый механизм психологической защиты от​ жестокости социальной жизни. Но если человек циничен и эгоистичен, то это эмоциональное состояние легко развивается в форму гордыни и высокомерия и становится неотъемлемой частью его поведения и он использует подобную форму, чтобы оскорбить другого. В семье же это происходит тогда, когда любовь и уважение покинули эти отношения.