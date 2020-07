Избегайте поцелуев и используйте "дыры в стене": советы, как безопасно заниматься сексом в пандемию

В провинции Британская Колумбия в Канаде власти выпустили брошюру с советами по предотвращению заражения Covid-19 во время секса. Людям, которые рискнут вступить в сексуальный контакт, предлагается "использовать барьеры", в частности, стены со специальными отверстиями для пениса, glory holes, которые раньше применялись для анонимных гомосексуальных контактов, а теперь используются для особенных сексуальных практик людьми любой ориентации. Это предложение вызвало ажиотаж в Twitter.

В Канаде выпустили новые рекомендации по обеспечению санитарной безопасности для тех, кто решил заняться сексом в пандемию коронавирусной инфекции: Центр по контролю и профилактике заболеваний Британской Колумбии, самой западной провинции страны, опубликовал новый свод советов, среди которых оказались не совсем обычные.

В списке, опубликованном американским изданием TMZ, значатся, прежде всего, рекомендации вполне очевидные: "До и после секса: помойте тело водой и мылом, помойте руки водой и мылом как минимум в течение 20 секунд, тщательно вымойте секс-игрушки водой и мылом до и после использования. Не давайте их в пользование нескольким партнерам".

Также жителям Британской Колумбии рекомендуется надевать во время интимной близости медицинские маски. "При тяжелом дыхании во время секса производится больше капель, через которые может передаваться Covid-19", — объясняют врачи. При этом людям, решившимся на половой контакт в разгар пандемии, советуют воздержаться от поцелуев и "обмена слюной", а также в принципе избегать в сексе поз, в которых партнеры оказываются лицом к лицу.

Использование презервативов, лубрикантов и коффердамов (пластин из латекса, которые стоматологи используют для изоляции одного или нескольких зубов) "может помочь уменьшить риск, сведя к минимуму контакты со слюной, спермой или фекалиями во время секса", также утверждают врачи.

Советуя, как ограничить контакт во время процесса, который не предполагает каких-либо ограничений, кроме необходимости согласия на все происходящее всех участвующих сторон, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний одной из канадских провинций предлагают пойти на самые радикальные меры. "Используйте барьеры, такие как стены (например, glory holes), которые позволяют вступить в сексуальный контакт, но предотвращают встречу лицом к лицу", — говорится в списке рекомендаций.

Предложение использовать glory holes — явления, для которого нет адекватного перевода на русский язык, поскольку дословно это переводится как "дыры славы", — вызвало ажиотаж в канадском сегменте Twitter. Канадцы начали подшучивать над собственными властями, посоветовавшими гражданам использовать специфический способ удовлетворения сексуального желания, который используется любителями анонимного секса любой ориентации.

Дело в том, что glory holes — это отверстия в стенах, предназначенные для анонимных сексуальных контактов, они могут располагаться как в кабинках в специализированных заведениях для секс-услуг, так и в таких неожиданных местах, как общественные туалеты.

Долгое время glory holes, то есть элементарные отверстия для пениса, использовались для анонимных сексуальных контактов между мужчинами во времена, когда гомосексуалы не могли открыто говорить о своей ориентации из-за преследований. Сейчас, конечно, необходимость в них во многих странах отпала, поэтому теперь glory holes стали атрибутом одной из сексуальных практик, в которой люди, вступающие в сексуальный контакт, не хотят видеть, с кем они это делают: размещают такие отверстия в свингер-клубах, секс-кинотеатрах, секс-кабинах и других заведениях такого рода.

