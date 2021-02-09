Исследование: во время коронакризиса у пар улучшился секс
Foto: Shutterstock

"Можно было бы предположить, что те, кто во время коронакризиса, работая удаленно, весь день сидят со своим партнером дома в спортивных штанах, меньше занимаются сексом. Но реальность, кажется, выглядит иначе", — пишет портал InoPressa со ссылкой на издание Die Welt.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сексологи изучили влияние коронакризиса на сексуальную жизнь пар в Германии — и пришли к неожиданным результатам. По мнению экспертов по отношениям, коронакризис — вовсе не плохое время для секса, а совсем наоборот. "В целом во время этого локдауна люди больше спят друг с другом, — говорит берлинский психотерапевт Вольфганг Крюгер. — По нашей оценке, сексуальная жизнь улучшилась более чем у 50% пар".

В качестве доказательства он указывает на покупки немцев. "Есть две вещи, которые во время локдауна пользуются особой популярностью. Первая — это туалетная бумага, а вторая — презервативы, — говорит Крюгер, — и еще, как ни странно, секс-игрушки".

Это подтверждает и представительница магазина эротических товаров, по словам которой, спрос на секс-игрушки особенно вырос во время второго локдауна. В ноябре и декабре 2020 года было продано на 170% товаров больше, чем в апреле и мае, передает издание.

"В кризисные времена всегда наблюдаются более интенсивные любовные отношения", — говорит Крюгер. Ведь любовь и сексуальная жизнь — это возможности почувствовать безопасность. "Также во время войн всегда возрастает желание сексуальной близости", — отмечает эксперт".

Похожую тенденцию доказывают два пока неопубликованных исследования Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) и Университета Мерзебурга. По словам руководителя исследования Хайнца-Юргена Фосса, в опросе, проведенном Университетом Мерзебурга, 72% опрошенных мужчин, состоящих в отношениях, указали, что их отношения не ухудшились в связи с коронавирусом, а для 16% из них даже улучшились. Лишь 12% мужчин считают, что их отношения стали хуже, чем до локдауна. Среди женщин, состоящих в отношениях, 30% указали на улучшение отношений. Для 58% опрошенных женщин отношения не изменились, для 12% они ухудшились, отмечается в статье.

Улучшение отношений, как правило, означает и более частые занятия сексом, говорит Фосс. "Женщины, указавшие на улучшение отношений с партнером во время коронакризиса, в среднем занимались сексом чаще, чем те, чьи отношения, по их оценке, ухудшились. В цифрах это означает, что за 4 недели сексом в среднем стали заниматься 6,5 раз вместо 4".

Впрочем, отмечает издание, есть и различия. Прежде всего, когда в отношениях уже были трудности, они усугубляются во время локдауна.

Свою роль также играют финансовая ситуация, жилье — и образование. Как правило, люди с хорошим образованием становились во время локдауна более довольными своей сексуальной жизнью с партнером.

"Похожие выводы были сделаны и в международном исследовании Института сексологии при UKE. "Половина опрошенных не заметила изменений в сексуальной жизни с партнером. Из той половины, что заметила изменения, несколько больше опрошенных говорили о положительных изменениях", — говорит руководительница исследования в Германии Йоханна Шредер. Наряду с Германией в проведении исследования также принимали участие институты из Турции, Хорватии, Португалии, Швеции, Нидерландов, Франции и Чехии.

"Во время пандемии у многих людей появляется время, чтобы подумать и задать себе вопрос о том, что они хотели бы сделать в своей жизни. Потом они, например, учат новый язык", — говорит психотерапевт Крюгер. В результате они становятся более довольными собой. "Эта удовлетворенность — лучший фундамент для сексуальной жизни", — говорит он и дает один важный совет: "Я всегда советую всем иметь дома хороший распорядок, рано вставать и одеваться прилично, так, чтобы можно было бы выйти из дома, — говорит эксперт. — Безделье снижает привлекательность и сексуальное желание", — передает Die Welt.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

2

Source

DELFI Woman

Tags

Любовь Секс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

От владельца

Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Saules iela, Babītes nov.,
60 000€
Talsu nov.,
178 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Engures nov.,
800€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Tomsona iela, Centrs, Rīga,
270 000€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€