Ищите мужчину для длительных отношений? Исключите эту возрастную группу

Австралийская радиоведущая Яна Хокинг имеет большой опыт знакомства с мужчинами в интернете. Она считает, что если женщина хочет найти мужчину, который будет с ней долгое время, следует избегать определенную возрастную группу, пишет The Sun.

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Яна пишет, что хотя на сайтах знакомств, как правило, больше всего мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, на самом деле этот возраст женщинам следует избегать. Дело в том, что большинство мужчин такого возраста либо женаты, либо находятся в серьезных отношениях, а на портале знакомств они ищут способ развлечься.

"Конечно, там есть одинокие мужчины, но, скорее всего, они еще не готовы к преданным отношениям", — считает она. В тридцатилетнем возрасте тоже есть одинокие ребята, но по статистике, они это не афишируют.

Оглянувшись на порталы знакомств и проанализировав, что там происходит, она решила дать совет женщинам, которые ищут мужчину, чтобы в итоге выйти замуж.

Какой же выход? Не отчаивайтесь, если вам не нравятся знакомства с парнями в возрасте 20 лет — есть другой вариант.

Яна рекомендует сосредоточиться на мужчинах старше 40 лет по нескольким причинам.

Мужчины этого возраста, посещающие сайты знакомств, в основном разведены и находятся во втором раунде поисков. Они также довольно опытные, уважают женщин и знают, как очаровать. Кроме того, они уже в таком возрасте, что не настроены долго играть в кошки-мышки.

"Они также несут определенное бремя, такое как дети от предыдущих браков или сложные отношения с бывшими женщинами, но в то же время это сразу показывает, что они не боятся ответственности", — заключает она.