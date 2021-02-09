Исследование: во время коронакризиса у пар улучшился секс

"Можно было бы предположить, что те, кто во время коронакризиса, работая удаленно, весь день сидят со своим партнером дома в спортивных штанах, меньше занимаются сексом. Но реальность, кажется, выглядит иначе", — пишет портал InoPressa со ссылкой на издание Die Welt.

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Сексологи изучили влияние коронакризиса на сексуальную жизнь пар в Германии — и пришли к неожиданным результатам. По мнению экспертов по отношениям, коронакризис — вовсе не плохое время для секса, а совсем наоборот. "В целом во время этого локдауна люди больше спят друг с другом, — говорит берлинский психотерапевт Вольфганг Крюгер. — По нашей оценке, сексуальная жизнь улучшилась более чем у 50% пар".

В качестве доказательства он указывает на покупки немцев. "Есть две вещи, которые во время локдауна пользуются особой популярностью. Первая — это туалетная бумага, а вторая — презервативы, — говорит Крюгер, — и еще, как ни странно, секс-игрушки".

Это подтверждает и представительница магазина эротических товаров, по словам которой, спрос на секс-игрушки особенно вырос во время второго локдауна. В ноябре и декабре 2020 года было продано на 170% товаров больше, чем в апреле и мае, передает издание.

"В кризисные времена всегда наблюдаются более интенсивные любовные отношения", — говорит Крюгер. Ведь любовь и сексуальная жизнь — это возможности почувствовать безопасность. "Также во время войн всегда возрастает желание сексуальной близости", — отмечает эксперт".

Похожую тенденцию доказывают два пока неопубликованных исследования Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) и Университета Мерзебурга. По словам руководителя исследования Хайнца-Юргена Фосса, в опросе, проведенном Университетом Мерзебурга, 72% опрошенных мужчин, состоящих в отношениях, указали, что их отношения не ухудшились в связи с коронавирусом, а для 16% из них даже улучшились. Лишь 12% мужчин считают, что их отношения стали хуже, чем до локдауна. Среди женщин, состоящих в отношениях, 30% указали на улучшение отношений. Для 58% опрошенных женщин отношения не изменились, для 12% они ухудшились, отмечается в статье.

Улучшение отношений, как правило, означает и более частые занятия сексом, говорит Фосс. "Женщины, указавшие на улучшение отношений с партнером во время коронакризиса, в среднем занимались сексом чаще, чем те, чьи отношения, по их оценке, ухудшились. В цифрах это означает, что за 4 недели сексом в среднем стали заниматься 6,5 раз вместо 4".

Впрочем, отмечает издание, есть и различия. Прежде всего, когда в отношениях уже были трудности, они усугубляются во время локдауна.

Свою роль также играют финансовая ситуация, жилье — и образование. Как правило, люди с хорошим образованием становились во время локдауна более довольными своей сексуальной жизнью с партнером.

"Похожие выводы были сделаны и в международном исследовании Института сексологии при UKE. "Половина опрошенных не заметила изменений в сексуальной жизни с партнером. Из той половины, что заметила изменения, несколько больше опрошенных говорили о положительных изменениях", — говорит руководительница исследования в Германии Йоханна Шредер. Наряду с Германией в проведении исследования также принимали участие институты из Турции, Хорватии, Португалии, Швеции, Нидерландов, Франции и Чехии.

"Во время пандемии у многих людей появляется время, чтобы подумать и задать себе вопрос о том, что они хотели бы сделать в своей жизни. Потом они, например, учат новый язык", — говорит психотерапевт Крюгер. В результате они становятся более довольными собой. "Эта удовлетворенность — лучший фундамент для сексуальной жизни", — говорит он и дает один важный совет: "Я всегда советую всем иметь дома хороший распорядок, рано вставать и одеваться прилично, так, чтобы можно было бы выйти из дома, — говорит эксперт. — Безделье снижает привлекательность и сексуальное желание", — передает Die Welt.