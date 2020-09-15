"Исполнение долга": почему пандемия отбила желание заниматься сексом

В США исследователи Института Кинси, который специализируется на изучении секса, гендера и репродукции, провели опрос среди пар о качестве их сексуальной жизни в период карантина. Согласно результатам, более 44% респондентов отметили ухудшения в интимной жизни. О том, почему пандемия привела к проблемам в постели и взаимной ненависти, "Газете.Ru" рассказали психологи и сексологи.

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Во время пандемии, согласно исследованию Института Кинси в США, который специализируется на изучении секса, гендера и репродукции, уровень и качество сексуальной жизни среди пар значительно снизились. Об этом телеканалу CNN сообщил исследователь Джастин Лемиллер. "Некоторые люди рассказали, что их сексуальная жизнь улучшились, а отношения стали лучше и крепче, чем когда-либо. Однако большинство респондентов сообщили о проблемах в сексуальной жизни и отношениях", — уточнил сотрудник института.

По данным СМИ, исследование было запущено в середине марта 2020 года. В нем приняли участие более 2 тыс. человек — 44% пожаловались на ухудшение качества сексуальной жизни. Около 30% заявили об отсутствии романтики со стороны партнеров, 14% сказали, что их сексуальная жизнь улучшилась, а 23% отметили, что отношения стали идеальными.

В опросе приняли участие 75% американцев и 25% жителей других стран в возрасте от 18 до 81 года. Около 53% участников гетеросексуальны, 20% бисексуальны, а остальные — гомосексуальны, пансексуальны или относят себя к другой ориентации. "Когда люди уходят в отпуск и имеют больше свободного времени, обычно сексуальная активность возрастает. Но самая последняя волна сбора данных этим летом показала, что наша сексуальная жизнь еще не достигла уровня прошлого лета. Это лето действительно кажется исключением из этого пика", — отметил он.

От любви до ненависти

Как пояснил "Газете.Ru" клинический психолог Дмитрий Старостин, к подобным проблемам могло привести возрастание "взаимной агрессии" со стороны партнеров, которые оказались в условиях изоляции. "Такое может происходить из-за того, что у пары были проблемы в отношениях еще до изоляции, а в условиях постоянного нахождения вместе на одной территории, уровень взаимной ненависти вырос", — отметил специалист. Также он добавил, что ухудшение качества сексуальной жизни связано с внешними факторами — если между партнерами имеется напряжение, то и интимная связь будет такой же или ее не будет совсем.

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Врач психиатр-сексолог Екатерина Шурова отметила, что, прежде чем говорить о сексуальной жизни, стоит вспомнить об эмоциональном состоянии людей в период карантина. "Пришел неизвестный вирус — ничего о нем неизвестно. Люди погружаются в состояние страха, тревоги и выраженного внутреннего напряжения. На этой почве обостряются фобические расстройства, депрессии", — отметила она.

Специалист рассказала, что на карантине многие стали от безделья употреблять алкоголь в больших количествах, что также провоцирует напряжение в парах. Раньше, по ее словам, люди проводили время вместе на протяжении нескольких часов до сна, а в период карантина партнеры начали заострять внимание на проблемах, которые до этого они не замечали. "В браке партнеры могут намеренно избегать близости, если не получают удовлетворения. Для большинства супружеская близость — лишь исполнение долга", — подчеркнула в разговоре с "Газетой.Ru" Шурова.

Сексуальная скука



Это, по словам Екатерины Шуровой, приводит к тому, что в отношениях наступает "супружеская сексуальная скука". Достаточно большое количество разводов и измен связаны именно с этим. "Секс нуждается в элементах новизны. Это игрушки, игры с переодеванием и так далее. Даже большинство жителей Москвы стесняются заходить в секс-шопы. Большое значение в неудовлетворенности имеет напряжение, которое невозможно уменьшить во время полового акта — они не могут расслабиться друг с другом. Плюс им стыдно говорить друг с другом о своих желаниях", — заключила врач.

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С ней согласилась и сексолог Карина Емельянова. По ее мнению, секс между партнерами мог ухудшиться и с точки зрения качества. "Сложно на протяжении долгого времени поддерживать страсть — особенно, когда вы постоянно вместе. Находясь 24/7 на одной территории, вы привыкаете к присутствию — в итоге сексуальное влечение уменьшается", — уточнила она.

Низкое либидо

Эксперт напомнила, что у каждого человека — своя половая конституция, которая закладывается еще до рождения. Соответственно, если у одного из партнеров она высокая, а у другого низкая, то проблем не избежать даже без изоляции.

"К примеру, девушка хочет много, а мужчина наоборот может без секса неделями. Естественно, она не удовлетворена как психологически, так и физически. Ведь женщинам сразу кажется, что ее не хотят — это провоцирует конфликты, которые, в свою очередь, приводят к снижению количества сексуальных контактов", — отметила собеседница "Газеты.Ru"

Емельянова подчеркнула, что в условиях изоляции у пар также может снижаться либидо. На это влияет ряд психологических факторов: стресс, беспокойство из-за пандемии и общее напряжение.